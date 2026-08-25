Досвід використання Google Pixel 11 Pro: чи варто купувати смартфон у 2026 році (фото)

У смартфоні Google Pixel 11 Pro компанія виправила важливі проблеми попередніх моделей. Що показало тестування?

Експерти Android Headlines опублікували детальний огляд Pixel 11 Pro. Розповідаємо, які результати демонструє флагман та чи варто купувати топовий телефон Google 2026 року.

Дизайн, дисплей та ціна

Google Pixel 11 Pro оснащений 6,3-дюймовим Super Actua LTPO-екраном з роздільною здатністю 2856×1280 пікселів, частотою оновлення 1–120 Гц та піковою яскравістю до 3600 ніт. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2, а частота ШІМ-затемнення становить 540 Гц (це мало, люди з чутливим до мерехтіння зором можуть відчувати головний біль при тривалій експлуатації на низькій яскравості).

Є магнітна система зарядки PixelSnap, а також світловий RGB-індикатор HiLight, інтегрований у спалах. Корпус із плоскими металевими гранями отримав захист від пилу та води за стандартом IP68. Початкова ціна модифікації на 256 ГБ склала $1099, що на $100 дорожче за стартову ціну Pixel 10 Pro.

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Дисплей Google Pixel 11 Pro Фото: PCMag

Телефон вийшов досить компактним. Pixel 11 Pro варто розглядати тим, хто цінує зручність експлуатації однією рукою. Якщо вам важливіше споживання контенту на великому екрані, варто придивитися до моделі Pixel 11 Pro XL. Індикатор HiLight вміє світитись різними кольорами при дзвінках від обраних контактів, а також реагує на промову при взаємодії з голосовим асистентом AI Gemini. Словом, функціональність у діода поки не дуже практична, хоча сама концепція виглядає цікаво.

Можливо, Google продовжить розвивати цю ідею і дасть доступ до індикатора розробникам стороннього софту, щоб, наприклад, можна було бачити, від якої програми надійшло повідомлення, не піднімаючи смартфон. На жаль, мінус у тому, що ліхтарик через цей індикатор став менш яскравим, ніж у моделі Pixel 10 Pro.

Продуктивність, модем та нагрівання

Смартфон побудований на 3-нм процесорі Google Tensor G6 (техпроцесс TSMC N3P) із вбудованим співпроцесором безпеки Titan M3. Об'єм оперативної пам'яті складає 12 або 16 ГБ, вбудований накопичувач – від 256 ГБ до 1 ТБ.

Модем MediaTek замінив рішення від Samsung, забезпечивши на 10% вищу швидкість передачі даних та стабільний прийом сигналу. У стрес-тестах температура корпусу знизилася на 6°C проти Pixel 10 Pro — до 39°C.

У Geekbench 7 чіп набирає 2748 балів у одноядерному та 7557 балів у багатоядерному тесті. Результат в AnTuTu зріс на 60% порівняно з Pixel 10 Pro і досяг 1992456 балів. А ось графічний прискорювач PowerVR, як і раніше, поступається конкурентам у ресурсомістких іграх на кшталт Genshin Impact.

Індикатор HiLight в Pixel 11 Pro: функція з потенціалом, але поки що це більше декоративний елемент, що робить ліхтарик менш яскравим. Фото: Android Police

Купуючи Pixel 11 Pro, ви повинні розуміти, що сплачуєте флагманські гроші за продуктивність приблизно середнього класу. Є смартфони з процесорами такого ж рівня значно дешевші, про які ми не раз розповідали у попередніх оглядах. Для порівняння, Snapdragon 8 Elite Gen 5 у Galaxy S26 Ultra наближається до 4 мільйонів балів у AnTuTu.

Що це означає на практиці? Якщо ви не граєте у важкі ігри і вас цікавить виключно швидкодія інтерфейсу, програм, ІІ-функцій, то заліза Google Pixel 11 Pro вистачає за очі. Телефон працюватиме спритно в цілому. Якщо ви геймер і потребуєте максимальної продуктивності за цю ціну, то варто розглядати смартфони, що конкурують, на базі чіпів Qualcomm.

Камери, автономність та ПЗ

За фото- та відеозйомку відповідає потрійний модуль камер:

Основна: 50 Мп (f/1.68, формат 1/1.3").

50 Мп (f/1.68, формат 1/1.3"). Ультраширококутна: 48 Мп (f/1.7, кут огляду 123 °).

48 Мп (f/1.7, кут огляду 123 °). Телеоб'єктив: 48 Мп (f/2.8, 5-кратний оптичний зум) зі збільшеним сенсором 1/2" та підтримкою 120x Pro Zoom.

48 Мп (f/2.8, 5-кратний оптичний зум) зі збільшеним сенсором 1/2" та підтримкою 120x Pro Zoom. Фронтальна: 42 Мп.

Якість фотографій експерти хвалять. У Pixel 11 Pro компанія Google оновила ключові фотосенсори, і хоча за фізичними параметрами це не зовсім топ ринку, якщо порівнювати з камерофонами Vivo та Oppo, це ще сильний набір для зйомки в будь-яких умовах. У поєднанні з алгоритмами Google телефон видає знімки чудової якості. У цьому поколінні також додали 120-разове гібридне наближення Pro Zoom. Звичайно, картинка сильно домальовується штучним інтелектом і може навіть виглядати непогано, але не в сценах, де є текст. В цьому випадку ІІ генеруватиме "кашу". Тому для написів екстремальні значення масштабування не підходять.

Камера Google Pixel 11 Pro Фото: gsmarena.com

Місткість акумулятора становить 4850 мАг. Смартфон підтримує провідну зарядку потужністю 30 Вт (55% за 30 хвилин) та бездротову Qi2.2 потужністю 25 Вт. У тесті відтворення відео гаджет пропрацював 23 години та 20 хвилин, перевершивши показники минулих моделей.

Смартфон поставляється з операційною системою Android 17 QPR1 та гарантією оновлень протягом 7 років. З програмних функцій виділяються система дубляжу мови Live Translate для медіаконтенту та ІІ-алгоритми Gemini Intelligence.

Переваги та недоліки Google Pixel 11 Pro

Переваги

Процесор став холоднішим, стабільнішим і значно потужнішим за рішення в Pixel 10 Pro. Працює загалом швидко.

Приємний дизайн та компактний розмір.

Висока якість камери.

Новий модем MediaTek з покращеною якістю зв'язку та підвищеною швидкістю.

Автономність вища, ніж у торішнього Pixel 10 Pro XL.

Магнітна система PixelSnap та підтримка бездротової зарядки Qi2.2 потужністю 25 Вт.

Яскравий LTPO-екран до 3600 ніт.

7 років оновлення операційної системи Android.

Недоліки

Підвищення початкової ціни на $100 при зменшенні обсягу ОЗП у базовій конфігурації.

Чіпсет середнього класу програє конкурентам за продуктивністю, особливо у графіку та іграх.

Низька частота ШІМ-затемніння у дисплея (540 Гц).

Google Pixel 11 Pro: один із найкращих флагманів бренду Фото: gsmarena.com

Вердикт експерта

Отже, чи варто купувати Pixel 11 Pro? Відповідь: так, але з огляду на нюанси щодо ваших сценаріїв використання. Якщо ви багато знімаєте, не потребуєте топових геймерських показників і хочете приємний флагманський смартфон з "чистою" ОС Android, унікальними функціями та тривалою підтримкою, Pixel 11 Pro — ваш вибір. Якщо процесор і ігри вам стоять першому місці, то апарат розчарує. Згідно з бенчмарками, головна слабкість платформи Tensor G6 полягає якраз у графічній потужності, що в іграх буде помітно.

Якщо ви користувач Pixel 9 Pro або старіших моделей серії, то апгрейд може того коштувати, вважають оглядачі. Більш стабільний процесор з погляду тепловиділення, покращена автономність, швидкий модем для стабільного зв'язку і, звичайно, досить значний стрибок у продуктивності робить Pixel 11 Pro, мабуть, найкращим смартфоном, який компанія випускала за останні роки.

Ціна:

Google Pixel 11 Pro 256GB — від $ 1099

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