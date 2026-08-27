Не только телевизор: как организовать настоящий кинотеатр у себя дома (фото)

Телевизор LG C5, саундбар Samsung HW-Q990F и проектор Epson LS9000 могут стать отличной основой для кинотеатра, расположенного прямо в вашей гостиной.

Собрать самостоятельно систему, достойную просмотра фильмов на большом экране и прямых трансляций спортивных соревнований, вполне реально, даже при ограниченном бюджете, пишет techradar.com.

Эксперты рассмотрели лучшие телевизоры, саундбары, проекторы, опираясь на собственный опыт тестирования каждого устройства.

Телевизор LG C5

Телевизор LG C5 Фото: Future

Технические характеристики:

Размер экрана: 42, 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма

Тип панели: OLED (EX) 55-83, W-OLED 42 и 48

Smart TV: webOS

HDR: Dolby Vision, HDR10, HGL

Пиковая яркость HDR: 1180 нит

Задержка ввода: 9,2 мс (Boost)

LG C5 — доступный OLED-телевизор среднего класса, имеющий повышенную яркость, потрясающую четкость цветопередачи, улучшения изображения и звука на благодаря ИИ.

Відео дня

В ходе тестирования C5 показывал реалистичную и насыщенную картинку с настолько приятными текстурами, что казалось, будто их можно потрогать. Это именно то, чего ожидаешь от OLED-телевизора. Если вы планируете смотреть старый контент с низким разрешением, обязательно воспользуйтесь функцией масштабирования. HD-трансляции, которые смотрели тестировщики, получили улучшенную резкость и яркость, и даже контент стандартного разрешения (480p и ниже) получил преображение, хотя небольшая размытость осталась, чего и следовало ожидать.

Телевизор LG C5 Фото: What Hi-Fi?

C5 доступен в различных размерах, начиная с 42 дюймов и заканчивая 83 дюймами, так что у киноманов есть выбор, когда дело доходит до подбора лучшего телевизора для домашнего кинотеатра. Настройка телевизора также проста и удобна. Интерфейс webOS 25 чистый, простой в навигации и делает настройку параметров очень легкой.

Однако специалисты заметили несколько недостатков у C5. Во-первых, он плохо справлялся с отображением в ярко освещенных помещениях, где блики мешали просмотру темных изображений. Тем не менее, если домашний кинотеатр будет располагаться в помещении с контролируемым освещением, это не станет большой проблемой, ведь C5 великолепно работает в условиях недостаточного освещения.

Саундбар Samsung HW-Q990F

Саундбар Samsung HW-Q990F Фото: Future

Технические характеристики:

Размеры: 1232 x 70,8 x 138 мм

Конфигурация динамиков: 11.1.4

Dolby Atmos: Да

Подключения: 1x HDMI выход (с eARC), 2x HDMI 2.1 вход, оптический цифровой аудиовыход, Wi-Fi, Bluetooth

Чтобы домашний кинотеатр звучал, Samsung HW-Q990F — идеальный выбор. Панель обеспечивает настоящее 11.1.4-канальное объемное звучание благодаря четырем отдельным устройствам: саундбару, сабвуферу и двум тыловым динамикам. Однако настоящей изюминкой является поддержка Dolby Atmos, которая гарантирует захватывающий звук с невероятно точной пространственной детализацией.

В ходе тестирования HW-Q990F впечатлила своим объемным звучанием Atmos, заполняющим всю комнату. Эффекты сверху, такие как пролетающие над горизонтом вертолеты или падающий дождь, были точно локализованы и создавали убедительное ощущение высоты и движения. Диалоги были четкими даже во время динамичных сцен, а способность системы точно воспроизводить эффекты вокруг слушателя максимально приближена к настоящему объемному звучанию в гостиной. Это то, на что более дешевые саундбары просто не способны.

Саундбар Samsung HW-Q990F Фото: Future

HW-Q990F также отличается простотой и удобством настройки. Все, что нужно сделать, это подключить саундбар к телевизору через HDMI eARC и дать четырем устройствам секунду на беспроводную синхронизацию. Приложение SmartThings оказалось очень полезным для точной настройки саундбара и переключения функций, но вместо него можно использовать пульт ДУ, который входит в комплект поставки.

Единственный недостаток — система стоит дорого.

Проектор Epson LS9000

Проектор Epson LS9000 Фото: Future

Технические характеристики:

Система проекции: Лазерная 3LCD

Разрешение: 3840 x 2160

Яркость: 2200 люмен

Размер проекции: от 50 до 130 дюймов

Видеовходы: 2x HDMI 2.1 (1 с eARC)

Размеры (Ш x В x Г): 7,6 x 20,5 x 17,6 дюймов

Epson Pro Cinema LS9000 — это проектор начального уровня для домашнего кинотеатра, но он выдает отличную производительность и имеет полезные функции, а также доступную цену. Эта модель стоит дешевле, чем Epson LS12000, который не раз возглавлял рейтинг лучших проекторов, и гораздо доступнее, чем альтернативы от JVC и Sony, подчеркивают эксперты.

Проектор Epson LS9000 Фото: Epson

Яркость в 2200 люмен делает устройство достаточно ярким для темных, хорошо освещенных помещений. Проектор совместим с форматом HDR10+ с расширенным динамическим диапазоном. Специалисты протестировали 5 режимов изображения и обнаружили, что "Естественный" — наиболее универсальный вариант для просмотра фильмов в кинотеатре (особенно если смешивать жанры). Изображения были точными, детали четко отображались, а контрастность хорошо сохранялась даже в сценах с высокой визуальной нагрузкой.

Проектор LS9000, несомненно, покажет наилучшие результаты в хорошо затемненной комнате – отчасти из-за отсутствия динамической тональности. Это означает, что некоторые детали могут теряться в особенно ярких или темных сценах, а просмотр на проекторе в светлой гостиной может усугубить проблему. Если нужен более универсальный вариант, Hisense PX3-Pro – это модель со сверхкоротким фокусным расстоянием, которая отлично подходит для помещений с ярким освещением.

Ранее писали, что "лучшая в мире" звуковая панель получила потрясающее обновление. Компания Canvas расширила возможности звуковой панели Canvas L, добавив поддержку Dolby Surround и Atmos через новый блок управления.