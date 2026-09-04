Які смартфони Pixel більше ніколи не отримають оновлень: перегляньте список (фото)

Компанія Google випустила 11 поколінь телефонів Pixel, а це означає, що деякі з них тепер занадто застаріли, щоб отримувати оновлення програмного забезпечення.

Одним із показників застарілості техніки є відсутність оновлень програмного забезпечення (ПЗ), що робить її вразливою до загроз безпеці та може призвести до несумісності з новими додатками та пристроями. Це стосується й смартфонів Google Pixel, пише slashgear.com.

Згідно з офіційною сторінкою Pixel Phone Help, Pixel 5 та старіші моделі більше не отримуватимуть оновлень версій операційної системи чи оновлень безпеки. Це стосується Pixel 1, 2, 3 і 4, а також таких варіантів, як моделі XL, телефони лінійки A та версії з підтримкою 5G. Станом на серпень 2026 року Pixel 5a з 5G є найновішим із смартфонів Google, що наразі зняті з виробництва, випущеним у серпні 2021 року. Він отримував оновлення GJ до кінця 2024 року, тобто його термін служби становив близько 3 років.

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Смартфон Google Pixel 4 XL

Скільки років оновлень отримують телефони Google Pixel?

Точний термін отримання оновлень залежить від моделі. Починаючи з Pixel 8, включаючи моделі Pro, такі як Pixel 11 Pro Fold, та моделі лінійки A, такі як Pixel 9a, пристрої отримуватимуть оновлення протягом 7 років з моменту їх випуску. Це не означає, що оновлення виходитимуть протягом 7 років володіння; відлік починається з дати першого випуску пристрою Google. Таким чином, незалежно від того, коли було придбано, наприклад, Google Pixel 11 Pro, він отримуватиме оновлення до 2033 року, оскільки його запуск відбувся в серпні 2026 року.

Якщо пристрій випущено до 8-го покоління, то термін служби Pixel буде дещо коротшим — принаймні, що стосується оновлень ПЗ. Тобто більшість телефонів отримуватимуть оновлення ОС та безпеки ще кілька років, поряд із відповідними оновленнями Pixel Drop, за винятком Pixel 6 та 6 Pro. Ці моделі були випущені в жовтні 2021 року і, можливо, перестануть отримувати оновлення наступного року.

Смартфон Pixel 6 Фото: phonearena.com

Чи безпечно користуватися телефоном, який не отримує оновлень?

Телефон, який більше не отримує регулярних оновлень ОС Android, ще деякий час працюватиме нормально, але з часом він може втратити сумісність із деякими додатками.

Оновлення безпеки — це зовсім інше питання. Смартфон, який не отримує регулярних оновлень або виправлень безпеки, наражається на ризик. Система безпеки забезпечує захист пристрою від зловмисників, які намагаються скористатися вразливостями програмного забезпечення. Без постійних оновлень, що дозволяють підтримувати пристрій на актуальному рівні, ймовірність злому або зараження вірусом може зрости — навіть якщо користувачі дуже обережні.

Звісно, не можна бути впевненими у повній безпеці під час отримання оновлень, але перегляд інтернету та завантаження додатків на старому телефоні є більш ризикованими, ніж на новому. Якщо є можливість, варто оновити пристрій до новішої моделі, а якщо це неможливо, варто спробувати встановити на смартфон версію Android, яка все ще оновлюється. Про те, як це зробити, ми писали в цьому матеріалі.

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