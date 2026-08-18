Главный недостаток Google Pixel 11 Pro раскрыт бенчмарком: что показало тестирование (фото)

В сети опубликовали результаты тестирования смартфона Google Pixel 11 Pro в графическом бенчмарке 3DMark Wild Life Extreme.Тест показал слабые графические возможности процессора Tensor G6 по сравнению с конкурентами.

Тест провели на витринном экземпляре смартфона в розничном магазине перед официальным стартом продаж, пишет Android Headlines.

Результат 3DMark и отставание от конкурентов

Пользователь Reddit под ником u/ZombieChrist265 запустил бенчмарк 3DMark Wild Life Extreme на выставочном образце Pixel 11 Pro. Смартфон на базе чипсета Tensor G6 набрал 2653 балла. Это скромный результат на фоне других флагманских устройств 2026 года. Для сравнения, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 показывает результат 7135 баллов.

Графический ускоритель в процессорах Tensor традиционно остается слабым звеном телефонов Google Pixel. Низкий показатель указывает на ограниченный запас производительности в продвинутых мобильных играх уровня Genshin Impact.

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Результат Pixel 11 Pro в тесте графики 3DMark сильно уступает другим флагманам Фото: Android Headlines

Стоит ли переживать об этом, присматривая Pixel 11?

Несмотря на низкие баллы в бенчмарке, эксперты отмечают, что Google не позиционирует линейку Pixel как игровые устройства. Смартфоны создаются с акцентом на алгоритмы мобильной фотографии, удобство интерфейса и работу с искусственным интеллектом Gemini.

Вердикт таков: если для вас тяжелые игры стоят на первом месте, лучше брать смартфон на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 от конкурирующего бренда. Но если вы не играете в нечто требовательное, о быстродействии Pixel 11 Pro беспокоиться не стоит. Телефон работает очень шустро, что подтверждает пресса в первых обзорах, а результат 3DMark отражает возможности железа при рендеринге сложной графики.

Официальный релиз линейки, в которую войдут Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складной Pixel 11 Pro Fold, запланирован на 20 августа 2026 года.

Ранее сообщалось про сравнение Samsung Galaxy S26 Ultra против Google Pixel 11 Pro XL. Они считаются одними из лучших флагманских смартфонов на базе Android, однако у аппаратов несколько разные приоритеты.