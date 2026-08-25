Можно ли купить приличный смартфон за 100 долларов в 2026 году: ответ экспертов (фото)

Где бы вы ни искали экономную электронику, следует обращать внимание на названия моделей как на показатель возраста устройства.

Когда дело доходит до поиска чего-то за 100 долларов, есть три основных варианта: телефоны, привязанные к оператору, от известных брендов, маломощные устройства от китайских производителей и старые модели среднего и флагманского сегмента с вторичного рынка, пишет bgr.com.

На что обратить внимание при покупке дешевого смартфона

Где бы вы ни искали экономную электронику, следует обращать внимание на названия моделей как на показатель возраста устройства. Например, Galaxy A15 и Galaxy A52 можно найти по цене в 100 долларов, но имейте ввиду, что они были выпущены в 2023 и 2019 году соответственно. Большинство б/у устройств имеют следы износа — незначительные выгорания экрана, царапины, сколы.

Відео дня

Восстановленные телефоны также являются приемлемым вариантом.

Смартфон Moto G Play 2026 Фото: tomsguide.com

Чего следует избегать при выборе смартфона до 100 долларов

Большинство новых телефонов, которые продаются за 100 долларов, обычно привязаны к определенным операторам связи. Эксперты рекомендуют избегать таких вариантов, потому что пользователи должны иметь возможность использовать телефон с каким угодно оператором, а не с конкретным. "Тем не менее, если вы все же найдете телефон, соответствующий сетевым предпочтениям, вы, безусловно, можете его использовать", — говорится в материале.

Стоит с опаской относится к предустановленному ненужному ПО, особенно когда речь идет о недорогих Android-телефонах, где место для хранения данных ценно, и одно замедление может усугубить другое. Устройства, заблокированные оператором, как правило, имеют системные службы, которые автоматически устанавливают приложения на смартфон, предупреждают эксперты.

Что касается разблокированных телефонов, то бюджетные бренды продают телефоны с рекламным ПО, что вызывает множество жалоб. Если вы тратите время на поиски разблокированных телефонов неизвестных производителей, то вам следует искать модель с 4 ГБ выделенной оперативной памяти. "Не обращайте внимания на большие цифры, включающие "виртуальную" оперативную память, где система использует часть вашего ограниченного пространства для работы, аналогичной работе с ОЗУ", — пишут авторы.

Ранее писали о том, какие смартфоны OnePlus получат обновление до Android 18. Телефоны OnePlus с многолетней поддержкой с 2024 года должны получить Android 18.