Motorola против Samsung: какой компактный складной смартфон лучший в 2026 году (фото)

У Galaxy Z Flip 8 есть два важных преимущества, которых нет у Razr+. Телефон Samsung оснащен новейшим чипом, и предлагает значительно более длительную программную поддержку, чем Razr.

Более компактный складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 произвел большое впечатление на обозревателей этим летом, и, по сообщениям, компания наращивает производство. Но покупателям, ищущим более доступный, высококачественный компактный складной смартфон, не обязательно тратить 1900 долларов на Galaxy Z Fold 8, пишет bgr.com.

Вместо этого можно выбрать Motorola Razr+ или Galaxy Z Flip 8. Выбор между этими двумя высококлассными телефонами от Motorola и Samsung — непростая задача, поскольку у каждого есть свои преимущества и недостатки. Motorola Razr+ может быть немного более интересным и функциональным для пользователей, которые хотят максимально использовать возможности внешнего экрана. Но даже при этом у Galaxy Z Flip 8 есть два важных преимущества, которых нет у Razr+. Телефон Samsung оснащен новейшим чипом, доступным для Android-смартфонов, и предлагает значительно более длительную программную поддержку, чем Razr.

Відео дня

Смартфон Motorola Razr+

Galaxy Z Flip 8 — более выгодное приобретение в долгосрочной перспективе, считают эксперты. Он будет получать до 7 лет обновлений Android и 7 лет обновлений безопасности, по сравнению с 3 годами обновлений Android и до 5 лет обновлений безопасности для Razr+. Даже если Motorola достигнет паритета в программной поддержке с Samsung, Galaxy Z Flip 8 все равно будет иметь более мощный чип, что должно обеспечить больший запас для будущих функций Android, включая новые возможности ИИ, которые появятся в телефонах в ближайшие годы.

Смартфон Galaxy Z Flip 8 Фото: Mashable

Единственный момент, в котором Motorola Razr+ побеждает

Motorola Razr+ стоит 1100 долларов, но выпускается только в версии с 256 ГБ памяти. Galaxy Z Flip 8 с 256 ГБ памяти стоит дороже — 1200 долларов, но Samsung также продает модель с 512 ГБ. Razr+ имеет 6,9-дюймовый складной дисплей, как и Flip 8. У складного Samsung немного больший внешний экран: 4,1 дюйма против 4 дюймов. Однако Razr+ поддерживает более высокую частоту обновления на обоих дисплеях (165 Гц против 120 Гц). Экран складного Razr+ также имеет более высокую пиковую яркость (3000 нит против 2600 нит), хотя внешний экран Flip 8 достигает более высокой пиковой яркости (2600 нит против 2400 нит).

Главное преимущество телефона Razr — внешний экран, но дело не в характеристиках. Motorola всегда предоставляла пользователям больше свободы, чем Samsung, позволяя запускать все приложения Android на внешнем экране. Это может быть не идеально для прокрутки социальных сетей, но внешний экран может быть полезен для навигации, обмена сообщениями, быстрого просмотра веб-страниц, фотографирования и других действий. Телефоны Galaxy Z Flip исторически были более ограниченными. Flip 8 поддерживает больше приложений на внешнем экране, чем раньше, без настроек Good Lock. Но покупатель, ищущий больше функциональности от своего телефона-раскладушки, может предпочесть Razr+ Galaxy Z Flip 8, особенно если он не планирует пользоваться им более 3 лет.

Новый телефон-раскладушка от Motorola также имеет более емкий аккумулятор (4500 мАч против 4300 мАч) и более быструю зарядку (45 Вт против 25 Вт). Наконец, система задних камер лучше у Razr+. Смартфон Motorola оснащен двумя 50-мегапиксельными объективами (широкоугольным и сверхширокоугольным), в то время как у Flip 8 — 50-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камеры.

Почему Galaxy Z Flip 8 — лучший складной смартфон 2026 года

Samsung Galaxy Z Flip 8 и Motorola Razr Ultra (2026) Фото: PhoneArena

Galaxy Z Flip 8 — более тонкий и легкий раскладной смартфон. Он весит 180 г (против 189 г) и имеет толщину всего 6,1 мм в разложенном состоянии (13,1 мм в сложенном). Razr+ толще — 7,1 мм и 15,1 мм соответственно. Оба телефона имеют степень защиты IP48 от пыли и воды, хотя Galaxy Z Flip 8, возможно, отличается более прочной конструкцией. Смартфон имеет корпус из бронированного алюминия, а на внешнем экране используется защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Razr+ имеет защитное стекло Gorilla Glass Victus на внешнем экране, а задняя панель выполнена из дерева, алькантары или тканого материала. Эти детали дизайна могут быть важны для покупателей, стремящихся к спокойствию. Потребителей также может заинтересовать обширная сеть авторизованных ремонтных мастерских Samsung, насчитывающая более 1000 точек для ремонта.

Помимо прочности, самым большим преимуществом телефона перед Razr+ является чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это тот же высокопроизводительный чип, что и в складных смартфонах Galaxy S26 Ultra и Galaxy Z Fold 8. Motorola же использовала чип Snapdragon 8 Gen 3, процессор 2024 года, который компания использовала в предыдущих версиях Razr+. Motorola также повысила цену на модель Razr+ этого года, несмотря на то, что в ней не используется новейший процессор Qualcomm. Тесты производительности показывают огромную разницу между двумя чипами. Elite набирает 3627 (в одноядерном режиме) и 11215 (в многоядерном режиме) баллов в Geekbench 6 (по данным Tom's Guide), в то время как 8s Gen 3 достигает максимума примерно в 1915 и 4773 балла соответственно. "Добавьте к этому 7-летнюю поддержку ПО, и Galaxy Z Flip 8 станет лучшим выбором для длительного использования", — подытоживают авторы статьи.

Ранее писали о том, можно ли купить приличный смартфон за 100 долларов в 2026 году. Где бы вы ни искали экономную электронику, следует обращать внимание на названия моделей как на показатель возраста устройства.