Pixel 11 Pro: флагманський смартфон, який можна легко відремонтувати (відео)
Google приділяє першорядну увагу ремонтопридатності, і нові Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL не стали винятком.
Pixel 11 Pro — досить досконалий пристрій. Він унікальний, надійний і має всі апаратні характеристики, яких варто очікувати від флагманського пристрою. Звичайно, з будь-яким новим телефоном у деяких людей виникає питання про його міцність. Саме тут на допомогу приходить YouTube канал JerryRigEverything, який проводить стрес-тестування телефонів, пише androidpolice.com.
Останнім телефоном, який потрапив на робочий стіл тестувальника, став Pixel 11 Pro XL. Хоча більшість смартфонів можуть витримувати досить сильні удари завдяки металевому корпусу, екран завжди є дуже сильною областю. Навіть якщо ви не торкатиметеся до екрану лезом бритви, як у відео на YouTube, є велика ймовірність, що він стикатиметься з ключами, монетами та іншими предметами в кишені.
Якщо не пощастить, телефон може навіть упасти на асфальт. Pixel 11 Pro XL має 6,8-дюймовий AMOLED-екран, захищений захисним склом Corning Gorilla Glass Victus 2 з антидрапним покриттям. У більшості випадків експеримент показує, що технологія захисту екрана здатна запобігти мікроподряпинам.
Однак глибокі подряпини від твердих матеріалів однаково вплинуть на дисплей. Але якщо ви хочете зберегти його в ідеальному стані, швидше за все знадобиться захисна плівка для екрана.
Найважливіша новина в цьому розборі полягає в тому, що телефон легко ремонтується, як і попередні моделі Pixel. Канал JerryRigEverything досліджує внутрішній пристрій моделі, легко знімаючи передню панель екрану та задню панель. Потрібно бути обережним, але розбирання телефону виглядає простим.
Багато деталей Pixel 11 Pro можна замінити:
- Акумулятор
- Дисплей
- Основні камери та окремі модулі камер
- Фронтальну камеру
- Роз'єм USB-C (нижній вузол)
- Динаміки
- Вібромотор
- Мікрофони
- Задню панель.
Користувач може самостійно відремонтувати акумулятор, динамік, вібромотор і деякі модульні деталі. Екран і камери вже вимагають акуратного розбирання, гарного інструменту та досвіду, тому краще звернутися до фахівців. І важливо пам'ятати, що після розтину телефону заводський вологозахист вже не гарантується.
Нагадаємо, що Pixel 11 Pro XL коштує від 1300 доларів за версію 12/256 ГБ, ціна топової версії 16 ГБ/1 ТБ — 1650 доларів.
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