Pixel 11 Pro: флагманський смартфон, який можна легко відремонтувати (відео)

Google приділяє першорядну увагу ремонтопридатності, і нові Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL не стали винятком.

Pixel 11 Pro — досить досконалий пристрій. Він унікальний, надійний і має всі апаратні характеристики, яких варто очікувати від флагманського пристрою. Звичайно, з будь-яким новим телефоном у деяких людей виникає питання про його міцність. Саме тут на допомогу приходить YouTube канал JerryRigEverything, який проводить стрес-тестування телефонів, пише androidpolice.com.

Останнім телефоном, який потрапив на робочий стіл тестувальника, став Pixel 11 Pro XL. Хоча більшість смартфонів можуть витримувати досить сильні удари завдяки металевому корпусу, екран завжди є дуже сильною областю. Навіть якщо ви не торкатиметеся до екрану лезом бритви, як у відео на YouTube, є велика ймовірність, що він стикатиметься з ключами, монетами та іншими предметами в кишені.

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Якщо не пощастить, телефон може навіть упасти на асфальт. Pixel 11 Pro XL має 6,8-дюймовий AMOLED-екран, захищений захисним склом Corning Gorilla Glass Victus 2 з антидрапним покриттям. У більшості випадків експеримент показує, що технологія захисту екрана здатна запобігти мікроподряпинам.

Однак глибокі подряпини від твердих матеріалів однаково вплинуть на дисплей. Але якщо ви хочете зберегти його в ідеальному стані, швидше за все знадобиться захисна плівка для екрана.

Найважливіша новина в цьому розборі полягає в тому, що телефон легко ремонтується, як і попередні моделі Pixel. Канал JerryRigEverything досліджує внутрішній пристрій моделі, легко знімаючи передню панель екрану та задню панель. Потрібно бути обережним, але розбирання телефону виглядає простим.

Смартфон Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Багато деталей Pixel 11 Pro можна замінити:

Акумулятор Дисплей Основні камери та окремі модулі камер Фронтальну камеру Роз'єм USB-C (нижній вузол) Динаміки Вібромотор Мікрофони Задню панель.

Користувач може самостійно відремонтувати акумулятор, динамік, вібромотор і деякі модульні деталі. Екран і камери вже вимагають акуратного розбирання, гарного інструменту та досвіду, тому краще звернутися до фахівців. І важливо пам'ятати, що після розтину телефону заводський вологозахист вже не гарантується.

Нагадаємо, що Pixel 11 Pro XL коштує від 1300 доларів за версію 12/256 ГБ, ціна топової версії 16 ГБ/1 ТБ — 1650 доларів.

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