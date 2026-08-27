"Найкраща у світі" звукова панель отримала приголомшливе оновлення Dolby Atmos (фото)
Компанія Canvas розширила можливості звукової панелі Canvas L, додавши підтримку Dolby Surround та Atmos за допомогою нового блоку керування.
Коли на початку цього року компанія Canvas HiFi представила "першу у світі" аудіофільську звукову панель, вона мала вражаючі характеристики: 8-дюймові динаміки, що видають 1500 Вт потужності у трисмуговій конфігурації. Коли тестувальники почули її наживо, вони були дуже вражені, і тепер вона стала ще кращою завдяки оновленню до Dolby Atmos, пише techradar.com.
Нова конфігурація використовує звукову панель Canvas для фронтальної звукової сцени, а додаткові активні динаміки — для тилових, задніх і верхніх каналів. Сама звукова панель використовує BACCH 3D для позиціонування звуку та підтримує Dolby Surround і Dolby Atmos для додаткових динаміків.
Як саундбар Canvas обробляє об’ємний звук
Система BACCH 3D — це віртуальна система об’ємного звучання, яка, за словами Canvas, "фундаментально відрізняється" від традиційних технологій віртуального об’ємного звучання. Вона керує акустичною взаємодією між лівим і правим вухами, забезпечуючи ширшу та точнішу звукову сцену, при цьому лівий, правий, центральний і басовий канали звучать так, ніби вони виходять із фізичних динаміків. Для тилових каналів використовується Dolby Surround або Dolby Atmos залежно від потреби.
Серцем системи є новий блок управління, розроблений у співпраці з компанією Almando. Він відповідає за декодування об’ємного звуку та розподіл сигналу на звукову панель Canvas і додаткові динаміки, а також виступає в ролі центрального вузла підключення, забезпечуючи додаткові входи та виходи й кращу інтеграцію з більшими AV-системами.
"Canvas навмисно зробила цю систему відкритою, тому, якщо ви волієте використовувати динаміки іншої компанії для тилових і верхніх каналів, ви можете це зробити", — йдеться в матеріалі.
Раніше ми повідомляли про те, як саундбари Sony, Sonos і Panasonic покращать звук телевізора. Недорогі звукові системи здатні забезпечити чіткість діалогів і об’ємні баси, при цьому не доведеться платити шалені суми за техніку.