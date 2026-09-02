Oppo, Vivo, iQOO: які 6 смартфонів з'являться до кінця 2026 року (фото)

Oppo представить одну нову модель, тоді як Vivo та iQOO разом випустять п’ять нових телефонів.

У базі даних GSMA IMEI з’явилося кілька нових смартфонів Oppo, Vivo та iQOO, що свідчить про підготовку компаніями нових пристроїв для різних ринків. У списках вказані номери моделей чотирьох телефонів Vivo та двох моделей iQOO. Хоча більшість характеристик залишаються невідомими, деякі подробиці вже з’явилися, пише gizmochina.com.

З'являться Vivo X500 FE, Y32 5G та T6 Lite 5G

Vivo готує серію X500 для китайського ринку наприкінці цього місяця, при цьому очікується, що X500, X500 Pro та X500 Pro Max дебютують одночасно з цією лінійкою. Глобальні версії цих моделей також знаходяться в розробці, і X500e, X500, X500 Pro та X500 Pro Max раніше з’являлися в базі даних IMEI з номерами моделей V2632, V2619, V2621 та V2610 відповідно.

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Смартфон Vivo X300 Фото: gsmarena.com

До переліку моделей додано Vivo X500 FE з номерами V2653 та V2654, які, ймовірно, призначені для різних ринків. Модель V2653 також з’явилася в європейській базі даних ЄЕС. Наразі немає інформації про характеристики X500 FE. Очікується, що глобальні варіанти X500, X500 Pro та X500 Pro Max збережуть характеристики своїх китайських аналогів, хоча це ще не підтверджено.

У тій самій базі даних також виявлено Vivo Y32 5G з номером моделі V2639 та Vivo T6 Lite 5G з номером моделі V2647. Наразі не з’явилося жодних технічних характеристик чи інформації про випуск жодного з цих смартфонів.

iQOO 16R та Z12 Lite перебувають у стадії розробки

iQOO також готує нові моделі: iQOO Z12 Lite та iQOO 16R з’явилися в базі даних GSMA IMEI під номерами моделей I2603 та I2606. Смартфон Z12 Lite раніше отримав сертифікацію ЄЕС у липні, а тепер вперше помітили iQOO 16R.

Смартфон iQOO Z11 Фото: Скриншот

iQOO 16R, ймовірно, базується на китайській версії iQOO 16T, так само як iQOO 15T був доопрацьованою версією китайського iQOO 15T. Повідомляється, що він тестується з 2K OLED-дисплеєм Samsung та чіпсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6. Телефон також може бути оснащений 200-мегапіксельною основною камерою та 50-мегапіксельним надширококутним об’єктивом, при цьому перископічна камера буде відсутня. Очікується також наявність вбудованого вентилятора та системи рідинного охолодження, хоча ці характеристики поки що не підтверджені.

Новинка від Oppo — Find X10 Pro Max

З'явилися витоки інформації про майбутню модель Oppo Find X10 Pro Max у синьому та білому кольорах, що нагадують дизайн Hasselblad.

Серія Oppo Find X10 готується до виходу на ринок у Китаї у вересні, і, за повідомленнями, до лінійки увійдуть Find X10E, Find X10 та Find X10 Pro Max. Напередодні запуску в мережі з’явилися нові рендери, що дають змогу поглянути на Pro Max. Зображення також дають краще уявлення про те, як Oppo може виділити свою топову модель.

Рендери моделей Oppo Find X10 Pro Max

Find X10 Pro Max може отримати 6,78-дюймовий LTPO OLED-дисплей із роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 144 Гц. Також очікується, що телефон використовуватиме 2-нм чіпсет MediaTek Dimensity 9600 Pro, який готується до випуску, працюватиме під управлінням ColorOS 17 на базі Android 17 і матиме 50-мегапіксельну фронтальну камеру з автофокусом.

Потрійна задня камера може складатися з трьох 200-мегапіксельних сенсорів, при цьому основна камера, як повідомляється, використовуватиме 1/1,3-дюймовий сенсор ISOCELL HPC від Samsung, а 3-мегапіксельний мультиспектральний сенсор допоможе поліпшити передачу кольорів.

Компанія Oppo офіційно не підтвердила інформацію про цей пристрій або ці дані, тому до рендерів та заявлених характеристик слід ставитися з обережністю до появи більш конкретної інформації, йдеться в матеріалі.

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