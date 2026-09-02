Найкращі смарт-телевізори 2026 року за свою ціну: Sony, Xiaomi, Samsung, TCL, LG (фото)

У огляді представлені 32-, 43- та 55-дюймові моделі телевізорів Xiaomi F Series HD Smart LED TV, TCL 32V5C, Samsung Smart LED TV, Sony BRAVIA 2 II та LG NANO NU87.

Експерти gizmochina.com відібрали кілька найкращих моделей смарт-телевізорів, які можна придбати в різних цінових категоріях та з різними розмірами екрану. Але перш ніж перейти до моделей, необхідно врахувати кілька моментів, перш ніж обирати смарт-телевізор у 2026 році, йдеться в матеріалі.

Як вибрати смарт-телевізор

Перше, на що слід звернути увагу під час купівлі нового телевізора, — розмір екрана. 32-дюймовий телевізор добре підійде для спалень і невеликих приміщень, тоді як 43-дюймові та 55-дюймові моделі підійдуть для більшості віталень. Якщо у вас є велика кімната, в якій глядачі сидять на деякій відстані від телевізора, 65- або 75-дюймові моделі забезпечать набагато більш захопливий перегляд.

Відео дня

Далі слід звернути увагу на технологію дисплея. Базові LED-телевізори доступні за ціною і добре підходять для щоденного перегляду, тоді як QLED-телевізори використовують квантові точки для отримання більш насичених кольорів і високої яскравості. Mini LED-телевізори йдуть ще далі, забезпечуючи точне керування підсвічуванням, що призводить до кращої контрастності та продуктивності HDR.

Телевізор з технологією Mini LED Фото: Future

Далі йде роздільна здатність. Full HD, як і раніше, підходить для невеликих 32- та 43-дюймових телевізорів, але 4K — найкращий вибір для великих екранів. Цей формат забезпечує чіткіше зображення і зараз поширений у середньому та преміум-сегментах.

Нарешті, слід перевірити платформу Smart TV та можливості підключення. Google TV пропонує звичний інтерфейс із доступом до широкого спектру додатків, Tizen від Samsung та webOS від LG — свої власні екосистеми. Якщо потрібно підключити ігрову консоль, зверніть увагу на HDMI 2.1, VRR та високу частоту оновлення. Для фільмів і серіалів Dolby Vision, HDR10+ та Dolby Atmos можуть суттєво покращити враження від перегляду, пишуть автори.

Смарт-телевізор Xiaomi серії F із високою роздільною здатністю та світлодіодним підсвічуванням

Телевізор Xiaomi F Series HD Smart LED TV Фото: Xiaomi

Якщо бюджет обмежений, то телевізор Xiaomi серії F — хороший варіант. Він оснащений дисплеєм HD Ready 1366 x 768 із частотою оновлення 60 Гц та технологією Xiaomi Vivid Picture Engine 2 для базового покращення зображення. Телевізор працює на базі Fire TV, що забезпечує доступ до популярних стрімінгових додатків, голосового керування Alexa та звичного інтерфейсу. Він має 20-ватні динаміки з підтримкою Dolby Audio, DTS-HD та DTS Virtual, тому вбудованого звуку має вистачити для звичайного перегляду.

TCL 32V5C

Телевізор TCL Фото: androidpolice.com

32-дюймовий QLED-телевізор від TCL також належить до бюджетних моделей, але коштує дещо дорожче за попередній пристрій. Ця модель має роздільну здатність Full HD і підтримує HDR. Вона працює на базі Google TV, оснащена технологією Dolby Atmos для насиченого звуку та голосового керування. Користувачі також отримають додаткові функції, такі як AI Clarity та підтримка OTT-додатків.

Телевізор Samsung Smart LED

Телевізор Samsung Фото: Ecoustics

Ще дорожче обійдеться 43-дюймовий смарт-телевізор Samsung LED із підтримкою HDR та графічним процесором Hyper Real, що забезпечує точну передачу кольорів. Ця модель працює на операційній системі Tizen від Samsung, яка надає доступ до популярних стрімінгових сервісів, а також до Samsung TV Plus та інтелектуальних функцій. Вона оснащена двоканальною акустичною системою потужністю 20 Вт, підтримкою Bluetooth та сумісністю з Q-Symphony.

LG NANO NU87

Телевізор LG Фото: LG

Якщо вам потрібен 55-дюймовий телевізор, який підтримує все: від щоденних серіалів і спортивних програм до фільмів та потокового мовлення, LG NANO 4K — чудовий варіант. Він оснащений дисплеєм NanoCell, що забезпечує чіткіші кольори, ніж звичайний світлодіодний телевізор. Під капотом у нього процесор α7 Gen9, який допомагає очищати та підвищувати різкість контенту з низькою роздільною здатністю. Пристрій працює під управлінням webOS 26 і підтримує канали Google Cast, AirPlay та LG, що спрощує доступ до контенту з різних пристроїв. Модель також має ALLM, VRR та Game Optimiser.

Sony BRAVIA 2 II

Телевізор Sony BRAVIA 2 II Фото: Sony

У лінійці телевізорів BRAVIA від Sony є кілька дуже гарних моделей, і BRAVIA 2 II — чудовий 50-дюймовий телевізор, на який варто звернути увагу. Він оснащений 4K LED-панеллю, яка використовує технологію обробки зображень Sony, завдяки чому контент з низькою роздільною здатністю виглядає чистішим і чіткішим. Він працює під управлінням Google TV, підтримує OTT-додатки та оснащений виділеним портом HDMI eARC для кращої якості звуку.

Раніше ми писали про 5 смартфонів Honor, на які варто звернути увагу. У матеріалі представлені телефони Honor таких моделей: Magic 8 Pro, Magic V6, X80i, 600 Pro та Robot Phone.