Лучшие саундбары с поддержкой Dolby Atmos для телевизоров: топ-3 недорогих вариантов (фото)

Саундбары с поддержкой Dolby Atmos добавляют дополнительные уровни звучания при просмотре фильмов и телепередач на телевизоре. Такие аудиосистемы не обязательно стоят дорого.

Аудиоформат Dolby Atmos позволяет располагать звуки в 3D-пространстве таким образом, чтобы слушатель ощущал эффект присутствия не только по бокам, но и сверху. Эксперты портала назвали три бюджетные модели, которые лучше всего показали себя в ходе тестирования.

Sony HT-S2000

Sony HT-S2000 Фото: TechRadar

Бюджетная саундбар Sony HT-S2000 идеально сочетает в себе мощный звук и компактные размеры. В ходе тестирования эксперты отметили четкость диалогов, хорошие басы и впечатляющий уровень погружения в звучание, особенно с учётом размера колонки.

Компромиссом при достаточно доступной цене является то, что возможности беспроводной потоковой передачи ограничены стандартом Bluetooth 5.2. Sony HT-S2000 также оснащена лишь одним портом HDMI и оптическим цифровым входом.

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Характеристики Sony HT-S2000:

размеры — 800 x 64 x 124 мм;

конфигурация динамиков — 3.1;

заявленная мощность аудио — 250 Вт;

порты — HDMI eARC x 1, оптический цифровой x 1, USB x 1.

Hisense AX5125H

Hisense AX5125H Фото: TechRadar

Hisense AX5125H — это бюджетная звуковая панель, в которой используются настоящие динамики, направленные вверх. Другие модели в этом ценовом диапазоне, как правило, создают эффект объемного звучания с помощью виртуальной обработки.

В ходе тестирования Hisense AX5125H порадовал экспертов удивительно широкой звуковой сценой, чистыми диалогами и эффективным объемным звуком. В то же время производительность динамиков объемного звучания немного разочаровала, поскольку они иногда перегружались агрессивными миксами саундтреков.

Hisense AX5125H оснащен цифровым дисплеем на передней панели, обеспечивающим визуальную обратную связь при настройке системы. В комплект входит пульт дистанционного управления, что также является редкостью для устройства в этой ценовой категории.

Характеристики Hisense AX5125H:

размеры — 920 x 478 x 90 мм;

конфигурация динамиков — 5.1.2;

заявленная мощность аудио — 180 Вт;

порты — 1x HDMI-выход (eARC), 1x HDMI-вход, оптический, USB, 3,5 мм AUX.

Samsung HW-Q700C

Samsung HW-Q700C Фото: TechRadar

Hisense AX5125H относится к саундбарам среднего класса, поэтому стоит немного дороже предыдущих моделей. Он обеспечивает невероятно широкую звуковую сцену благодаря 3.1.2 каналам звука, исходящим из центрального динамика, двух широкополосных твитеров и двух специализированных динамиков.

Аудиосистема Hisense AX5125H поддерживает ряд вариантов подключения, таких как Wi-Fi, Bluetooth, Spotify Connect, AirPlay 2 и Tidal Connect. Также стоит отметить поддержку аудиоформатов высокого разрешения, таких как FLAC, AAC, ALAC, WAV, WMA и MP3.

Характеристики Samsung HW-Q700C:

размеры — саундбар 1182 × 468 × 272 мм, сабвуфер: 205,0 × 353,0 × 302,0 мм;

конфигурация динамиков — 3.1.2;

подключение — 1 x HDMI-вход, 1 x HDMI с поддержкой eARC, цифровой оптический, Wi-Fi, Bluetooth;

функции — Q Symphony, SpaceFit Sound, декодирование аудио высокого разрешения, светодиодный дисплей, 4K HDR10+, сквозное подключение Dolby Vision;

Напомним, что обозревательница техники Джада Джонс назвала ключевые отличия аудиосистем Sony и Sonos.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил характеристики колонок Marshall Stanmore IV и Sonos Era 300.