Бюджетные смартфоны 2026 года: 5 лучших моделей от Samsung и Motorola (фото)

В список попали недорогие смартфоны Motorola Edge (2025), Samsung Galaxy A27, Moto G (2026), Samsung Galaxy A37 и Moto G Power (2026).

Если ищете бюджетный смартфон в 2026 году, на рынке найдется несколько доступных моделей с дисплеями с высокой частотой обновления, качественными камерами, большими батареями, водостойкостью и длительной поддержкой программного обеспечения. Вот пять лучших моделей, пишет gizmochina.com.

Motorola Edge (2025)

Смартфон Motorola Edge (2025) Фото: PhoneArena

Motorola Edge (2025) — самый премиальный телефон в этом списке. Его цена стартует от 400 долларов, и он оснащен 6,7-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем. Экран имеет разрешение 2712 x 1220 пикселей, частоту обновления 120 Гц, поддержку HDR10+ и яркость до 4500 нит.

Телефон использует процессор MediaTek Dimensity 7400 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Память также можно расширить с помощью карты microSD.

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Motorola оснастила Edge 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony LYT-700C и оптической стабилизацией изображения (OIS). Система камер также включает 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с поддержкой макросъемки и 10-мегапиксельную телеобъективную камеру с 3-кратным оптическим зумом. Телефон имеет 50-мегапиксельную фронтальную камеру, которая может записывать видео в формате 4K.

Смартфон Edge оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч с проводной зарядкой мощностью 68 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Он также имеет класс защиты IP68 и IP69, сертификацию MIL-STD-810H и защиту Gorilla Glass 7i.

Есть специальная кнопка AI Key для доступа к таким инструментам, как сводки уведомлений, расшифровка совещаний, создание изображений и рекомендации на экране. Motorola Edge стоит выбрать, если нужен премиальный набор функций по низкой цене.

Samsung Galaxy A37 5G

Смартфон Galaxy A37 5G Фото: gsmarena.com

Если нужна долговременная поддержка ПО, стоит рассмотреть Galaxy A37 5G. Он оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Телефон использует процессор Exynos 1480 и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Его система камер включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 5-мегапиксельную макрокамеру.

Есть возможность использовать инструменты ИИ, такие как "Удаление объектов", "Круг для поиска", "Выбор ИИ", Gemini и улучшенные функции Bixby. Телефон имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт.

Samsung обещает до 6 обновлений Android и One UI, а также 6 лет обновлений безопасности. Galaxy A37 5G стоит от 380 долларов США.

Moto G (2026)

Смартфон Moto G (2026) Фото: tomsguide.com

Moto G (2026) подойдет, если вам нужен надежный телефон 5G за 200 долларов. Он оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит.

Под капотом находится процессор MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Увеличить емкость хранилища можно до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Система задней камеры включает в себя основную камеру на 50 МП и макрокамеру на 2 МП. Пользователи также получат фронтальную камеру на 32 МП, стереодинамики, Dolby Atmos, разъем для наушников 3,5 мм, NFC и поддержку eSIM.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Корпус имеет отделку из натуральной кожи, хотя рейтинг IP52 обеспечивает меньшую защиту, чем Motorola Edge или Moto G Power.

Galaxy A27 5G

Смартфон Galaxy A27 5G Фото: Samsung

Смартфон Galaxy A27 5G предлагает множество функций Samsung по более низкой цене. Его стоимость начинается от 350 долларов США, и он оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Телефон использует процессор Snapdragon 6 Gen 3 с оперативной памятью до 8 ГБ и расширяемой памятью до 256 ГБ. Камера включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру.

Galaxy A27 поддерживает поиск по кругу, удаление объектов, голосовую транскрипцию, Gemini, Perplexity и голосовое управление Bixby. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

Moto G Power (2026)

Смартфон Moto G Power (2026) Фото: Motorola

Смартфон Moto G Power (2026) стоит 300 долларов и предлагает больший дисплей FHD+, больший объем памяти и более высокую прочность, чем стандартный Moto G. Его 6,8-дюймовый ЖК-экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и яркость до 1000 нит.

Телефон использует процессор Dimensity 6300 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Его камеры включают 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Moto G Power имеет аккумулятор емкостью 5200 мАч, зарядку мощностью 30 Вт, стереодинамики, Dolby Atmos и разъем для наушников. Рейтинги IP68 и IP69, а также сертификация MIL-STD-810H делают его отличным вариантом, если нужен прочный телефон.

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