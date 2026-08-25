Motorola проти Samsung: який компактний складаний смартфон найкращий у 2026 році (фото)

Galaxy Z Flip 8 має дві важливі переваги, яких немає у Razr+. Телефон Samsung оснащений новітнім чипом, і пропонує значно тривалішу програмну підтримку, ніж Razr.

Компактніший складний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 справив велике враження на оглядачів цього літа, і, за повідомленнями, компанія нарощує виробництво. Але покупцям, які шукають доступніший, високоякісний компактний складаний смартфон, не обов'язково витрачати 1900 доларів на Galaxy Z Fold 8, пише bgr.com.

Натомість можна вибрати Motorola Razr+ або Galaxy Z Flip 8. Вибір між цими двома висококласними телефонами від Motorola і Samsung — непросте завдання, оскільки кожен має свої переваги і недоліки. Motorola Razr+ може бути трохи цікавішим і функціональнішим для користувачів, які хочуть максимально використовувати можливості зовнішнього екрану. Але навіть при цьому у Galaxy Z Flip 8 є дві важливі переваги, яких немає у Razr+. Телефон Samsung оснащений найновішим чипом, доступним для Android-смартфонів, і пропонує значно тривалішу програмну підтримку, ніж Razr.

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Смартфон Motorola Razr+

Galaxy Z Flip 8 — вигідніше придбання у довгостроковій перспективі, вважають експерти. Він буде отримувати до 7 років оновлень Android та 7 років оновлень безпеки, порівняно з 3 роками оновлень Android та до 5 років оновлень безпеки для Razr+. Навіть якщо Motorola досягне паритету в програмній підтримці з Samsung, Galaxy Z Flip 8 все одно матиме потужніший чип, що має забезпечити більший запас для майбутніх функцій Android, включаючи нові можливості ШІ, які з'являться в телефонах найближчими роками.

Смартфон Galaxy Z Flip 8 Фото: Mashable

Єдиний момент, у якому Motorola Razr+ перемагає

Motorola Razr+ коштує 1100 доларів, але випускається лише у версії із 256 ГБ пам'яті. Galaxy Z Flip 8 з 256 ГБ пам'яті коштує дорожче – 1200 доларів, але Samsung також продає модель із 512 ГБ. Razr+ має 6,9-дюймовий складаний дисплей, як і Flip 8. У складаного Samsung трохи більший зовнішній екран: 4,1 дюйми проти 4 дюймів. Однак Razr+ підтримує більшу частоту оновлення на обох дисплеях (165 Гц проти 120 Гц). Екран складаного Razr+ також має більш високу пікову яскравість (3000 ніт проти 2600 ніт), хоча зовнішній екран Flip 8 досягає вищої пікової яскравості (2600 ніт проти 2400 ніт).

Головна перевага телефону Razr – зовнішній екран, але справа не в характеристиках. Motorola завжди надавала користувачам більше свободи, ніж Samsung, дозволяючи запускати всі програми Android на зовнішньому екрані. Це може бути не ідеальним для прокручування соціальних мереж, але зовнішній екран може бути корисним для навігації, обміну повідомленнями, швидкого перегляду веб-сторінок, фотографування та інших дій. Телефони Galaxy Z Flip історично були обмеженішими. Flip 8 підтримує більше програм на зовнішньому екрані, ніж раніше, без налаштувань Good Lock. Але покупець, який шукає більше функціональності від свого телефону-розкладачки, може віддати перевагу Razr+ Galaxy Z Flip 8, особливо якщо він не планує користуватися ним більше 3 років.

Новий телефон-розкладачка від Motorola також має більш ємний акумулятор (4500 мАг проти 4300 мАг) та швидшу зарядку (45 Вт проти 25 Вт). Зрештою, система задніх камер краще у Razr+. Смартфон Motorola оснащений двома 50-мегапіксельними об'єктивами (ширококутним та надширококутним), у той час як у Flip 8 – 50-мегапіксельна ширококутна та 12-мегапіксельна надширококутна камери.

Чому Galaxy Z Flip 8 — найкращий складаний смартфон 2026 року

Samsung Galaxy Z Flip 8 та Motorola Razr Ultra (2026) Фото: PhoneArena

Galaxy Z Flip 8 – більш тонкий та легкий розкладний смартфон. Він важить 180 г (проти 189 г) і має товщину всього 6,1 мм у розкладеному стані (13,1 мм у складеному). Razr+ товщі — 7,1 мм та 15,1 мм відповідно. Обидва телефони мають ступінь захисту IP48 від пилу та води, хоча Galaxy Z Flip 8, можливо, відрізняється більш міцною конструкцією. Смартфон має корпус із броньованого алюмінію, а на зовнішньому екрані використовується захисне скло Gorilla Glass Victus 2. Razr+ має захисне скло Gorilla Glass Victus на зовнішньому екрані, а задня панель виконана з дерева, алькантари або тканинного матеріалу. Ці деталі дизайну можуть бути важливими для покупців, які прагнуть спокою. Споживачів також може зацікавити велика мережа авторизованих ремонтних майстерень Samsung, що налічує понад 1000 точок для ремонту.

Крім міцності, найбільшою перевагою телефону перед Razr+ є чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це той же високопродуктивний чип, що і в складних смартфонах Galaxy S26 Ultra і Galaxy Z Fold 8. у попередніх версіях Razr+. Motorola також підвищила ціну на модель Razr+ цього року, незважаючи на те, що в ній не використовується найновіший процесор Qualcomm. Тести продуктивності показують величезну різницю між двома чипами. Elite набирає 3627 (в одноядерному режимі) і 11215 (у багатоядерному режимі) балів у Geekbench 6 (за даними Tom's Guide), тоді як 8s Gen 3 досягає максимуму приблизно 1915 і 4773 бали відповідно. "Додайте до цього 7-річну підтримку ПЗ, і Galaxy Z Flip 8 стане найкращим вибором для тривалого використання", — підсумовують автори статті.

Раніше писали про те, чи можна купити пристойний смартфон за 100 доларів у 2026 році. Де б ви не шукали економну електроніку, слід звертати увагу на назви моделей як показник віку пристрою.