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Диджитал

Лучшие аудиосистемы для телевизора: топ-3 саундбара на любой бюджет (фото)

Саундбар Klipsch Flexus Core 100
Klipsch Flexus Core 100 | Фото: Future

В 2026 году вышел ряд саундбаров для телевизоров, отличающихся превосходным качеством звука, расширенными функциями и стильным дизайном.

Эксперты портала TechRadar протестировали ряд современных саундбаров и выбрали несколько лучших вариантов в разных ценовых сегментах.

Samsung HW-Q990H

Саундбар
Samsung HW-Q990H
Фото: Future

Samsung HW-Q990H — это флагманский саундбар, который обеспечивает такое же превосходное качество Dolby Atmos, как и его предшественник. Он не получил много улучшений по сравнению с прошлогодней моделью, однако это не помешало ему завоевать звание одного из лучших премиальных саундбаров 2026 года.

Преимущества Samsung HW-Q990H:

  • мощный и детализированный звуковой профиль;
  • хорошие возможности подключения;
  • простота настройки и использования.

Недостатки Samsung HW-Q990H:

  • высокая цена;
  • дизайн требует обновления;
  • светодиодный дисплей трудно читать.
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LG Sound Suite H7

Саундбар LG Sound Suite H7
LG Sound Suite H7
Фото: Future

LG Sound Suite H7 нельзя назвать бюджетной моделью, однако он стоит значительно дешевле, чем флагманские модели конкурентов. Этот саундбар обеспечивает объемный звук и широкие возможности Dolby Atmos FlexConnect, однако следует учитывать отсутствие сквозного подключения HDMI и поддержки DTS.

Преимущества LG Sound Suite H7:

  • поддержка Dolby Atmos FlexConnect;
  • объемный, мощный звук;
  • впечатляющие басы;
  • широкий набор функций и удобное сопутствующее приложение.

Недостатки LG Sound Suite H7:

  • отсутствие сквозного подключения HDMI;
  • нет поддержки DTS;
  • по-прежнему относительно дорого.

Klipsch Flexus Core 100

Саундбар Klipsch Flexus Core 100
Klipsch Flexus Core 100
Фото: Future

Klipsch Flexus Core 100 предлагает отличное звучание, Dolby Atmos, мощные басы и четкие диалоги по удивительно доступной цене. Эта бюджетная аудиосистема оснащена большим дисплеем и простым в использовании приложением, однако придется смириться с неубедительными пространственными эффектами и отсутствием некоторых функций.

Преимущества Klipsch Flexus Core 100:

  • четкие диалоги;
  • хороший бас;
  • качественный адаптивный дисплей.

Недостатки Klipsch Flexus Core 100:

  • пространственные эффекты;
  • нет потоковой передачи по Wi-Fi;
  • не самый лучший вариант для прослушивания музыки.

Напомним, ранее эксперт порекомендовал 3 недорогих саундбара для телевизора.

Фокус также писал о лучших флагманских наушниках 2026 года.