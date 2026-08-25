Pixel 11 Pro: флагманский смартфон, который можно легко отремонтировать (видео)

Google уделяет первостепенное внимание ремонтопригодности, и новые Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL не стали исключением.

Pixel 11 Pro — довольно совершенное устройство. Он уникален, надежен и обладает всеми аппаратными характеристиками, которых стоит ожидать от флагманского устройства. Естественно, с любым новым телефоном у некоторых людей возникает вопрос о его прочности. Именно здесь на помощь приходит YouTube-канал JerryRigEverything, который проводит стресс-тестирование телефонов, пишет androidpolice.com.

Последним телефоном, попавшим на рабочий стол тестировщика, стал Pixel 11 Pro XL. Хотя большинство смартфонов могут выдерживать довольно сильные удары благодаря металлическому корпусу, экран всегда является областью, которая сильно различается. Даже если вы не будете прикасаться к экрану лезвием бритвы, как в видео на YouTube, есть большая вероятность, что он будет соприкасаться с ключами, монетами и другими предметами в кармане.

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Если не повезет, телефон может даже упасть на асфальт. Pixel 11 Pro XL имеет 6,8-дюймовый AMOLED-экран, защищенный защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 с антицарапающим покрытием. В большинстве случаев эксперимент показывает, что технология защиты экрана способна предотвратить микроцарапины.

Однако глубокие царапины от твердых материалов все равно повлияют на дисплей. Но если вы хотите сохранить его в идеальном состоянии, скорее всего, понадобится защитная пленка для экрана.

Самая важная новость в этом разборе заключается в том, что телефон так же легко ремонтируется, как и предыдущие модели Pixel. Канал JerryRigEverything исследует внутреннее устройство модели, легко снимая переднюю панель экрана и заднюю панель. Нужно быть осторожным, но разборка телефона выглядит относительно простой.

Смартфон Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Многие детали Pixel 11 Pro детали можно заменить:

Аккумулятор Дисплей Основные камеры и отдельные модули камер Фронтальную камеру Разъем USB-C (нижний узел) Динамики Вибромотор Микрофоны Заднюю панель.

Самостоятельно пользователь может отремонтировать аккумулятор, динамик, вибромотор и некоторые модульные детали. Экран и камеры уже требуют аккуратной разборки, хорошего инструмента и опыта, так что тут лучше обратиться к специалистам. И важно помнить, что после вскрытия телефона заводская влагозащита уже не гарантируется.

Напомним, что Pixel 11 Pro XL стоит от 1300 долларов за версию 12/256 ГБ, цена топовой версии 16 ГБ/1 ТБ — 1650 долларов.

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