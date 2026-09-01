Топ 7 складаних смартфонів 2026 року: Pixel, Samsung, Oppo, Motorola, Honor, Huawei (фото)

Якщо ви вирішили відмовитися від традиційного смартфона, ось докладний огляд найкращих складаних телефонів, які можна придбати у 2026 році.

У 2026 році ситуація зі складними конструкціями кардинально змінилася. Завдяки кремнієво-вуглецевим батареям, титановим петлям нового покоління та потужним чипам Snapdragon 8 Elite Gen 5 і Tensor G6 компроміси зникли. Складні телефони тепер тонші, ніж деякі стандартні аналоги, ємність їхніх акумуляторів перевищує 6000 мА·год, а датчики камери мають роздільну здатність 200 Мп, пише gizmochina.com.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

З вагою всього 201 г це найлегший Z Fold від Samsung, тому в закритому стані він тримається в руці цілком комфортно. Розробники нарешті надали користувачам зручний зовнішній екран із співвідношенням сторін 10:16, який не здається тісним, та внутрішній дисплей із співвідношенням сторін 4:3, пікова яскравість якого сягає 3000 ніт.

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Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятором ємністю 4800 мА·год, що робить його безпечним і надійним вибором для більшості людей. Samsung також представила технологію Flex Titanium, яка поєднує плівку з титанового сплаву з вдосконаленою пластиною, що значно зменшує видимість складок з плином часу. Пристрій також оснащений двома 50-мегапіксельними сенсорами та новою функцією автоматичного стеження My FanCam, що робить його одним із найдосконаліших "розкладачок" на ринку.

Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Google Pixel 11 Pro Fold — найновіша модель у форм-факторі "книжки", в якій особливу увагу приділено програмному забезпеченню та зручності повсякденного використання. Він працює на новому чипі Tensor G6 і оснащений модернізованим безредукторним шарніром, що дозволяє зменшити рамки та загальну вагу. Для камер використовується основний сенсор на 48 МП з 30-кратним зумом Super Res, що спирається на добре відому обчислювальну фотографію Google, а не на величезні апаратні показники.

Унікальним доповненням до дизайну є HiLight — багатофункціональне світлодіодне кільце навколо спалаху камери, яке використовується для кольорових сповіщень. "Якщо ви віддаєте перевагу лаконічному інтерфейсу Android та практичним функціям штучного інтелекту над найекстремальнішими характеристиками обладнання, це дуже хороший вибір", — йдеться в матеріалі.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Модель Galaxy Z Fold 8 Ultra у розкладеному стані дуже тонка — всього 4,1 мм. Вона оснащена великим 8-дюймовим основним дисплеєм та акумулятором ємністю 5000 мА·год.

Основний сенсор камери з роздільною здатністю 200 МП обробляє HDR-зображення у повній роздільній здатності. Смартфон оснащений розширеною графітовою системою охолодження. У One UI 9 з’явилися нові функції штучного інтелекту Gemini Notebook, які можуть автоматично створювати звіти про зустрічі та візуальні зведення, що робить Fold 8 Ultra потужним пристроєм, орієнтованим на продуктивність.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold Фото: androidpolice.com

Razr Fold від Motorola, який є продовженням популярних розкладних моделей, виходить на ринок повнорозмірних складних телефонів книжкового типу. Він оснащений склом Corning Gorilla Glass Ceramic 3 для додаткової стійкості до падінь і має товщину 4,55 мм у розкладеному стані.

Пристрій оснащений 8,1-дюймовим внутрішнім дисплеєм і доступний у кількох кольорах, сертифікованих Pantone. Усередині він працює на Snapdragon 8 Gen 5, використовує акумулятор ємністю 6000 мА·год і оснащений потрійною камерою на 50 МП. Motorola також обіцяє 7 років оновлень ОС для цієї моделі, як і Google та Samsung

Oppo Find N6

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Серія Oppo Find N зберігає свою більш широку форму, що нагадує паспорт, яку багато користувачів вважають за краще для введення тексту на головному екрані. У Find N6 велика увага приділяється якості камери та довговічності шарнірів. Завдяки новому титановому шарніру, надрукованому на 3D-принтері, пристрою вдається звести внутрішні складки екрана до мінімуму.

Система камер, налаштована у співпраці з Hasselblad, включає основний сенсор на 200 МП, надширококутний на 50 МП та перископічний об'єктив на 50 МП із 3-кратним збільшенням. Oppo також включила до комплекту поставки великий кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 80 Вт, і все це в корпусі товщиною 8,93 мм.

Honor Magic V6

Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Honor продовжує зосереджуватися на тому, щоб зробити складні пристрої максимально тонкими. Товщина Magic V6 у складеному стані становить 8,75 мм, що робить його одним із найтонших варіантів, доступних на сьогодні. Незважаючи на тонкий профіль, у ньому встановлено акумулятор ємністю 6660 мА·год, що забезпечує чудову автономність.

Дисплеї досить яскраві: яскравість верхнього екрана сягає 6000 ніт для HDR-контенту. Він оснащений потужною камерою, зокрема перископічним об’єктивом на 64 МП та двома сенсорами на 50 МП, а також пропонує програмні функції, які напрочуд добре інтегруються з іншими екосистемами, включаючи базову крос-сумісність з деякими пристроями Apple.

Huawei Pura X Max

Huawei Pura X Max Фото: Huawei

Смартфон працює на чіпі Kirin 9030 Pro і має 7,7-дюймовий внутрішній екран у поєднанні з 5,4-дюймовим зовнішнім дисплеєм. Він відносно легкий — 229 г, а товщина у відкритому стані — 5,2 мм. Щодо камер, то він оснащений основним датчиком на 50 МП із змінною діафрагмою (від f/1,4 до f/4,0), щоб забезпечити природну глибину різкості, а також телеоб'єктив на 50 МП і надширококутний об'єктив на 12,5 МП.

Він також оснащений акумулятором ємністю 5300 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 66 Вт і підтримує стилус Huawei M-Pen 3 Mini. Головна проблема полягає в тому, що він не постачається з сервісами Google Play, що є перешкодою для багатьох людей, але фізичне обладнання та оновлений дизайн шарнірів є надійними.

Раніше ми писали про порівняння Pixel 11 Pro та iPhone 17 Pro. Ці смартфони коштують однаково, але мають суттєві відмінності: ОС, камери, процесори, програмну підтримку, ну і, звісно, новизну.