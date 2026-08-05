Яку колонку купити у 2026 році: порівняння найкращих моделей Marshall та Sonos (фото)

Колонки Marshall Stanmore IV та Sonos Era 300 пропонують гучний звук, потужні баси та широкий набір функцій, однак їхні ключові переваги дещо різняться.

Оглядач техніки Пракхар Кханна випробував Marshall Stanmore IV та Sonos Era 300, щоб визначити кращу колонку у 2026 році. Своїми враженнями від тестування він поділився у статті для ZDNET.

Переваги Marshall Stanmore IV

Marshall Stanmore IV Фото: zdnet.com

Marshall Stanmore IV чудово підійде тим, кому потрібна колонка лише з Bluetooth. Ця модель не має підключення до Wi-Fi та не підтримує голосового помічника. Водночас вона забезпечує напрочуд глибокі, контрольовані баси та чіткі середні частоти, як для Bluetooth-колонки. Кханна зазначив, що звук Marshall подобається йому більше, ніж Sonos.

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Окрім того, Marshall Stanmore IV сподобається користувачам, які віддають перевагу фізичному керуванню. Колонка оснащена трьома регуляторами для налаштування гучності, високих і низьких частот, вимикачем живлення, багатофункціональною кнопкою "M", ще однією кнопкою для перемикання між джерелами (RCA, Bluetooth та Aux) та кнопкою керування відтворенням для управління треками. Всі ці елементи дозволяють керувати колонкою, не користуючись смартфоном.

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На думку Кханни, Marshall Stanmore IV також виглядає краще з цих двох колонок. Він відзначив дерев’яний корпус оббитий штучною шкірою, латунну решітку динаміка та золотисті акценти. Відсутність яскравого RGB-підсвічування та обмежене підсвічування червоного світлодіодного індикатора надають колонці елегантного вигляду.

Переваги Sonos Era 300

Sonos Era 300 Фото: zdnet.com

Sonos Era 300 лідирує, коли йдеться про просторовий звук. Ця колонка з вигнутим корпусом має два низькочастотні динаміки, розташовані під кутами ліворуч і праворуч, для стереозвуку та збалансованого басу. Їх доповнюють чотири високочастотні динаміки для відтворення високих і середніх частот, а також з високочастотний динамік, спрямований вгору, щоб звук відбивався від стелі.

Ще однією перевагою Sonos Era 300 є розумні функції, доступні завдяки підключенню до Wi-Fi. Колонка підтримує Apple AirPlay, Google Cast та розширені запити голосового помічника. Її також можна можете підключити до інших пристроїв з підтримкою Alexa через Alexa+.

Sonos Era 300 також стане чудовим доповненням до саундбара Sonos або інших колонок бренду. Два динаміки Era 300 можуть служити задніми динаміками об'ємного звучання в поєднанні із саундбарами Sonos Beam, Arc або Arc Ultra.

Вибір експерта

У підсумку Кханна зазначив, що скоріше купив би Marshall Stanmore IV, ніж замість Sonos Era 300 з двох причин. Першою причиною є класичний дизайн Marshall, що чудово вписується в інтер’єр. Автор також зізнався, що попри просторовий звук Era 300, йому більше до душі звучання Stanmore IV.

Водночас експерт додав, що обрав би Sonos Era 300, якби розширював свою систему домашнього кінотеатру за допомогою саундбара Arc

Нагадаємо, раніше експерт порівняв розумні колонки Sonos Era 100 та Google Home Speaker.

Фокус також повідомляв, що JBL Boombox 4 визнана найпотужнішою колонкою літа 2026 року.