Лучшие саундбары для домашнего кинотеатра: сравнение моделей Sony и Sonos (фото)

Компании Sony и Sonos предлагают высококачественное оборудование для домашнего кинотеатра, однако у них несколько разные приоритеты.

Для тех, кто хочет собрать модульный домашний кинотеатр, обозревательница техники Джада Джонс сравнила аудиосистемы Sony и Sonos, выделив ключевые преимущества каждого из брендов в статье для ZDNET.

Преимущества Sony

Sony Bravia Theater Trio Фото: zdnet.com

Даже самые недорогие саундбары Sony Bravia Theater поддерживают форматы пространственного звука Dolby Atmos и DTS:X. Модели верхнего среднего и премиального сегментов также поддерживают два формата пространственного звука и IMAX Enhanced. В то же время саундбары и задние динамики Sonos поддерживают только Dolby Atmos.

Более дорогие саундбары Sony также оснащены двумя портами HDMI с поддержкой HDMI 2.1 для 4K при 120 Гц, Dolby Vision, переменной частоты обновления и автоматического режима с низкой задержкой. Это позволяет напрямую подключать игровые консоли или Blu-ray-плееры.

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Более того, премиальные устройства Sony, такие как Bravia Theater Bar 7, оптимизированы для PlayStation 5. Для сравнения, саундбары Sonos используют исключительно порт HDMI eARC на телевизоре, поэтому к ним нельзя подключить никакие внешние игровые консоли.

Стоит также учитывать, что Sony предлагает комплексные системы домашнего кинотеатра двух типов: Bravia Theater Quad и Bravia Theater Trio. Четыре динамика Bravia Quad можно разместить по комнате, тогда как компактный блок Trio с тремя динамиками должен находиться рядом с телевизором.

Обе системы оснащены технологией 360 Spatial Sound Mapping, которая создает "фантомные динамики" по всей комнате. В свою очередь, Sonos придерживается традиционной конфигурации домашнего кинотеатра с саундбарами в центре и дополнительными задними динамиками и сабвуферами.

Преимущества Sonos

Sonos Arc Ultra Фото: zdnet.com

Главная привлекательность оборудования Sonos заключается в том, что его легко настроить в любой части дома и создать интегрированную аудиосистему для всего дома. Sony не предлагает аудиосистему для всего дома через приложение, как Sonos, а также не имеет небольших колонок с поддержкой Wi-Fi, таких как Era 100, Play или Move 2.

Продукты Sonos также лучше подходят для прослушивания музыки, тогда как Sony уделяет больше внимания кинематографическим эффектам. Звук Sonos отличается более четкими басами, а колонки Sony лучше воспроизводят более широкий динамический диапазон.

Еще одним преимуществом Sonos является доступность. Даже небольшая и недорогая саундбар, такая как Beam или Ray, позволяет улучшить впечатления от просмотра телевизора, слушать музыку в высоком качестве и получить доступ к голосовому помощнику.

Напомним, что саундбар Sony Bravia Theater Bar 7 хорошо показал себя в ходе тестирования, хотя и разочаровал отсутствием встроенного сабвуфера.

Фокус также писал о лучших недорогих колонках, которые могут стать альтернативой дорогим саундбарам Sonos.