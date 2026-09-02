Стало известно, какие смартфоны Motorola получат 7 лет поддержки: что нужно сделать (фото)

GrapheneOS появится на новых телефонах Motorola Razr Fold и Razr Ultra, поэтому они получат 7 лет поддержки. То есть, использовать смартфоны можно будет почти 10 лет.

У GrapheneOS много преимуществ, и некоторые пользователи переходят на нее, потому что их старые смартфоны перестают получать программную поддержку. Поклонники Motorola получат к ней доступ в следующем году, сообщает bgr.com.

GrapheneOS появится на новых телефонах Motorola Razr Fold и Razr Ultra, поэтому они получат 7 лет поддержки. То есть, использовать смартфоны можно будет почти 10 лет. Команда Graphene заявляет, что Motorola берет на себя большую часть работы по запуску ОС на своих устройствах.

Смартфон Motorola Razr Fold Фото: androidpolice.com

Можно ли установить GrapheneOS на устройство Android

Graphene в последние месяцы часто упоминалась в новостях, особенно в связи с тем, насколько серьезно GrapheneOS относится к конфиденциальности пользователей. И хотя интерес к ОС возрос, не все могут ею воспользоваться. К сожалению, в настоящее время она доступна только на устройствах Google Pixel, начиная с Google Pixel 5 и заканчивая Google Pixel 10.

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Это не потому, что команда GrapheneOS не любит другие устройства Android, а потому, что только устройства Google Pixel соответствуют заявленным требованиям к аппаратной безопасности. Motorola же стала первой компанией, официально предложившей поддержку с грядущими Motorola Razr Fold, Razr Ultra и еще не анонсированным нескладным устройством.

Хотя GrapheneOS может быть недоступна для большинства пользователей Android, это не значит, что нет других вариантов. Существуют альтернативные операционные системы, такие как /e/OS, или можно купить Fairphone 6, который изначально поддерживает альтернативную ОС. Также доступны LineageOS и CalyxOS, которые часто предлагают более широкую совместимость с большим количеством телефонов и устройств Android.

Ранее писали о том, какие 6 смартфонов появятся к концу 2026 года. Oppo представит одну новую модель, тогда как Vivo и iQOO в совокупности выпустят пять новых телефонов.