Як налаштувати телевізори LG OLED, щоб отримати надзвичайно якісне зображення (фото)

"Домашній кінотеатр" проти режиму "Кінорежисер": які налаштування зображення слід використовувати власникам телевізорів LG OLED?

Якщо у вас є OLED-телевізор LG і ви не можете визначитися з вибором профілю зображення для перегляду контенту, ось який із них вам слід обрати, щоб отримати найкращі враження, пише bgr.com.

OLED-панелі забезпечують насичені кольори та неперевершений рівень чорного завдяки самосвітним пікселям, які можна повністю вимкнути, а також вони набагато яскравіші за РК-панелі.

Відразу після встановлення ви зможете обирати з безлічі попередньо встановлених налаштувань зображення. Два з цих пресетів особливо підходять для любителів кіно: "Домашній кінотеатр" і "Режим кінорежисера". Останній доступний у телевізорах кількох брендів і призначений для відтворення візуальних ефектів, які хотів показати режисер. Пресет Cinema Home є унікальним для телевізорів LG, але він виглядає і працює дуже схоже на режим Filmmaker, принаймні до того, як будуть внесені будь-які додаткові налаштування.

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Експерти порівняли ці режими на телевізійних панелях LG C5. Звісно, вибір налаштувань зображення залежить від особистих уподобань.

Телевізор LG C5 Фото: Tom's Guide

Швидке перемикання між режимами "Cinema Home" і "Filmmaker Mode" дозволяє побачити різницю. Обидва пресети розроблені з урахуванням використання кінематографічних джерел — чи то потокове відео з Netflix у форматі HDR, чи то диск Blu-ray 4K UHD — але режим "Cinema Home" забезпечує яскравіше зображення.

Проте експерту сподобалося зображення, створене режимом Filmmaker Mode. По-перше, воно було не таким яскравим, як у режимі Cinema Home, а кольори виглядали насиченішими, точнішими й навіть трохи м’якшими. Різкість не є союзником природної зернистості плівки і стає головним джерелом таких "недоліків", як макроблокування та ефект брудного екрану.

Кожна попередня настройка також підтримує додаткові параметри "Яскравість", "Колір" та "Чіткість", і єдиною відмінністю між налаштуваннями функцій була різкість, яка була встановлена на 20 для домашнього кінотеатру та на 10 для режиму кінорежисера. Ви можете налаштувати ці параметри самостійно, але тестувальник радить уникати одного варіанту — TruMotion (у розділі "Чіткість"). Це функція інтерполяції руху від LG, яка за замовчуванням вимкнена як у режимі "Домашній кінотеатр", так і в режимі "Кінорежисер". Її увімкнення, по суті, суперечить візуальним задумам творця контенту.

Раніше ми розповідали про те, як облаштувати справжній кінотеатр у себе вдома. Телевізор LG C5, саундбар Samsung HW-Q990F та проектор Epson LS9000 можуть стати чудовою основою для кінотеатру, розташованого прямо у вашій вітальні.