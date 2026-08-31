Pixel 11 Pro проти iPhone 17 Pro: який преміальний смартфон вартий своїх грошей (фото)

Pixel 11 Pro та iPhone 17 Pro коштують однаково, але між ними є суттєві відмінності: ОС, камери, процесори, програмна підтримка, ну і, звісно, новизна.

Більш складним вибором між Pixel 11 Pro та iPhone 17 Pro може виявитися вибір для користувачів, які не прив’язані до конкретної платформи та регулярно переходять з iPhone на Android і навпаки, пише bgr.com.

Оскільки вартість є важливим фактором при купівлі нового флагмана, варто відзначити паритет цін між цими двома пристроями. Google підвищила ціну на Pixel 11 Pro на 100 доларів порівняно з попередником, але при цьому подвоїла обсяг пам’яті до 256 ГБ. У результаті ціни на iPhone 17 Pro та Pixel 11 Pro стартують від 1099 доларів за однаковий обсяг пам’яті — 256 ГБ. Обсяг флеш-пам’яті обох пристроїв сягає 1 ТБ.

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Чим iPhone 17 Pro кращий за флагман Google

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: Future

iPhone 17 Pro — один із найкращих флагманських телефонів, які покупці зможуть придбати наприкінці серпня 2026 року. Фактично, це один із найшвидших смартфонів на ринку, який регулярно випереджає конкурентів у тестах продуктивності. У Geekbench 6 процесор A19 Pro набирає 3756 і 9727 балів в одноядерному та багатоядерному режимах відповідно. Для порівняння, новий чип Tensor G6 у Pixel 11 Pro набирає лише 2739 та 7586 балів у тих самих тестах Geekbench 6. iPhone 15 Pro 2023 року демонструє аналогічну продуктивність: 2944 та 7475 балів у тестах Geekbench 6.

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: Future

Ці тести показують, що iPhone 17 Pro може мати більший запас продуктивності для майбутніх програмних вимог, зокрема для майбутніх версій iOS та можливостей Apple Intelligence. Apple не надає програмних гарантій, як Google, але правила ЄС зобов'язують виробників смартфонів підтримувати нові телефони щонайменше 5 років. Крім того, анонс iOS 27 у червні показав, що Apple готова й надалі надавати програмну підтримку 7-річним моделям iPhone 11. Pixel 11 Pro може працювати так само добре у повсякденних завданнях, як і iPhone 17 Pro, незважаючи на різницю в продуктивності. Перегляд веб-сторінок, використання додатків соціальних мереж та багатозадачність мають відчуватися однаково швидко. Але iPhone може дбайливіше ставитися до своїх потреб після кількох років використання та продовжувати забезпечувати швидку роботу мобільного пристрою.

Користувачі, які зацікавлені у більш ресурсоємних завданнях, зокрема в ресурсоємних іграх, професійному записі та зйомці відео, а також у відеомонтажі, можуть віддати перевагу iPhone 17 Pro. Система камер iPhone 17 Pro також підтримує високоякісний запис відео, що є традиційною перевагою iPhone перед пристроями на базі Android. Нарешті, iPhone 17 Pro може бути привабливішим для покупців, з огляду на чутки про підвищення ціни на iPhone 18 Pro більш ніж на 200 доларів. Важливо зазначити, що виробництво iPhone 17 Pro буде припинено після виходу його наступника.

Чому Pixel 11 Pro кращий за флагман Apple

Смартфон Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Pixel загалом поступається iPhone за продуктивністю, як показують наведені вище результати тесту Geekbench 6. Саме тому програмна гарантія Pixel 11 Pro не є очевидною перевагою над iPhone, оскільки довгострокова продуктивність не доведена. Серія Pixel 8 2023 року стала першою серією Pixel, яка отримала програмну гарантію, і поки що зарано говорити про те, наскільки добре Pixel 8 працюватиме до кінця цього семирічного періоду. Але є сфери, де Pixel 11 Pro перевершує iPhone 17 Pro.

Pixel 11 Pro Фото: Bridenstine

Смартфон Pixel 11 Pro постачається з попередньо встановленою ОС Android 17 від Google, орієнтованою на штучний інтелект, яка підтримує автоматизацію завдань за допомогою Gemini Intelligence. Крім того, Gemini AI від Google може виконувати роль цифрового помічника. Gemini підтримує розширену голосову взаємодію та може отримувати доступ до даних користувача з інших підключених додатків. Оскільки Google також обробляє завдання Gemini AI у хмарі, описана вище різниця у продуктивності може бути несуттєвою для деяких взаємодій зі ШІ. Користувачі, зацікавлені в глибокій інтеграції ШІ у своє цифрове життя, можуть віддати перевагу Gemini замість Siri на даний момент, поки Apple працює над тим, щоб наздогнати конкурентів у iOS 27.

Ще одна функція Pixel 11 Pro, яку споживачі можуть високо оцінити, — це камера. Смартфон оснащений 50-мегапіксельною ширококутною камерою та двома 48-мегапіксельними об’єктивами (надширококутним і телеоб'єктивом). iPhone 17 Pro також має три 48-мегапіксельні камери. Google покращила можливості Pixel 11 Pro порівняно з попередником. Телефон підтримує до 120-кратного Pro Zoom і 5-кратний зум у портретному режимі. Функція Night Sight має працювати до 4,5 разів швидше. Користувачам також доступні функції на основі штучного інтелекту, зокрема Magic Capture та Circle to Search. Нарешті, новий режим Camera Looks може зменшити обчислювальне навантаження порівняно з попередніми моделями та дозволяє фотографам стилізувати свої знімки перед зйомкою.

Pixel 11 Pro чи iPhone 17 Pro: що краще

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: macrumors.com

Покупці смартфонів, які зацікавлені у преміальному пристрої вартістю понад 1000 доларів, не помиляться, обравши або старішу модель iPhone 17 Pro чи більшу модель iPhone 17 Pro Max, або абсолютно новий Pixel 11 Pro чи більшу модель Pixel 11 Pro XL.

Вбудовані функції Gemini AI, покращені можливості камери та розширена підтримка програмного забезпечення можуть спонукати користувачів Android обрати Pixel 11 Pro. З іншого боку, продуктивність чіпа iPhone 17 Pro, перевірена відданість Apple програмному забезпеченню iPhone та можливості відеозйомки роблять флагман Apple сильним претендентом, незважаючи на те, що йому вже майже рік. Крім того, iPhone 17 Pro може стати набагато кращим вибором у цю пору року, ніж очікування майбутніх моделей iPhone 18 Pro, з огляду на чутки про підвищення цін.

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