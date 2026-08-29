Как настроить телевизоры LG OLED, чтобы получить супер качественную картинку (фото)

"Домашний кинотеатр" против режима "Кинорежиссер": какие настройки изображения следует использовать владельцам телевизоров LG OLED?

Если у вас есть OLED-телевизор LG и вы разрываетесь между различными профилями изображения для просмотра контента, вот какой из них вам следует выбрать, чтобы получить наилучшие впечатления, пишет bgr.com.

OLED-панели обеспечивают насыщенные цвета и непревзойденный уровень черного благодаря самоизлучающим пикселям, которые можно полностью отключить, и они также намного ярче ЖК-панелей.

Сразу после установки вы сможете выбирать из множества предустановок изображения. Два из этих пресетов особенно хороши для любителей кино: "Домашний кинотеатр" и "Режим кинорежиссера". Последний доступен в нескольких телевизионных брендах и предназначен для предоставления визуальных эффектов, которые хотел показать режиссер. Предустановка Cinema Home уникальна для телевизоров LG, но она выглядит и работает очень похоже на режим Filmmaker, по крайней мере, до того, как будут внесены какие-либо дополнительные настройки.

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Эксперты сравнили эти режимы на ТВ-панелях LG C5. Конечно, выбор настроек изображения зависит от личных предпочтений.

Телевизор LG C5 Фото: Tom's Guide

Быстрое переключение между Cinema Home и Filmmaker Mode позволяет увидеть разницу. Обе предустановки разработаны с учетом использования кинематографических источников — будь то поток Netflix в кодировке HDR или диск Blu-ray 4K UHD — но Cinema Home дает картинку более яркую.

Тем не менее, эксперту понравилась картинка, которую создал Filmmaker Mode. Во-первых, она была не такой яркой, как Cinema Home, цвета выглядели богаче, точнее и даже немного мягче. Резкость не является другом естественному зернистости пленки и становится главным источником таких "недугов", как макроблокирование и эффект грязного экрана.

Каждая предустановка также поддерживает поднастройки "Яркость", "Цвет" и "Четкость", и единственной разницей между настройками функций была резкость, которая была установлена на 20 для домашнего кинотеатра и 10 для режима кинорежиссера. Вы можете настроить эти параметры сами, но тестировщик советует избегать одного варианта — TruMotion (в разделе "Четкость"). Это функция интерполяции движения LG, которая по умолчанию отключена как в режиме "Домашний кинотеатр", так и в режиме "Кинорежиссер". Ее включение по сути противоречит визуальным замыслам создателя контента.

Ранее сообщали о том, как организовать настоящий кинотеатр у себя дома. Телевизор LG C5, саундбар Samsung HW-Q990F и проектор Epson LS9000 могут стать отличной основой для кинотеатра, расположенного прямо в вашей гостиной.