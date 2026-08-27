Не лише телевізор: як облаштувати справжній кінотеатр у себе вдома (фото)

Телевізор LG C5, саундбар Samsung HW-Q990F та проектор Epson LS9000 можуть стати чудовою основою для кінотеатру, розташованого прямо у вашій вітальні.

Зібрати самостійно систему, придатну для перегляду фільмів на великому екрані та прямих трансляцій спортивних змагань, цілком реально, навіть за обмеженого бюджету, пише techradar.com.

Експерти розглянули найкращі телевізори, саундбари та проектори, спираючись на власний досвід тестування кожного пристрою.

Телевізор LG C5

Телевізор LG C5 Фото: Future

Технічні характеристики:

Розмір екрану: 42, 48, 55, 65, 77 та 83 дюйми

Тип панелі: OLED (EX) 55–83, W-OLED 42 та 48

Smart TV: webOS

HDR: Dolby Vision, HDR10, HGL

Пікова яскравість HDR: 1180 ніт

Затримка введення: 9,2 мс (Boost)

LG C5 — доступний OLED-телевізор середнього класу, що відрізняється підвищеною яскравістю, вражаючою чіткістю передачі кольорів, а також покращеною якістю зображення та звуку завдяки штучному інтелекту.

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Під час тестування C5 демонстрував реалістичне та насичене зображення з настільки приємними текстурами, що здавалося, ніби їх можна торкнутися. Це саме те, чого очікуєш від OLED-телевізора. Якщо ви плануєте переглядати старий контент із низькою роздільною здатністю, обов’язково скористайтеся функцією масштабування. HD-трансляції, які переглядали тестувальники, отримали покращену різкість і яскравість, і навіть контент стандартної роздільної здатності (480p і нижче) зазнав перетворення, хоча невелика розмитість залишилася, чого й слід було очікувати.

Телевізор LG C5 Фото: What Hi-Fi?

C5 доступний у різних розмірах — від 42 дюймів до 83 дюймів, тож кіномани мають широкий вибір, коли йдеться про підбір найкращого телевізора для домашнього кінотеатру. Налаштування телевізора також просте й зручне. Інтерфейс webOS 25 має лаконічний вигляд, простий у навігації та значно полегшує налаштування параметрів.

Однак фахівці помітили кілька недоліків у C5. По-перше, він погано справлявся з відображенням у яскраво освітлених приміщеннях, де відблиски заважали перегляду темних зображень. Проте, якщо домашній кінотеатр буде розташований у приміщенні з контрольованим освітленням, це не стане великою проблемою, адже C5 чудово працює в умовах недостатнього освітлення.

Саундбар Samsung HW-Q990F

Саундбар Samsung HW-Q990F Фото: Future

Технічні характеристики:

Розміри: 1232 × 70,8 × 138 мм

Конфігурація динаміків: 11.1.4

Dolby Atmos: Так

Підключення: 1x вихід HDMI (з eARC), 2x вхід HDMI 2.1, оптичний цифровий аудіовихід, Wi-Fi, Bluetooth

Щоб домашній кінотеатр звучав як слід, Samsung HW-Q990F — ідеальний вибір. Панель забезпечує справжнє 11.1.4-канальне об’ємне звучання завдяки чотирьом окремим пристроям: саундбару, сабвуферу та двом тиловим динамікам. Однак справжньою родзинкою є підтримка Dolby Atmos, яка гарантує захоплюючий звук з неймовірно точною просторовою деталізацією.

Під час тестування HW-Q990F вразила своїм об’ємним звучанням Atmos, що заповнювало всю кімнату. Ефекти зверху, такі як вертольоти, що пролітають над горизонтом, або дощ, що падає, були точно локалізовані й створювали переконливе відчуття висоти та руху. Діалоги були чіткими навіть під час динамічних сцен, а здатність системи точно відтворювати ефекти навколо слухача максимально наближена до справжнього об’ємного звучання у вітальні. Це те, на що дешевші саундбари просто не здатні.

Саундбар Samsung HW-Q990F Фото: Future

HW-Q990F також вирізняється простотою та зручністю налаштування. Все, що потрібно зробити, — це підключити саундбар до телевізора через HDMI eARC і дати чотирьом пристроям секунду на бездротову синхронізацію. Додаток SmartThings виявився дуже корисним для точного налаштування саундбара та перемикання функцій, але замість нього можна використовувати пульт дистанційного керування, який входить до комплекту поставки.

Єдиний недолік — система коштує дорого.

Проектор Epson LS9000

Проектор Epson LS9000 Фото: Future

Технічні характеристики:

Система проекції: Лазерна 3LCD

Роздільна здатність: 3840 x 2160

Яскравість: 2200 люмен

Розмір проекції: від 50 до 130 дюймів

Відеовходи: 2x HDMI 2.1 (1 з eARC)

Розміри (Ш x В x Г): 7,6 x 20,5 x 17,6 дюймів

Epson Pro Cinema LS9000 — це проектор початкового рівня для домашнього кінотеатру, але він демонструє чудову продуктивність і має корисні функції, а також доступну ціну. Ця модель коштує дешевше, ніж Epson LS12000, який не раз очолював рейтинг найкращих проекторів, і набагато доступніша, ніж альтернативні моделі від JVC та Sony, підкреслюють експерти.

Проектор Epson LS9000 Фото: Epson

Яскравість у 2200 люменів робить пристрій достатньо яскравим для темних та добре освітлених приміщень. Проектор сумісний із форматом HDR10+ із розширеним динамічним діапазоном. Фахівці протестували 5 режимів зображення і виявили, що "Природний" — найбільш універсальний варіант для перегляду фільмів у кінотеатрі (особливо якщо поєднувати жанри). Зображення були точними, деталі чітко відображалися, а контрастність добре зберігалася навіть у сценах із високим візуальним навантаженням.

Проектор LS9000, безсумнівно, продемонструє найкращі результати у добре затемненій кімнаті — частково через відсутність динамічної тональності. Це означає, що деякі деталі можуть губитися в особливо яскравих або темних сценах, а перегляд на проекторі у світлій вітальні може поглибити цю проблему. Якщо потрібен більш універсальний варіант, Hisense PX3-Pro — це модель із надкороткою фокусною відстанню, яка чудово підходить для приміщень із яскравим освітленням.

Раніше повідомлялося, що "найкраща у світі" звукова панель отримала вражаюче оновлення. Компанія Canvas розширила можливості звукової панелі Canvas L, додавши підтримку Dolby Surround та Atmos за допомогою нового блоку керування.