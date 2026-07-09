Лучшие аудиосистемы для телевизора: топ-3 саундбара на любой бюджет (фото)

В 2026 году вышел ряд саундбаров для телевизоров, отличающихся превосходным качеством звука, расширенными функциями и стильным дизайном.

Эксперты портала TechRadar протестировали ряд современных саундбаров и выбрали несколько лучших вариантов в разных ценовых сегментах.

Samsung HW-Q990H

Samsung HW-Q990H Фото: Future

Samsung HW-Q990H — это флагманский саундбар, который обеспечивает такое же превосходное качество Dolby Atmos, как и его предшественник. Он не получил много улучшений по сравнению с прошлогодней моделью, однако это не помешало ему завоевать звание одного из лучших премиальных саундбаров 2026 года.

Преимущества Samsung HW-Q990H:

мощный и детализированный звуковой профиль;

хорошие возможности подключения;

простота настройки и использования.

Недостатки Samsung HW-Q990H:

высокая цена;

дизайн требует обновления;

светодиодный дисплей трудно читать.

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LG Sound Suite H7

LG Sound Suite H7 Фото: Future

LG Sound Suite H7 нельзя назвать бюджетной моделью, однако он стоит значительно дешевле, чем флагманские модели конкурентов. Этот саундбар обеспечивает объемный звук и широкие возможности Dolby Atmos FlexConnect, однако следует учитывать отсутствие сквозного подключения HDMI и поддержки DTS.

Преимущества LG Sound Suite H7:

поддержка Dolby Atmos FlexConnect;

объемный, мощный звук;

впечатляющие басы;

широкий набор функций и удобное сопутствующее приложение.

Недостатки LG Sound Suite H7:

отсутствие сквозного подключения HDMI;

нет поддержки DTS;

по-прежнему относительно дорого.

Klipsch Flexus Core 100

Klipsch Flexus Core 100 Фото: Future

Klipsch Flexus Core 100 предлагает отличное звучание, Dolby Atmos, мощные басы и четкие диалоги по удивительно доступной цене. Эта бюджетная аудиосистема оснащена большим дисплеем и простым в использовании приложением, однако придется смириться с неубедительными пространственными эффектами и отсутствием некоторых функций.

Преимущества Klipsch Flexus Core 100:

четкие диалоги;

хороший бас;

качественный адаптивный дисплей.

Недостатки Klipsch Flexus Core 100:

пространственные эффекты;

нет потоковой передачи по Wi-Fi;

не самый лучший вариант для прослушивания музыки.

Напомним, ранее эксперт порекомендовал 3 недорогих саундбара для телевизора.

Фокус также писал о лучших флагманских наушниках 2026 года.