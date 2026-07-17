Samsung випустила нові колонки з Wi-Fi та Dolby Atmos: скільки вони коштують (фото)

Компанія Samsung представила на виставці CES 2026 нову серію колонок Music Studio, яка включає преміальні моделі Music Studio 5 та Music Studio 7.

Колонки Music Studio 5 та Music Studio 7 поєднують у собі інтелектуальне підключення, підтримку Dolby Atmos та широкі можливості для інтеграції з іншим продуктами Samsung, зазначає SamMobile.

Music Studio 5 являє собою 2.1.1-канальну акустичну систему, оснащену низькочастотними динаміками, спрямованими вліво, вправо та вгору, а також 4,2-дюймовим низькочастотним динаміком.

Samsung Music Studio 5 та Music Studio 7 Фото: Samsung

Music Studio 7 — це 3.1.1-канальна акустична система з чотирма високочастотними динаміками, спрямованими вліво, вправо, вгору та вперед, які поєднані з 5-дюймовим низькочастотним динаміком.

Колонки Samsung Music Studio Фото: Samsung

Обидві колонки підтримують Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, Google Cast та Spotify Connect, а також мають спеціальну кнопку длявідтворення музики одним дотиком через Spotify та YouTube Music. Модель Music Studio 5 має цифровий аудіовхід Toslink, тоді як Music Studio 7 оснащена вхідним портом HDMI.

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Керування колонками відбувається через застосунок SmartThings. Окрім того, їх можна сполучати з телевізором Samsung або саундбаром Samsung. Загалом до телевізора Samsung можна одночасно підключити до п’яти динаміків Music Studio через Bluetooth.

Music Studio 5 буде доступна в чорному, зеленому, помаранчевому, білому та жовтому кольорах, тоді як Music Studio 7 пропонуватиметься в чорному та білому кольорах. Колонки можуть надійти у продаж ближче до кінця першого кварталу або протягом другого кварталу цього року.

Samsung Music Studio 5 та Music Studio 7 Фото: Samsung

Ціна Samsung Music Studio 5 — близько 290 доларів (12 950 грн).

Ціна Samsung Music Studio 7 — близько 415 доларів (18 530 грн).

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