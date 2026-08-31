Бюджетні смартфони 2026 року: 5 найкращих моделей від Samsung і Motorola (фото)

До списку увійшли недорогі смартфони Motorola Edge (2025), Samsung Galaxy A27, Moto G (2026), Samsung Galaxy A37 та Moto G Power (2026).

Якщо ви шукаєте бюджетний смартфон у 2026 році, на ринку можна знайти кілька доступних моделей із дисплеями з високою частотою оновлення, якісними камерами, потужними акумуляторами, водостійкістю та тривалою підтримкою програмного забезпечення. Ось п’ять найкращих моделей, пише gizmochina.com.

Motorola Edge (2025)

Смартфон Motorola Edge (2025) Фото: PhoneArena

Motorola Edge (2025) — найпреміальніший смартфон у цьому списку. Його ціна починається від 400 доларів, і він оснащений 6,7-дюймовим вигнутим pOLED-дисплеєм. Екран має роздільну здатність 2712 x 1220 пікселів, частоту оновлення 120 Гц, підтримку HDR10+ та яскравість до 4500 ніт.

У телефоні встановлено процесор MediaTek Dimensity 7400 з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Пам’ять також можна розширити за допомогою картки microSD.

Відео дня

Motorola оснастила Edge 50-мегапіксельною основною камерою з сенсором Sony LYT-700C та оптичною стабілізацією зображення (OIS). Система камер також включає 50-мегапіксельну надширококутну камеру з підтримкою макрозйомки та 10-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру з 3-кратним оптичним зумом. Телефон має 50-мегапіксельну фронтальну камеру, яка може записувати відео у форматі 4K.

Смартфон Edge оснащений акумулятором ємністю 5200 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 68 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 15 Вт. Він також має клас захисту IP68 та IP69, сертифікацію MIL-STD-810H та захист Gorilla Glass 7i.

Є спеціальна кнопка AI Key для доступу до таких інструментів, як зведення повідомлень, розшифровка нарад, створення зображень та рекомендації на екрані. Motorola Edge варто обрати, якщо потрібен преміальний набір функцій за низькою ціною.

Samsung Galaxy A37 5G

Смартфон Galaxy A37 5G Фото: gsmarena.com

Якщо потрібна довгострокова підтримка програмного забезпечення, варто звернути увагу на Galaxy A37 5G. Він оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, вбудованим у екран сканером відбитків пальців, стереодинаміками та захистом від води й пилу за стандартом IP68.

Смартфон оснащений процесором Exynos 1480 та має до 12 ГБ оперативної пам’яті й 256 ГБ вбудованої пам’яті. Його система камер включає 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення (OIS), 8-мегапіксельну надширококутну камеру та 5-мегапіксельну макрокамеру.

Є можливість використовувати інструменти штучного інтелекту, такі як "Видалення об’єктів", "Коло для пошуку", "Вибір ШІ", Gemini та вдосконалені функції Bixby. Телефон має акумулятор ємністю 5000 мА·год із зарядкою потужністю 45 Вт.

Samsung обіцяє до 6 оновлень Android і One UI, а також 6 років оновлень безпеки. Galaxy A37 5G коштує від 380 доларів США.

Moto G (2026)

Смартфон Moto G (2026) Фото: tomsguide.com

Moto G (2026) підійде, якщо вам потрібен надійний 5G-смартфон за 200 доларів. Він оснащений 6,7-дюймовим РК-дисплеєм HD+ із частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 1000 ніт.

Під кришкою розташований процесор MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність пам'яті можна збільшити до 1 ТБ за допомогою картки microSD.

Система задньої камери складається з основної камери на 50 МП та макрокамери на 2 МП. Користувачі також отримають фронтальну камеру на 32 МП, стереодинаміки, Dolby Atmos, роз’єм для навушників 3,5 мм, NFC та підтримку eSIM.

Акумулятор ємністю 5200 мА·год підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт. Корпус оздоблений натуральною шкірою, хоча рівень захисту IP52 забезпечує менший захист, ніж у Motorola Edge або Moto G Power.

Galaxy A27 5G

Смартфон Galaxy A27 5G Фото: Samsung

Смартфон Galaxy A27 5G пропонує безліч функцій Samsung за нижчою ціною. Його вартість починається від 350 доларів США, і він оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED із частотою оновлення 120 Гц.

Телефон оснащений процесором Snapdragon 6 Gen 3 з оперативною пам’яттю до 8 ГБ та розширюваною пам’яттю до 256 ГБ. Камера включає 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення, 5-мегапіксельну надширококутну камеру та 2-мегапіксельну макрокамеру.

Galaxy A27 підтримує пошук по колу, видалення об’єктів, голосову транскрипцію, Gemini, Perplexity та голосове керування Bixby. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує зарядку потужністю 25 Вт.

Moto G Power (2026)

Смартфон Moto G Power (2026) Фото: Motorola

Смартфон Moto G Power (2026) коштує 300 доларів і має більший дисплей FHD+, більший обсяг пам’яті та вищу міцність, ніж стандартний Moto G. Його 6,8-дюймовий РК-екран підтримує частоту оновлення 120 Гц та яскравість до 1000 ніт.

У телефоні використовується процесор Dimensity 6300 з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Його камери включають 50-мегапіксельний основний датчик з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельну надширококутну камеру та 32-мегапіксельну фронтальну камеру.

Moto G Power має акумулятор ємністю 5200 мА·год, зарядний пристрій потужністю 30 Вт, стереодинаміки, Dolby Atmos та роз'єм для навушників. Рейтинги IP68 та IP69, а також сертифікація MIL-STD-810H роблять його чудовим вибором, якщо потрібен міцний телефон.

Раніше ми писали про найкращі телефони компанії Oppo 2026 року. До рейтингу увійшли такі китайські смартфони Oppo: бюджетний A6x 5G, складаний Find N6, середньоціновий Reno 16 Pro, а також преміальні Find X9 Pro та Find X9 Ultra.