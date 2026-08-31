Бюджетные смартфоны 2026 года: 5 лучших моделей от Samsung и Motorola (фото)
В список попали недорогие смартфоны Motorola Edge (2025), Samsung Galaxy A27, Moto G (2026), Samsung Galaxy A37 и Moto G Power (2026).
Если ищете бюджетный смартфон в 2026 году, на рынке найдется несколько доступных моделей с дисплеями с высокой частотой обновления, качественными камерами, большими батареями, водостойкостью и длительной поддержкой программного обеспечения. Вот пять лучших моделей, пишет gizmochina.com.
Motorola Edge (2025)
Motorola Edge (2025) — самый премиальный телефон в этом списке. Его цена стартует от 400 долларов, и он оснащен 6,7-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем. Экран имеет разрешение 2712 x 1220 пикселей, частоту обновления 120 Гц, поддержку HDR10+ и яркость до 4500 нит.
Телефон использует процессор MediaTek Dimensity 7400 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Память также можно расширить с помощью карты microSD.
Motorola оснастила Edge 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony LYT-700C и оптической стабилизацией изображения (OIS). Система камер также включает 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с поддержкой макросъемки и 10-мегапиксельную телеобъективную камеру с 3-кратным оптическим зумом. Телефон имеет 50-мегапиксельную фронтальную камеру, которая может записывать видео в формате 4K.
Смартфон Edge оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч с проводной зарядкой мощностью 68 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Он также имеет класс защиты IP68 и IP69, сертификацию MIL-STD-810H и защиту Gorilla Glass 7i.
Есть специальная кнопка AI Key для доступа к таким инструментам, как сводки уведомлений, расшифровка совещаний, создание изображений и рекомендации на экране. Motorola Edge стоит выбрать, если нужен премиальный набор функций по низкой цене.
Samsung Galaxy A37 5G
Если нужна долговременная поддержка ПО, стоит рассмотреть Galaxy A37 5G. Он оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.
Телефон использует процессор Exynos 1480 и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Его система камер включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 5-мегапиксельную макрокамеру.
Есть возможность использовать инструменты ИИ, такие как "Удаление объектов", "Круг для поиска", "Выбор ИИ", Gemini и улучшенные функции Bixby. Телефон имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт.
Samsung обещает до 6 обновлений Android и One UI, а также 6 лет обновлений безопасности. Galaxy A37 5G стоит от 380 долларов США.
Moto G (2026)
Moto G (2026) подойдет, если вам нужен надежный телефон 5G за 200 долларов. Он оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит.
Под капотом находится процессор MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Увеличить емкость хранилища можно до 1 ТБ с помощью карты microSD.
Система задней камеры включает в себя основную камеру на 50 МП и макрокамеру на 2 МП. Пользователи также получат фронтальную камеру на 32 МП, стереодинамики, Dolby Atmos, разъем для наушников 3,5 мм, NFC и поддержку eSIM.
Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Корпус имеет отделку из натуральной кожи, хотя рейтинг IP52 обеспечивает меньшую защиту, чем Motorola Edge или Moto G Power.
Galaxy A27 5G
Смартфон Galaxy A27 5G предлагает множество функций Samsung по более низкой цене. Его стоимость начинается от 350 долларов США, и он оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
Телефон использует процессор Snapdragon 6 Gen 3 с оперативной памятью до 8 ГБ и расширяемой памятью до 256 ГБ. Камера включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру.
Galaxy A27 поддерживает поиск по кругу, удаление объектов, голосовую транскрипцию, Gemini, Perplexity и голосовое управление Bixby. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.
Moto G Power (2026)
Смартфон Moto G Power (2026) стоит 300 долларов и предлагает больший дисплей FHD+, больший объем памяти и более высокую прочность, чем стандартный Moto G. Его 6,8-дюймовый ЖК-экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и яркость до 1000 нит.
Телефон использует процессор Dimensity 6300 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Его камеры включают 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.
Moto G Power имеет аккумулятор емкостью 5200 мАч, зарядку мощностью 30 Вт, стереодинамики, Dolby Atmos и разъем для наушников. Рейтинги IP68 и IP69, а также сертификация MIL-STD-810H делают его отличным вариантом, если нужен прочный телефон.
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