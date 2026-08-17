Redmi Note 17 Pro Max з акумулятором на 10 000 мА·год з'явиться вже незабаром: що відомо (фото)

Xiaomi підтвердила дату світової прем'єри смартфона Redmi Note 17 Pro Max і оприлюднила його основні характеристики. Презентація відбудеться 27 серпня 2026 року.

Головною перевагою телефону стане кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 10 000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт, пише GSMArena. Це буде дебютна модель лінійки з приставкою Pro Max.

Технічні характеристики Redmi Note 17 Pro Max

Смартфон оснащено 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K. За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, що працює у поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 12 ГБ. Блок камер містить основний 50-мегапіксельний сенсор і додатковий допоміжний датчик.

Дизайн Redmi Note 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Корпус смартфона оснащено задньою панеллю з фотохромною технологією, яка змінює колір під впливом ультрафіолету. Пристрій повністю захищений від пилу, води та струменів високого тиску відповідно до найвищого стандарту IP69K.

Відео дня

Новинка обіцяє стати найавтономнішим смартфоном Redmi Note за всю історію серії. Для порівняння: ємність акумулятора Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, який вийшов наприкінці 2025 року, становить 6500 мА·год.

Раніше повідомлялося, чим здивують інші смартфони серії Redmi Note 17, анонсовані компанією. У серпні відбудеться презентація базової моделі Redmi Note 17 та моделі середнього класу Note 17 Pro.

Також "Фокус" писав про анонс смартфона POCO M8x 5G з акумулятором ємністю 6000 мА·год та екраном із частотою оновлення 120 Гц.