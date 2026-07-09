Лучшие аудиосистемы для телевизора: топ-3 саундбара на любой бюджет (фото)
В 2026 году вышел ряд саундбаров для телевизоров, отличающихся превосходным качеством звука, расширенными функциями и стильным дизайном.
Эксперты портала TechRadar протестировали ряд современных саундбаров и выбрали несколько лучших вариантов в разных ценовых сегментах.
Samsung HW-Q990H
Samsung HW-Q990H — это флагманский саундбар, который обеспечивает такое же превосходное качество Dolby Atmos, как и его предшественник. Он не получил много улучшений по сравнению с прошлогодней моделью, однако это не помешало ему завоевать звание одного из лучших премиальных саундбаров 2026 года.
Преимущества Samsung HW-Q990H:
- мощный и детализированный звуковой профиль;
- хорошие возможности подключения;
- простота настройки и использования.
Недостатки Samsung HW-Q990H:
- высокая цена;
- дизайн требует обновления;
- светодиодный дисплей трудно читать.
LG Sound Suite H7
LG Sound Suite H7 нельзя назвать бюджетной моделью, однако он стоит значительно дешевле, чем флагманские модели конкурентов. Этот саундбар обеспечивает объемный звук и широкие возможности Dolby Atmos FlexConnect, однако следует учитывать отсутствие сквозного подключения HDMI и поддержки DTS.
Преимущества LG Sound Suite H7:
- поддержка Dolby Atmos FlexConnect;
- объемный, мощный звук;
- впечатляющие басы;
- широкий набор функций и удобное сопутствующее приложение.
Недостатки LG Sound Suite H7:
- отсутствие сквозного подключения HDMI;
- нет поддержки DTS;
- по-прежнему относительно дорого.
Klipsch Flexus Core 100
Klipsch Flexus Core 100 предлагает отличное звучание, Dolby Atmos, мощные басы и четкие диалоги по удивительно доступной цене. Эта бюджетная аудиосистема оснащена большим дисплеем и простым в использовании приложением, однако придется смириться с неубедительными пространственными эффектами и отсутствием некоторых функций.
Преимущества Klipsch Flexus Core 100:
- четкие диалоги;
- хороший бас;
- качественный адаптивный дисплей.
Недостатки Klipsch Flexus Core 100:
- пространственные эффекты;
- нет потоковой передачи по Wi-Fi;
- не самый лучший вариант для прослушивания музыки.
Напомним, ранее эксперт порекомендовал 3 недорогих саундбара для телевизора.
Фокус также писал о лучших флагманских наушниках 2026 года.