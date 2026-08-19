Смартфони з найкращими камерами у 2026 році: топ-5 фотофлагманів Apple, Google, Vivo (фото)

Камерофони 2026 року вражають розмірами фотосенсорів та професійними функціями. Які моделі знімають найкраще?

Фокус підібрав п’ять беззаперечних лідерів за якістю фотографій та відео, серед яких — одна більш доступна модель із чудовою камерою.

Vivo X300 Ultra

Це той випадок, коли у смартфоні немає компромісів щодо другорядних датчиків. Пристрій отримав задній блок із трьох камер з антибліковим покриттям Zeiss T*. Головний модуль використовує 200-мегапіксельний сенсор Sony Lytia 901 (1/1,12 дюйма, f/1,9) з оптичною стабілізацією (OIS). За зум відповідає 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив Samsung ISOCELL HP0 (1/1,4 дюйма, f/2,7) із 3,7-кратним оптичним наближенням та OIS. Ультраширококутна камера побудована на базі великого 50-мегапіксельного сенсора Sony Lytia 818 (1/1,28 дюйма, f/2,0). Фронтальна камера отримала датчик на 50 Мп з автофокусом. Додаток камери доповнено функцією примусової зйомки в роздільній здатності 25 Мп.

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Vivo X300 Ultra також підтримує зовнішні об'єктиви Фото: Vivo

Висновок експертів

Чудова основна 35-мм камера та універсальний телеоб'єктив забезпечують чіткі знімки як вдень, так і вночі. Ультраширококутний модуль чудово справляється зі своїми завданнями. Відеозйомці трохи бракує еталонної деталізації в 4K, але оптична стабілізація працює бездоганно.

Інші характеристики Vivo X300 Ultra

Дисплей: 6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, роздільна здатність 3168x1440 пікселів.

6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, роздільна здатність 3168x1440 пікселів. Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм). Пам'ять: 12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач до 1 ТБ.

12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач до 1 ТБ. Акумулятор: 6600 мА·год, зарядка 100 Вт (дротова) та 40 Вт (бездротова).

6600 мА·год, зарядка 100 Вт (дротова) та 40 Вт (бездротова). Захист: стандарт IP68/IP69.

OPPO Find X9 Ultra

Ще один смартфон із Китаю, який змагається з Vivo за звання найкращого. Система з чотирьох камер включає новий 200 Мп основний сенсор Sony Lytia 901 (1/1,12 дюйма, f/1,5) з OIS. У смартфоні встановлено одразу два перископічні телеоб'єктиви: перший на 200 Мп OmniVision OV52A (3-кратний зум, 1/1,28 дюйма), другий — 50 Мп Samsung ISOCELL JNL (10-кратний зум, 1/2,75 дюйма) зі складною системою призм. Надширококутна камера оснащена 50-мегапіксельним сенсором Sony Lytia 600 (1/1,95 дюйма). Фронтальна 50 Мп камера має фокусну відстань 21 мм. Корекція кольорів налаштована спільно з брендом Hasselblad. На корпусі передбачена чутлива до сили натискання кнопка спуску затвора Quick Button.

Смартфон OPPO Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Висновок експертів

Смартфон забезпечує детальні знімки вдень та чудові кадри при слабкому освітленні на будь-якому модулі. Відео записується з широким динамічним діапазоном і точною передачею кольорів, хоча різкість відеороликів дещо поступається абсолютним лідерам ринку.

Інші характеристики OPPO Find X9 Ultra

Дисплей: 6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, роздільна здатність 3168x1440 пікселів.

6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, роздільна здатність 3168x1440 пікселів. Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм). Пам'ять: 12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач до 1 ТБ.

12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач до 1 ТБ. Акумулятор: 7050 мА·год, зарядка 100 Вт (дротова) та 50 Вт (бездротова).

7050 мА·год, зарядка 100 Вт (дротова) та 50 Вт (бездротова). Захист: стандарт IP68/IP69.

Google Pixel 11 Pro XL

Новий флагман Google оснащений вдосконаленим потрійним модулем порівняно з Pixel 10 Pro. Основна камера отримала 50-мегапіксельний сенсор (1/1,3 дюйма, f/1,7) з оптичною стабілізацією. За наближення відповідає оновлений 48-мегапіксельний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним і 120-кратним цифровим зумом (Pro Zoom). Ультраширококутний модуль оснащений 48 Мп датчиком з кутом огляду 123 градуси. Селфі-камера має роздільну здатність 42 Мп. Фірмовий процесор Tensor G6 з новим сигнальним процесором (ISP) прискорив роботу нічного режиму Night Sight у 4,5 рази.

Смартфон Google Pixel 11 Pro XL Фото: gsmarena.com

Висновок експертів

Завдяки апаратному оновленню оптики та інтеграції модернізованої обробки за допомогою процесора Tensor G6 цей смартфон є серйозним претендентом на лідерство у сфері фотографії, особливо під час зйомки в умовах недостатнього освітлення.

Інші характеристики Google Pixel 11 Pro XL

Дисплей: 6,8 дюйма, LTPO OLED, 120 Гц, роздільна здатність 2992×1344 пікселів.

6,8 дюйма, LTPO OLED, 120 Гц, роздільна здатність 2992×1344 пікселів. Процесор: Google Tensor G6 (3 нм).

Google Tensor G6 (3 нм). Пам'ять: 12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач до 1 ТБ.

12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач до 1 ТБ. Акумулятор: 5115 мА·год, зарядка 45 Вт (дротова) та 25 Вт (бездротова).

5115 мА·год, зарядка 45 Вт (дротова) та 25 Вт (бездротова). Захист: стандарт IP68.

Apple iPhone 17 Pro Max

Роздільна здатність усіх тильних камер iPhone 17 Pro Max становить 48 Мп. Головний сенсор Sony IMX 903 (1/1,28 дюйма, f/1,78) і телеоб'єктив Sony IMX 973 (4-кратний зум) оснащені передовою системою стабілізації зі зсувом матриці (sensor-shift OIS). Ультраширококутна камера використовує датчик Sony IMX 972 (1/2,55 дюйма). Головним нововведенням стала 18-мегапіксельна фронтальна камера з багатоформатним восьмикутним сенсором, що дозволяє знімати кадри у форматі 4:3 або 1:1 без обрізання поля зору.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Скриншот

Висновок експертів

Телефон робить фотографії високої якості, але слід визнати, що з точки зору технічних характеристик сенсорів він уже не є лідером ринку. У складних умовах фотозйомки він може дещо поступатися китайським флагманам. А ось у плані запису відео iPhone залишається попереду Android-конкурентів завдяки еталонній плавності та проробленню деталей.

Інші характеристики iPhone 17 Pro Max

Дисплей: 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Гц, роздільна здатність 2868×1320 пікселів.

6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Гц, роздільна здатність 2868×1320 пікселів. Процесор: Apple A19 Pro (3 нм).

Apple A19 Pro (3 нм). Пам'ять: 12 ГБ ОЗУ, накопичувач до 2 ТБ.

12 ГБ ОЗУ, накопичувач до 2 ТБ. Акумулятор: до 5088 мА·год, підтримка MagSafe 25 Вт.

до 5088 мА·год, підтримка MagSafe 25 Вт. Захист: стандарт IP68.

Google Pixel 10a

Актуальна модель середнього класу лінійки Google Pixel із досить якісною подвійною камерою для своєї ціни. Головний 48-мегапіксельний модуль (1/2,0 дюйма, f/1,7) оснащений оптичною стабілізацією та здатний фокусуватися на об’єктах з відстані 4,5 см. Ультраширококутна камера та фронтальний об’єктив отримали базові 13-мегапіксельні сенсори з фіксованим фокусом. Програмне забезпечення доповнено функціями штучного інтелекту Camera Coach (покрокові підказки під час зйомки) та Auto Best Take (автоматичний вибір найкращого кадру).

Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Висновок експертів

Смартфон стабільно забезпечує якісний результат на всіх модулях. Основна камера робить чіткі знімки без зуму та з 2-кратним наближенням. Відеозапис при денному світлі виглядає чудово, а цифрова стабілізація впевнено компенсує тремтіння.

Інші характеристики Google Pixel 10a

Дисплей: 6,3 дюйма, P-OLED, 120 Гц, роздільна здатність 2424×1080 пікселів.

6,3 дюйма, P-OLED, 120 Гц, роздільна здатність 2424×1080 пікселів. Процесор: Google Tensor G4 (4 нм).

Google Tensor G4 (4 нм). Пам'ять: 8 ГБ оперативної пам'яті, вбудована пам'ять на 128 або 256 ГБ.

8 ГБ оперативної пам'яті, вбудована пам'ять на 128 або 256 ГБ. Акумулятор: 5100 мА·год, зарядка 30 Вт (дротова) та 10 Вт (бездротова).

5100 мА·год, зарядка 30 Вт (дротова) та 10 Вт (бездротова). Захист: стандарт IP68.

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