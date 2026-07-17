Samsung выпустила новые колонки с Wi-Fi и Dolby Atmos: сколько они стоят (фото)

Компания Samsung представила на выставке CES 2026 новую серию колонок Music Studio, в которую входят премиальные модели Music Studio 5 и Music Studio 7.

Колонки Music Studio 5 и Music Studio 7 сочетают в себе интеллектуальные возможности подключения, поддержку Dolby Atmos и широкие возможности интеграции с другими продуктами Samsung, отмечает SamMobile.

Music Studio 5 представляет собой 2.1.1-канальную акустическую систему, оснащенную низкочастотными динамиками, направленными влево, вправо и вверх, а также 4,2-дюймовым низкочастотным динамиком.

Samsung Music Studio 5 и Music Studio 7 Фото: Samsung

Music Studio 7 — это 3.1.1-канальная акустическая система с четырьмя высокочастотными динамиками, направленными влево, вправо, вверх и вперед, которые сочетаются с 5-дюймовым низкочастотным динамиком.

Колонки Samsung Music Studio Фото: Samsung

Обе колонки поддерживают Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, Google Cast и Spotify Connect, а также оснащены специальной кнопкой для воспроизведения музыки одним нажатием через Spotify и YouTube Music. Модель Music Studio 5 имеет цифровой аудиовход Toslink, тогда как Music Studio 7 оснащена входным портом HDMI.

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Управление колонками осуществляется через приложение SmartThings. Кроме того, их можно подключить к телевизору Samsung или саундбару Samsung. Всего к телевизору Samsung можно одновременно подключить до пяти динамиков Music Studio через Bluetooth.

Music Studio 5 будет доступна в черном, зеленом, оранжевом, белом и желтом цветах, тогда как Music Studio 7 будет предлагаться в черном и белом цветах. Колонки могут поступить в продажу ближе к концу первого квартала или в течение второго квартала этого года.

Samsung Music Studio 5 и Music Studio 7 Фото: Samsung

Цена Samsung Music Studio 5 — около 290 долларов (12 950 грн).

Цена Samsung Music Studio 7 — около 415 долларов (18 530 грн).

Напомним, что эксперт сравнил аудиосистемы брендов Sony и Sonos по ряду критериев.

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