Стало відомо, які смартфони Motorola отримають 7 років підтримки: що потрібно зробити (фото)

GrapheneOS з'явиться на нових моделях Motorola Razr Fold і Razr Ultra, тому вони отримають 7 років підтримки. Тобто користуватися цими смартфонами можна буде майже 10 років.

GrapheneOS має чимало переваг, і деякі користувачі переходять на цю ОС, оскільки їхні старі смартфони більше не отримують програмної підтримки. Шанувальники Motorola отримають доступ до неї наступного року, повідомляє bgr.com.

GrapheneOS з'явиться на нових телефонах Motorola Razr Fold і Razr Ultra, тому вони отримають 7 років підтримки. Тобто користуватися смартфонами можна буде майже 10 років. Команда Graphene заявляє, що Motorola бере на себе більшу частину роботи з впровадження ОС на своїх пристроях.

Смартфон Motorola Razr Fold Фото: androidpolice.com

Чи можна встановити GrapheneOS на пристрій Android

Про Graphene останніми місяцями часто згадували в новинах, особливо у зв’язку з тим, наскільки серйозно GrapheneOS ставиться до конфіденційності користувачів. І хоча інтерес до цієї ОС зріс, не всі можуть нею скористатися. На жаль, наразі вона доступна лише на пристроях Google Pixel, починаючи з Google Pixel 5 і закінчуючи Google Pixel 10.

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Це не тому, що команда GrapheneOS не любить інші пристрої на базі Android, а тому, що лише пристрої Google Pixel відповідають заявленим вимогам щодо апаратної безпеки. Motorola ж стала першою компанією, яка офіційно запропонувала підтримку для майбутніх моделей Motorola Razr Fold, Razr Ultra та ще не анонсованого нерозкладного пристрою.

Хоча GrapheneOS може бути недоступною для більшості користувачів Android, це не означає, що немає інших варіантів. Існують альтернативні операційні системи, такі як /e/OS, або можна придбати Fairphone 6, який від самого початку підтримує альтернативну ОС. Також доступні LineageOS і CalyxOS, які часто забезпечують ширшу сумісність із більшою кількістю телефонів та пристроїв Android.

Раніше ми писали про те, які 6 смартфонів з'являться до кінця 2026 року. Oppo представить одну нову модель, тоді як Vivo та iQOO разом випустять п'ять нових телефонів.