Найкращі саундбари для домашнього кінотеатру: порівняння моделей Sony та Sonos (фото)

Компанії Sony та Sonos пропонують високоякісне обладнання для домашнього кінотеатру, однак вони мають дещо різні пріоритети.

Для тих, хто хоче зібрати модульний домашній кінотеатр, оглядачка техніки Джада Джонс порівняла аудіосистеми Sony та Sonos, виділивши ключові переваги кожного з брендів у статті для ZDNET.

Переваги Sony

Sony Bravia Theater Trio Фото: zdnet.com

Навіть найдешевші саундбари Sony Bravia Theater підтримують просторові аудіоформати Dolby Atmos та DTS:X. Моделі верхнього середнього та преміального сегментів також пропонують два формати просторового аудіо та IMAX Enhanced. Натомість саундбари та задні динаміки Sonos підтримують лише Dolby Atmos.

Дорожчі сандбари Sony також мають два порти HDMI з підтримкою HDMI 2.1 для 4K при 120 Гц, Dolby Vision, змінної частоти оновлення та автоматичного режиму низької затримки. Це дає можливість напряму підключити ігрові консолі або програвачі Blu-ray.

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Ба більше, преміальні пристрої Sony, як от Bravia Theater Bar 7, оптимізовані для PlayStation 5. Для порівняння, саундбари Sonos покладаються виключно на порт телевізора HDMI eARC, тому до них не можна підключити жодних зовнішніх медіаконсолей.

Варто також враховувати, що Sony пропонує комплексні системи домашнього кінотеатру двох видів: Bravia Theater Quad та Bravia Theater Trio. Чотири динаміки Bravia Quad можна розмістити по кімнаті, тоді як компактний тридинамічний блок Trio має бути близько біля телевізора.

Обидві системи пропонують технологію 360 Spatial Sound Mapping, яка створює "фантомні динаміки" по всій кімнаті. Своєю чергою Sonos дотримується традиційної конфігурації домашнього кінотеатру, із саундбарами по центру та додатковими задніми динаміками та сабвуферами.

Переваги Sonos

Sonos Arc Ultra Фото: zdnet.com

Головна привабливість обладнання Sonos полягає в тому, що його легко налаштувати в будь-якій частині будинку та створити інтегровану аудіосистему для всього дому. Sony не пропонує аудіо для всього будинку через застосунок, як Sonos, а також не має маленьких колонок з підтримкою Wi-Fi, таких як Era 100, Play або Move 2.

Продукти Sonos також краще підходять для музики, тоді як Sony більше зосереджується на кінематографічних ефектах. Звук Sonos вирізняється чіткішими басами, а колонки Sony краще відтворюють ширший динамічний діапазон.

Ще однією перевагою Sonos є доступність. Навіть менший та дешевший саундбар, такий як Beam або Ray, дозволяє покращити враження від перегляду телевізора, слухати музику у високій якості та отримати доступ до голосового помічника.

Нагадаємо, саундбар Sony Bravia Theater Bar 7 добре показав себе під час тестування, хоча й розчарував відсутністю вбудованого сабвуфера.

Фокус також писав про найкращі недорогі колонки, які можуть стати альтернативою дорогим саундбарам Sonos.