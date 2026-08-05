Какую колонку купить в 2026 году: сравнение лучших моделей Marshall и Sonos (фото)

Колонки Marshall Stanmore IV и Sonos Era 300 отличаются громким звуком, мощными басами и широким набором функций, однако их ключевые преимущества несколько различаются.

Обозреватель по технике Пракхар Кханна протестировал Marshall Stanmore IV и Sonos Era 300, чтобы определить лучшую колонку 2026 года. Своими впечатлениями от тестирования он поделился в статье для ZDNET.

Преимущества Marshall Stanmore IV

Маршалл Стэнмор IV Фото: zdnet.com

Marshall Stanmore IV отлично подойдет тем, кому нужна колонка только с Bluetooth. Эта модель не подключается к Wi-Fi и не поддерживает голосовой помощник. В то же время она обеспечивает удивительно глубокие, контролируемые басы и чёткие средние частоты, как для Bluetooth-колонки. Кханна отметил, что звук Marshall нравится ему больше, чем Sonos.

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Кроме того, Marshall Stanmore IV понравится пользователям, предпочитающим физическое управление. Колонка оснащена тремя регуляторами для настройки громкости, высоких и низких частот, выключателем питания, многофункциональной кнопкой "M", еще одной кнопкой для переключения между источниками (RCA, Bluetooth и Aux) и кнопкой управления воспроизведением для переключения между треками. Все эти элементы позволяют управлять колонкой без использования смартфона.

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По мнению Кханны, Marshall Stanmore IV также выглядит лучше из этих двух колонок. Он отметил деревянный корпус, обтянутый искусственной кожей, латунную решетку динамика и золотистые акценты. Отсутствие яркой RGB-подсветки и сдержанная подсветка красного светодиодного индикатора придают колонке элегантный вид.

Преимущества Sonos Era 300

Sonos Era 300 Фото: zdnet.com

Sonos Era 300 — лидер в области пространственного звучания. Эта колонка с изогнутым корпусом оснащена двумя низкочастотными динамиками, расположенными под углом слева и справа, что обеспечивает стереозвучание и сбалансированные басы. Их дополняют четыре высокочастотных динамика для воспроизведения высоких и средних частот, а также высокочастотный динамик, направленный вверх, чтобы звук отражался от потолка.

Еще одним преимуществом Sonos Era 300 являются интеллектуальные функции, доступные благодаря подключению к Wi-Fi. Колонка поддерживает Apple AirPlay, Google Cast и расширенные запросы голосового помощника. Ее также можно подключить к другим устройствам с поддержкой Alexa через Alexa+.

Sonos Era 300 также станет отличным дополнением к саундбару Sonos или другим колонкам этого бренда. Две колонки Era 300 могут служить задними динамиками для объемного звучания в сочетании с саундбарами Sonos Beam, Arc или Arc Ultra.

Выбор эксперта

В итоге Кханна отметил, что скорее купил бы Marshall Stanmore IV, чем Sonos Era 300, по двум причинам. Первой причиной является классический дизайн Marshall, который прекрасно вписывается в интерьер. Автор также признался, что, несмотря на объемный звук Era 300, ему больше по душе звучание Stanmore IV.

В то же время эксперт добавил, что выбрал бы Sonos Era 300, если бы расширял свою систему домашнего кинотеатра с помощью саундбара Arc

Напомним, ранее эксперт сравнил умные колонки Sonos Era 100 и Google Home Speaker.

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