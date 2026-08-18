Головний недолік Google Pixel 11 Pro виявлено бенчмарком: що показало тестування (фото)

У мережі опублікували результати тестування смартфона Google Pixel 11 Pro у графічному бенчмарку 3DMark Wild Life Extreme. Тест показав слабкі графічні можливості процесора Tensor G6 порівняно з конкурентами.

Тест провели на демонстраційному екземплярі смартфона в роздрібному магазині перед офіційним початком продажів, пише Android Headlines.

Результат у тесті 3DMark та відставання від конкурентів

Користувач Reddit під ніком u/ZombieChrist265 запустив тест 3DMark Wild Life Extreme на виставковому зразку Pixel 11 Pro. Смартфон на базі чіпсета Tensor G6 набрав 2653 бали. Це скромний результат на тлі інших флагманських пристроїв 2026 року. Для порівняння: гнучкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 із процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 демонструє результат 7135 балів.

Графічний прискорювач у процесорах Tensor традиційно залишається слабким місцем телефонів Google Pixel. Низький показник вказує на обмежений запас продуктивності в сучасних мобільних іграх рівня Genshin Impact.

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Результат Pixel 11 Pro у графічному тесті 3DMark значно поступається іншим флагманам Фото: Android Headlines

Чи варто перейматися цим, обираючи Pixel 11?

Попри такий результат в тестах, експерти зазначають, що Google не позиціонує лінійку Pixel як ігрові пристрої. Смартфони розробляються з акцентом на алгоритми мобільної фотографії, зручність інтерфейсу та роботу зі штучним інтелектом Gemini.

Вердикт такий: якщо для вас на першому місці стоять ресурсомісткі ігри, краще обрати смартфон на базі чіпсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 від конкурентного бренду. Але якщо ви не граєте у важкі ігри, про продуктивність Pixel 11 Pro турбуватися не варто. Телефон працює дуже швидко, що підтверджує преса у перших оглядах, а результат 3DMark відображає можливості процесору під час рендерингу складної графіки.

Офіційний випуск лінійки, до якої увійдуть Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та складаний Pixel 11 Pro Fold, заплановано на 20 серпня 2026 року.

Раніше повідомлялося про порівняння Samsung Galaxy S26 Ultra та Google Pixel 11 Pro XL. Вони вважаються одними з найкращих флагманських смартфонів на базі Android, проте ці пристрої мають дещо різні пріоритети.