Чи можна купити пристойний смартфон за 100 доларів у 2026 році: відповідь експертів (фото)

Де б ви не шукали економну електроніку, слід звертати увагу на назви моделей як показник віку пристрою.

Коли справа доходить до пошуку чогось за 100 доларів, є три основні варіанти: телефони, прив'язані до оператора, від відомих брендів, малопотужні пристрої від китайських виробників та старі моделі середнього та флагманського сегмента із вторинного ринку, пише bgr.com.

На що звернути увагу при покупці дешевого смартфона

Де б ви не шукали економну електроніку, слід звертати увагу на назви моделей як показник віку пристрою. Наприклад, Galaxy A15 і Galaxy A52 можна знайти за ціною 100 доларів, але майте на увазі, що вони були випущені в 2023 і 2019 відповідно. Більшість вживаних пристроїв мають сліди зносу — незначні вигоряння екрану, подряпини, сколи.

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Відновлені телефони є також прийнятним варіантом.

Смартфон Moto G Play 2026 Фото: tomsguide.com

Чого слід уникати при виборі смартфона до 100 доларів

Більшість нових телефонів, які продаються за 100 доларів, зазвичай прив'язані до певних операторів зв'язку. Експерти рекомендують уникати таких варіантів, тому що користувачі повинні мати можливість використовувати телефон із будь-яким оператором, а не з конкретним. "Тим не менше, якщо ви все ж таки знайдете телефон, що відповідає мережевим уподобанням, ви, безумовно, можете його використовувати", — йдеться в матеріалі.

Варто з побоюванням ставитися до непотрібного ПЗ, особливо коли йдеться про недорогі Android-телефони, де місце для зберігання даних цінне, і одне уповільнення може посилити інше. Пристрої, заблоковані оператором, зазвичай мають системні служби, які автоматично встановлюють додатки на смартфон, попереджають експерти.

Що стосується розблокованих телефонів, то бюджетні бренди продають телефони з рекламним програмним забезпеченням, що викликає безліч скарг. Якщо ви витрачаєте час на пошуки розблокованих телефонів невідомих виробників, вам слід шукати модель з 4 ГБ виділеної оперативної пам'яті. "Не звертайте уваги на великі цифри, що включають "віртуальну" оперативну пам'ять, де система використовує частину вашого обмеженого простору для роботи, аналогічної роботі з ОЗП", — пишуть автори.

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