Oppo, Vivo, iQOO: какие 6 смартфонов появятся к концу 2026 года (фото)

Oppo представит одну новую модель, тогда как Vivo и iQOO в совокупности выпустят пять новых телефонов.

В базе данных GSMA IMEI появились несколько новых смартфонов Oppo, Vivo и iQOO, что указывает на подготовку компаниями новых устройств для различных рынков. В списках указаны номера моделей четырех телефонов Vivo и двух моделей iQOO. Хотя большинство характеристик остаются неизвестными, некоторые подробности уже появились, пишет gizmochina.com.

Появятся Vivo X500 FE, Y32 5G и T6 Lite 5G

Vivo готовит серию X500 для китайского рынка в конце этого месяца, при этом ожидается, что X500, X500 Pro и X500 Pro Max дебютируют одновременно с этой линейкой. Глобальные версии этих моделей также находятся в разработке, и X500e, X500, X500 Pro и X500 Pro Max ранее появлялись в базе данных IMEI с номерами моделей V2632, V2619, V2621 и V2610 соответственно.

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Смартфон Vivo X300 Фото: gsmarena.com

В список моделей добавлен Vivo X500 FE с номерами V2653 и V2654, которые, вероятно, представляют разные рынки. Модель V2653 также появилась в европейской базе данных ЕЭС. В настоящее время нет информации о характеристиках X500 FE. Ожидается, что глобальные варианты X500, X500 Pro и X500 Pro Max сохранят характеристики своих китайских аналогов, хотя это еще не подтверждено.

В той же базе данных также обнаружены Vivo Y32 5G с номером модели V2639 и Vivo T6 Lite 5G с номером модели V2647. Пока что никаких характеристик или информации о запуске ни одного из этих смартфонов не появилось.

iQOO 16R и Z12 Lite находятся в разработке

iQOO также готовит новые модели, iQOO Z12 Lite и iQOO16R появились в базе данных GSMA IMEI под номерами моделей I2603 и I2606. Смартфон Z12 Lite ранее получил сертификацию ЕЭС в июле, а теперь впервые замечен iQOO 16R.

Смартфон iQOO Z11 Фото: Скриншот

iQOO 16R может быть основан на китайской версии iQOO 16T, подобно тому как iQOO 15T был доработанной версией китайской iQOO 15T. Сообщается, что он тестируется с 2K OLED-дисплеем Samsung и чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6. Телефон также может быть оснащен 200-мегапиксельной основной камерой и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, при этом перископическая камера будет отсутствовать. Ожидается также наличие встроенного вентилятора и системы жидкостного охлаждения, хотя эти характеристики пока не подтверждены.

Новинка от Oppo — Find X10 Pro Max

Появились утечки о грядущем Oppo Find X10 Pro Max в синем и белом цветах, напоминающих дизайн Hasselblad.

Серия Oppo Find X10 готовится к запуску в Китае в сентябре, и, по сообщениям, в линейку войдут Find X10E, Find X10 и Find X10 Pro Max. В преддверии запуска в сети появились новые рендеры, позволяющие взглянуть на Pro Max. Изображения также дают лучшее представление о том, как Oppo может выделить свою топовую модель.

Рендеры моделей Oppo Find X10 Pro Max

Find X10 Pro Max может получить 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Также ожидается, что телефон будет использовать готовящийся к выпуску 2-нм чипсет MediaTek Dimensity 9600 Pro, работать под управлением ColorOS 17 на базе Android 17 и иметь 50-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом.

Тройная задняя камера может состоять из трех 200-мегапиксельных сенсоров, при этом основная камера, как сообщается, будет использовать 1/1,3-дюймовый сенсор ISOCELL HPC от Samsung, а 3-мегапиксельный мультиспектральный сенсор поможет улучшить цветопередачу.

Компания Oppo официально не подтвердила информацию об устройстве или эти данные, поэтому к рендерам и заявленным характеристикам следует относиться с осторожностью до появления более конкретной информации, говорится в материале.

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