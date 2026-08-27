"Лучшая в мире" звуковая панель получила потрясающее обновление Dolby Atmos (фото)

Компания Canvas расширила возможности звуковой панели Canvas L, добавив поддержку Dolby Surround и Atmos через новый блок управления.

Когда Canvas HiFi представила "первую в мире" аудиофильскую звуковую панель в начале этого года, она обладала впечатляющими характеристиками: 8-дюймовые динамики, выдающие 1500 Вт мощности в трехполосной конфигурации. Когда тестировщики услышали ее вживую, они были очень впечатлены, и теперь она стала еще лучше благодаря обновлению до Dolby Atmos, пишет techradar.com.

Новая конфигурация использует звуковую панель Canvas для фронтальной звуковой сцены, а дополнительные активные динамики — для тыловых, тыловых и верхних каналов. Сама звуковая панель использует BACCH 3D для позиционирования звука и поддерживает Dolby Surround и Dolby Atmos для дополнительных динамиков.

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Звуковая панель Canvas HiFi Фото: Canvas

Как саундбар Canvas обрабатывает объемный звук

Система BACCH 3D — это виртуальная система объемного звучания, которая, по словам Canvas, "фундаментально отличается" от традиционных технологий виртуального объемного звучания. Она управляет акустическим взаимодействием между левым и правым ушами, обеспечивая более широкую и точную звуковую сцену, при этом левый, правый, центральный и басовый каналы звучат так, как будто они исходят из физических динамиков. Для тыловых каналов используется Dolby Surround или Dolby Atmos в зависимости от необходимости.

Сердцем системы является новый блок управления, разработанный в сотрудничестве с Almando. Он отвечает за декодирование объемного звука и распределение сигнала на звуковую панель Canvas и дополнительные динамики, а также выступает в качестве центра подключения, обеспечивая дополнительные входы и выходы и лучшую интеграцию с более крупными AV-системами.

"Canvas намеренно сделала эту систему открытой, поэтому, если вы предпочитаете использовать динамики другой компании для тыловых и верхних каналов, вы можете это сделать", — говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, как саундбары Sony, Sonos и Panasonic улучшат звук телевизора. Недорогие звуковые системы способны обеспечить четкость диалогов и объемные басы, при этом не придется платить баснословные суммы за технику.