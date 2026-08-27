Не только телевизор: как организовать настоящий кинотеатр у себя дома (фото)
Телевизор LG C5, саундбар Samsung HW-Q990F и проектор Epson LS9000 могут стать отличной основой для кинотеатра, расположенного прямо в вашей гостиной.
Собрать самостоятельно систему, достойную просмотра фильмов на большом экране и прямых трансляций спортивных соревнований, вполне реально, даже при ограниченном бюджете, пишет techradar.com.
Эксперты рассмотрели лучшие телевизоры, саундбары, проекторы, опираясь на собственный опыт тестирования каждого устройства.
Телевизор LG C5
Технические характеристики:
- Размер экрана: 42, 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма
- Тип панели: OLED (EX) 55-83, W-OLED 42 и 48
- Smart TV: webOS
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HGL
- Пиковая яркость HDR: 1180 нит
- Задержка ввода: 9,2 мс (Boost)
LG C5 — доступный OLED-телевизор среднего класса, имеющий повышенную яркость, потрясающую четкость цветопередачи, улучшения изображения и звука на благодаря ИИ.
В ходе тестирования C5 показывал реалистичную и насыщенную картинку с настолько приятными текстурами, что казалось, будто их можно потрогать. Это именно то, чего ожидаешь от OLED-телевизора. Если вы планируете смотреть старый контент с низким разрешением, обязательно воспользуйтесь функцией масштабирования. HD-трансляции, которые смотрели тестировщики, получили улучшенную резкость и яркость, и даже контент стандартного разрешения (480p и ниже) получил преображение, хотя небольшая размытость осталась, чего и следовало ожидать.
C5 доступен в различных размерах, начиная с 42 дюймов и заканчивая 83 дюймами, так что у киноманов есть выбор, когда дело доходит до подбора лучшего телевизора для домашнего кинотеатра. Настройка телевизора также проста и удобна. Интерфейс webOS 25 чистый, простой в навигации и делает настройку параметров очень легкой.
Однако специалисты заметили несколько недостатков у C5. Во-первых, он плохо справлялся с отображением в ярко освещенных помещениях, где блики мешали просмотру темных изображений. Тем не менее, если домашний кинотеатр будет располагаться в помещении с контролируемым освещением, это не станет большой проблемой, ведь C5 великолепно работает в условиях недостаточного освещения.
Саундбар Samsung HW-Q990F
Технические характеристики:
- Размеры: 1232 x 70,8 x 138 мм
- Конфигурация динамиков: 11.1.4
- Dolby Atmos: Да
- Подключения: 1x HDMI выход (с eARC), 2x HDMI 2.1 вход, оптический цифровой аудиовыход, Wi-Fi, Bluetooth
Чтобы домашний кинотеатр звучал, Samsung HW-Q990F — идеальный выбор. Панель обеспечивает настоящее 11.1.4-канальное объемное звучание благодаря четырем отдельным устройствам: саундбару, сабвуферу и двум тыловым динамикам. Однако настоящей изюминкой является поддержка Dolby Atmos, которая гарантирует захватывающий звук с невероятно точной пространственной детализацией.
В ходе тестирования HW-Q990F впечатлила своим объемным звучанием Atmos, заполняющим всю комнату. Эффекты сверху, такие как пролетающие над горизонтом вертолеты или падающий дождь, были точно локализованы и создавали убедительное ощущение высоты и движения. Диалоги были четкими даже во время динамичных сцен, а способность системы точно воспроизводить эффекты вокруг слушателя максимально приближена к настоящему объемному звучанию в гостиной. Это то, на что более дешевые саундбары просто не способны.
HW-Q990F также отличается простотой и удобством настройки. Все, что нужно сделать, это подключить саундбар к телевизору через HDMI eARC и дать четырем устройствам секунду на беспроводную синхронизацию. Приложение SmartThings оказалось очень полезным для точной настройки саундбара и переключения функций, но вместо него можно использовать пульт ДУ, который входит в комплект поставки.
Единственный недостаток — система стоит дорого.
Проектор Epson LS9000
Технические характеристики:
- Система проекции: Лазерная 3LCD
- Разрешение: 3840 x 2160
- Яркость: 2200 люмен
- Размер проекции: от 50 до 130 дюймов
- Видеовходы: 2x HDMI 2.1 (1 с eARC)
- Размеры (Ш x В x Г): 7,6 x 20,5 x 17,6 дюймов
Epson Pro Cinema LS9000 — это проектор начального уровня для домашнего кинотеатра, но он выдает отличную производительность и имеет полезные функции, а также доступную цену. Эта модель стоит дешевле, чем Epson LS12000, который не раз возглавлял рейтинг лучших проекторов, и гораздо доступнее, чем альтернативы от JVC и Sony, подчеркивают эксперты.
Яркость в 2200 люмен делает устройство достаточно ярким для темных, хорошо освещенных помещений. Проектор совместим с форматом HDR10+ с расширенным динамическим диапазоном. Специалисты протестировали 5 режимов изображения и обнаружили, что "Естественный" — наиболее универсальный вариант для просмотра фильмов в кинотеатре (особенно если смешивать жанры). Изображения были точными, детали четко отображались, а контрастность хорошо сохранялась даже в сценах с высокой визуальной нагрузкой.
Проектор LS9000, несомненно, покажет наилучшие результаты в хорошо затемненной комнате – отчасти из-за отсутствия динамической тональности. Это означает, что некоторые детали могут теряться в особенно ярких или темных сценах, а просмотр на проекторе в светлой гостиной может усугубить проблему. Если нужен более универсальный вариант, Hisense PX3-Pro – это модель со сверхкоротким фокусным расстоянием, которая отлично подходит для помещений с ярким освещением.
Ранее писали, что "лучшая в мире" звуковая панель получила потрясающее обновление. Компания Canvas расширила возможности звуковой панели Canvas L, добавив поддержку Dolby Surround и Atmos через новый блок управления.