Топ 5 смартфонів Honor, на які точно варто звернути увагу у 2026 році (фото)

У матеріалі представлені телефони Honor таких моделей: Magic 8 Pro, Magic V6, X80i, 600 Pro та Robot Phone.

Деякі телефони Honor орієнтовані на камери, інші — на час автономної роботи або довговічність, тоді як Robot Phone — це, по суті, експеримент із камерою смартфона. Усі найкращі моделі представило видання gizmochina.com.

Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 8 Pro Фото: androidpolice.com

Magic 8 Pro працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з 6,71-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Телефон має заявлену максимальну яскравість HDR 6000 ніт.

Те, що робить його гідним вибору, — це діапазон масштабування. Він оснащений телеоб'єктивом на 200 МП з діагоналлю 1/1,4 дюйма, що забезпечує 3,7-кратний оптичний зум і до 100-кратного цифрового зуму. Глобальна версія оснащена кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 7100 мА·год із дротовою зарядкою 100 Вт та бездротовою зарядкою 80 Вт, а європейська модель має ємність 6270 мА·год із такими самими характеристиками заряджання. Телефон також має класи захисту IP68, IP69 та IP69K щодо стійкості до пилу та води.

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Він коштує приблизно 1199–1299 євро.

Honor Magic V6

Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Magic V6 славиться своєю довговічністю, яка перевершує більшість складаних пристроїв на ринку. Honor покрила зовнішній дисплей 5600 шарами нітриду кремнію, що, за словами компанії, підвищує стійкість до подряпин у 3 рази порівняно з попереднім дизайном, а також телефон є першим "розкладачком", який отримав класи захисту IP68 та IP69. Внутрішня складка менш помітна: вона зменшилася на 44% порівняно з Magic V5.

Модель працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5, має до 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті, а пікова яскравість внутрішнього дисплея сягає 5000 ніт, а яскравість зовнішнього екрану — 6000 ніт. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 7150 мА·год.

Його можна придбати за 2330 євро (модель ємністю 16 ГБ/512 ГБ).

Honor 600 Pro

Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Цього року Honor 600 Pro замінив 400 Pro і при цьому значно розширив діапазон масштабування камери. Він оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2728×1264 пікс., частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 8000 ніт, що працює на процесорі Snapdragon 8 Elite.

Камера оснащена основною камерою на 200 МП із сенсором розміром 1/1,4 дюйма у поєднанні з телеоб'єктивом на 50 МП, що забезпечує 120-кратне збільшення, що значно перевершує можливості більшості смартфонів середнього класу, тоді як стандартний Honor 600 забезпечує максимальне збільшення приблизно в 30 разів.

Телефон постачається з акумулятором ємністю 7000 мА·год, дротовим зарядним пристроєм потужністю 80 Вт і має клас захисту IP68/IP69K.

Ціна становить близько 930 доларів.

Honor X80i

Honor X80i Фото: Honor

Бюджетний X80i орієнтований на акумулятор, якість дисплея та довговічність. Смартфон оснащений 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 6500 ніт — показники, що є надзвичайно високими для телефону в цій ціновій категорії.

Він працює на процесорі Dimensity 6500 Elite і має п’ятизірковий сертифікат SGS Gold Label щодо стійкості до падінь. Honor стверджує, що він може витримувати падіння з висоти до 1,8 м, а також має захист від пилу та води за стандартом IP66.

Ціна: близько 300 доларів США.

Смартфон Honor Robot

Robot Phone від Honor Фото: techradar.com

У Robot Phone встановлено підвіс із титанового сплаву, який залишається прихованим усередині корпусу й висувається за 0,8 секунди під час активації камери, а потім обертається на повні 360 градусів для автоматичного відстеження об’єкта, що рухається, фактично вбудовуючи мініатюрний стабілізатор прямо в телефон. Honor створила його у співпраці з ARRI — німецьким виробником кінообладнання, додавши до нього функцію запису відео у форматі Log-C та професійні інструменти корекції кольору LUT, які зазвичай призначені для спеціалізованих плівкових камер.

Основний датчик на 200 МП встановлено безпосередньо на підвісі. Також є надширококутний датчик на 50 МП і перископічний телеоб'єктив на 200 МП, які працюють через власний чіп обробки зображень Yuguang H1 компанії Honor.

Телефон працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. На передній панелі — 6,31-дюймовий LTPO-дисплей із піковою яскравістю 6800 ніт. Під задньою панеллю — акумулятор ємністю 7060 мА·год.

У Китаї ціна починається від 9999 юанів, що становить близько 1480 доларів США, за модель ємністю 12 ГБ/512 ГБ. Компанія підтвердила, що для цього першого покоління не планується випуск глобальної версії, тому її придбання на даний час передбачає імпорт з КНР.

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