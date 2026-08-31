Лучшие телефоны Oppo 2026 года: бюджетные, премиальные и складные модели (фото)

В рейтинг попали следующие китайские смартфоны Oppo: бюджетный A6x 5G, складной Find N6, середнячок Reno 16 Pro, премиальные Find X9 Pro и Find X9 Ultra.

Независимо от того, ищете ли вы флагманский камерофон, складной телефон, устройство среднего класса или что-то доступное, вот лучшие телефоны Oppo, которые стоит рассмотреть в 2026 году, пишет gizmochina.com.

Oppo Find X9 Pro: лучший в целом

Смартфон Oppo Find X9 Pro Фото: Tech Advisor

Oppo Find X9 Pro — лучший универсальный телефон в текущей линейке компании, говорится в статье.

Что его действительно отличает, так это система камер, и особенно телеобъектив. 200-мегапиксельная телеобъективная камера Hasselblad использует сенсор Samsung ISOCELL HP5 размером 1/1,56 дюйма, один из самых больших телеобъективных сенсоров среди всех телефонов, в паре с диафрагмой f/2.1 и минимальным расстоянием фокусировки всего 10 см для макросъемки.

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Oppo и Hasselblad также разработали съемный телеобъектив-удлинитель, который крепится к телефону. Он увеличивает диапазон зума в 3 раза, примерно до 9,6–10x, или эквивалентного фокусного расстояния 230 мм. Задняя камера состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора и 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, а также выделенной 2-мегапиксельной камеры True Color, которая отдельно считывает окружающее освещение по всему кадру для более точной передачи оттенков кожи и баланса белого.

На передней панели расположен 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В качестве силового агрегата используется чипсет MediaTek Dimensity 9500 и большая батарея емкостью 7500 мАч. Последняя поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Find X9 Ultra: лучшая камера

Смартфон Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Если в приоритете качество камер, то Find X9 Ultra — это хороший вариант. Он превосходит по возможностям камеру модель Pro и создан для пользователей, которым требуется одно из самых производительных устройств для фотосъемки на рынке смартфонов.

Он работает на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, в паре с 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, а также аккумулятором из кремниево-углеродного сплава емкостью 7050 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Особенность заключается в камере: двойной модуль на 200 Мп, основной датчик на 200 Мп и телеобъектив на 200 Мп с 3-кратным оптическим зумом, оба со стабилизацией, а также сверхширокоугольный объектив на 50 Мп и отдельный перископический телеобъектив на 50 Мп с 10-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. В систему камер Hasselblad Master Camera System встроены четыре различных фокусных расстояния, позволяющие телефону снимать с истинным оптическим зумом на двух разных расстояниях, вместо использования цифровой обрезки для более длинного фокусного расстояния. Телефон имеет рейтинги защиты от пыли и воды IP66, IP68 и IP69.

Аккумулятор имеет емкость 7050 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Также поддерживается обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Глобальная версия стоит от 1499 долларов и поставляется либо с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, либо с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Find N6: лучший складной

Смартфон Find N6 Фото: gsmarena.com

Новейший складной смартфон Oppo ориентирован на решение одной из самых распространенных проблем этого формата: образование складок. В Find N6 используется технология Zero-Feel Crease с шарниром из титанового сплава в сочетании со слоем стекла с эффектом памяти, благодаря чему внутренний дисплей остается более плоским даже после многократного складывания. Он оснащен 8,12-дюймовым складным OLED-экраном QXGA+ и 6,62-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем, оба поддерживают адаптивную частоту обновления 1-120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц. Обе панели сертифицированы TÜV Rheinland для защиты глаз.

Телефон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенной памятью до 1 ТБ, а также имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Система задних камер включает в себя основной 200-мегапиксельный сенсор, перископический телеобъектив, сверхширокоугольный объектив и мультиспектральный сенсор для более точной цветопередачи. Он также поддерживает опциональный стилус AI Pen и многооконный режим, позволяющий запускать до четырех приложений одновременно, ориентированный на повышение производительности, а не просто на потребление медиаконтента.

Reno 16 Pro: лучшее соотношение цена/качество

Oppo Reno 16 и Oppo Reno 15 Pro Mini Фото: Скриншот

Смартфон Reno 16 Pro переносит аппаратную начинку флагманских моделей в линейку смартфонов среднего класса от Oppo. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1800 нит, работает на чипсете MediaTek Dimensity 9500s с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенной памятью до 512 ГБ.

Камера включает в себя 200-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Reno 16 Pro имеет аккумулятор емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Компания также представила вместе с телефоном аксессуар под названием Oppo Bubble Mag E-Badge — небольшой магнитный дисплей, который крепится к задней панели телефона, отображает предварительный просмотр изображения с задней камеры для кадрирования селфи и может использоваться в качестве дистанционного затвора на расстоянии до 10 м.

Oppo A6x 5G: лучший бюджетный

Смартфон Oppo A6x 5G Фото: Oppo

Серия A от Oppo охватывает бюджетный сегмент, и A6x 5G — это новейшая модель для покупателей, которым нужен надежный телефон по доступной цене. Он построен на базе 6,75-дюймового ЖК-дисплея с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 240 Гц, работает на чипсете MediaTek Dimensity 6300 в паре с графическим процессором Mali-G57 MC2.

Главным элементом является батарея емкостью 6500 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт, которую Oppo позиционирует как одну из самых больших в своем ценовом сегменте. Однако A6x имеет базовую камеру. На задней панели расположен 13-мегапиксельный основной датчик, а на передней — 5-мегапиксельная фронтальная камера.

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