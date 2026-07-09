Найкращі аудіосистеми для телевізора: топ 3 саундбари на різний бюджет (фото)
У 2026 році вийшла низка саундбарів для телевізорів, які пропонують чудову якість звуку, просунуті функції та стильний дизайн.
Експерти порталу TechRadar випробували низку сучасних саундбарів та обрали кілька найкращих варіантів у різних цінових сегментах.
Samsung HW-Q990H
Samsung HW-Q990H — це флагманський саундбар, який забезпечує таку ж чудову якість Dolby Atmos, як і його попередник. Він не отримав багато покращень порівняно з торішньою моделлю, проте це не завадило йому отримати звання одного з найкращих преміальних саундбарів 2026 року.
Переваги Samsung HW-Q990H:
- потужний та детальний звуковий профіль;
- хороші можливості підключення;
- легко налаштувати та використовувати.
Недоліки Samsung HW-Q990H:
- висока ціна;
- дизайн потребує оновлення;
- світлодіодний дисплей важко читати.
LG Sound Suite H7
LG Sound Suite H7 не можна назвати бюджетною моделлю, проте він коштує значно дешевше, ніж флагмани конкурентів. Цей саундбар забезпечує об'ємний звук і широкі можливості Dolby Atmos FlexConnect, проте варто враховувати відсутність наскрізного підключення HDMI та підтримки DTS.
Переваги LG Sound Suite H7:
- підтримка Dolby Atmos FlexConnect;
- об'ємний, потужний звук;
- видатні баси;
- широкий набір функцій та зручний супутній застосунок.
Недоліки LG Sound Suite H7:
- відсутність наскрізного підключення HDMI;
- немає підтримки DTS;
- все ще відносно дорого.
Klipsch Flexus Core 100
Klipsch Flexus Core 100 пропонує гарне звучання, Dolby Atmos, потужні баси та чіткі діалоги на напрочуд доступну ціну. Ця бюджетна аудіосистема має великий дисплей та простий у використанні застосунок, однак доведеться змиритися з непереконливими просторовими ефектами та відсутністю деяких функцій.
Переваги Klipsch Flexus Core 100:
- чіткі діалоги;
- хороший бас;
- якісний адаптивний дисплей.
Недоліки Klipsch Flexus Core 100:
- просторові ефекти;
- немає потокової передачі по Wi-Fi;
- не найкращий варіант для музики.
Нагадаємо, раніше експерт порадив 3 недорогі саундбари для телевізора.
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