Смартфони з найкращими камерами у 2026 році: топ-5 фотофлагманів Apple, Google, Vivo (фото)
Камерофони 2026 року вражають розмірами фотосенсорів та професійними функціями. Які моделі знімають найкраще?
Фокус підібрав п’ять беззаперечних лідерів за якістю фотографій та відео, серед яких — одна більш доступна модель із чудовою камерою.
Vivo X300 Ultra
Це той випадок, коли у смартфоні немає компромісів щодо другорядних датчиків. Пристрій отримав задній блок із трьох камер з антибліковим покриттям Zeiss T*. Головний модуль використовує 200-мегапіксельний сенсор Sony Lytia 901 (1/1,12 дюйма, f/1,9) з оптичною стабілізацією (OIS). За зум відповідає 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив Samsung ISOCELL HP0 (1/1,4 дюйма, f/2,7) із 3,7-кратним оптичним наближенням та OIS. Ультраширококутна камера побудована на базі великого 50-мегапіксельного сенсора Sony Lytia 818 (1/1,28 дюйма, f/2,0). Фронтальна камера отримала датчик на 50 Мп з автофокусом. Додаток камери доповнено функцією примусової зйомки в роздільній здатності 25 Мп.
Висновок експертів
Чудова основна 35-мм камера та універсальний телеоб'єктив забезпечують чіткі знімки як вдень, так і вночі. Ультраширококутний модуль чудово справляється зі своїми завданнями. Відеозйомці трохи бракує еталонної деталізації в 4K, але оптична стабілізація працює бездоганно.
Інші характеристики Vivo X300 Ultra
- Дисплей: 6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, роздільна здатність 3168x1440 пікселів.
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).
- Пам'ять: 12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач до 1 ТБ.
- Акумулятор: 6600 мА·год, зарядка 100 Вт (дротова) та 40 Вт (бездротова).
- Захист: стандарт IP68/IP69.
OPPO Find X9 Ultra
Ще один смартфон із Китаю, який змагається з Vivo за звання найкращого. Система з чотирьох камер включає новий 200 Мп основний сенсор Sony Lytia 901 (1/1,12 дюйма, f/1,5) з OIS. У смартфоні встановлено одразу два перископічні телеоб'єктиви: перший на 200 Мп OmniVision OV52A (3-кратний зум, 1/1,28 дюйма), другий — 50 Мп Samsung ISOCELL JNL (10-кратний зум, 1/2,75 дюйма) зі складною системою призм. Надширококутна камера оснащена 50-мегапіксельним сенсором Sony Lytia 600 (1/1,95 дюйма). Фронтальна 50 Мп камера має фокусну відстань 21 мм. Корекція кольорів налаштована спільно з брендом Hasselblad. На корпусі передбачена чутлива до сили натискання кнопка спуску затвора Quick Button.
Висновок експертів
Смартфон забезпечує детальні знімки вдень та чудові кадри при слабкому освітленні на будь-якому модулі. Відео записується з широким динамічним діапазоном і точною передачею кольорів, хоча різкість відеороликів дещо поступається абсолютним лідерам ринку.
Інші характеристики OPPO Find X9 Ultra
- Дисплей: 6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, роздільна здатність 3168x1440 пікселів.
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).
- Пам'ять: 12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач до 1 ТБ.
- Акумулятор: 7050 мА·год, зарядка 100 Вт (дротова) та 50 Вт (бездротова).
- Захист: стандарт IP68/IP69.
Google Pixel 11 Pro XL
Новий флагман Google оснащений вдосконаленим потрійним модулем порівняно з Pixel 10 Pro. Основна камера отримала 50-мегапіксельний сенсор (1/1,3 дюйма, f/1,7) з оптичною стабілізацією. За наближення відповідає оновлений 48-мегапіксельний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним і 120-кратним цифровим зумом (Pro Zoom). Ультраширококутний модуль оснащений 48 Мп датчиком з кутом огляду 123 градуси. Селфі-камера має роздільну здатність 42 Мп. Фірмовий процесор Tensor G6 з новим сигнальним процесором (ISP) прискорив роботу нічного режиму Night Sight у 4,5 рази.
Висновок експертів
Завдяки апаратному оновленню оптики та інтеграції модернізованої обробки за допомогою процесора Tensor G6 цей смартфон є серйозним претендентом на лідерство у сфері фотографії, особливо під час зйомки в умовах недостатнього освітлення.
Інші характеристики Google Pixel 11 Pro XL
- Дисплей: 6,8 дюйма, LTPO OLED, 120 Гц, роздільна здатність 2992×1344 пікселів.
- Процесор: Google Tensor G6 (3 нм).
- Пам'ять: 12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач до 1 ТБ.
- Акумулятор: 5115 мА·год, зарядка 45 Вт (дротова) та 25 Вт (бездротова).
- Захист: стандарт IP68.
Apple iPhone 17 Pro Max
Роздільна здатність усіх тильних камер iPhone 17 Pro Max становить 48 Мп. Головний сенсор Sony IMX 903 (1/1,28 дюйма, f/1,78) і телеоб'єктив Sony IMX 973 (4-кратний зум) оснащені передовою системою стабілізації зі зсувом матриці (sensor-shift OIS). Ультраширококутна камера використовує датчик Sony IMX 972 (1/2,55 дюйма). Головним нововведенням стала 18-мегапіксельна фронтальна камера з багатоформатним восьмикутним сенсором, що дозволяє знімати кадри у форматі 4:3 або 1:1 без обрізання поля зору.
Висновок експертів
Телефон робить фотографії високої якості, але слід визнати, що з точки зору технічних характеристик сенсорів він уже не є лідером ринку. У складних умовах фотозйомки він може дещо поступатися китайським флагманам. А ось у плані запису відео iPhone залишається попереду Android-конкурентів завдяки еталонній плавності та проробленню деталей.
Інші характеристики iPhone 17 Pro Max
- Дисплей: 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Гц, роздільна здатність 2868×1320 пікселів.
- Процесор: Apple A19 Pro (3 нм).
- Пам'ять: 12 ГБ ОЗУ, накопичувач до 2 ТБ.
- Акумулятор: до 5088 мА·год, підтримка MagSafe 25 Вт.
- Захист: стандарт IP68.
Google Pixel 10a
Актуальна модель середнього класу лінійки Google Pixel із досить якісною подвійною камерою для своєї ціни. Головний 48-мегапіксельний модуль (1/2,0 дюйма, f/1,7) оснащений оптичною стабілізацією та здатний фокусуватися на об’єктах з відстані 4,5 см. Ультраширококутна камера та фронтальний об’єктив отримали базові 13-мегапіксельні сенсори з фіксованим фокусом. Програмне забезпечення доповнено функціями штучного інтелекту Camera Coach (покрокові підказки під час зйомки) та Auto Best Take (автоматичний вибір найкращого кадру).
Висновок експертів
Смартфон стабільно забезпечує якісний результат на всіх модулях. Основна камера робить чіткі знімки без зуму та з 2-кратним наближенням. Відеозапис при денному світлі виглядає чудово, а цифрова стабілізація впевнено компенсує тремтіння.
Інші характеристики Google Pixel 10a
- Дисплей: 6,3 дюйма, P-OLED, 120 Гц, роздільна здатність 2424×1080 пікселів.
- Процесор: Google Tensor G4 (4 нм).
- Пам'ять: 8 ГБ оперативної пам'яті, вбудована пам'ять на 128 або 256 ГБ.
- Акумулятор: 5100 мА·год, зарядка 30 Вт (дротова) та 10 Вт (бездротова).
- Захист: стандарт IP68.
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