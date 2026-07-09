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Діджитал

Найкращі аудіосистеми для телевізора: топ 3 саундбари на різний бюджет (фото)

Саундбар Klipsch Flexus Core 100
Klipsch Flexus Core 100 | Фото: Future

У 2026 році вийшла низка саундбарів для телевізорів, які пропонують чудову якість звуку, просунуті функції та стильний дизайн.

Експерти порталу TechRadar випробували низку сучасних саундбарів та обрали кілька найкращих варіантів у різних цінових сегментах.

Samsung HW-Q990H

Саундбар
Samsung HW-Q990H
Фото: Future

Samsung HW-Q990H — це флагманський саундбар, який забезпечує таку ж чудову якість Dolby Atmos, як і його попередник. Він не отримав багато покращень порівняно з торішньою моделлю, проте це не завадило йому отримати звання одного з найкращих преміальних саундбарів 2026 року.

Переваги Samsung HW-Q990H:

  • потужний та детальний звуковий профіль;
  • хороші можливості підключення;
  • легко налаштувати та використовувати.

Недоліки Samsung HW-Q990H:

  • висока ціна;
  • дизайн потребує оновлення;
  • світлодіодний дисплей важко читати.
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LG Sound Suite H7

Саундбар LG Sound Suite H7
LG Sound Suite H7
Фото: Future

LG Sound Suite H7 не можна назвати бюджетною моделлю, проте він коштує значно дешевше, ніж флагмани конкурентів. Цей саундбар забезпечує об'ємний звук і широкі можливості Dolby Atmos FlexConnect, проте варто враховувати відсутність наскрізного підключення HDMI та підтримки DTS.

Переваги LG Sound Suite H7:

  • підтримка Dolby Atmos FlexConnect;
  • об'ємний, потужний звук;
  • видатні баси;
  • широкий набір функцій та зручний супутній застосунок.

Недоліки LG Sound Suite H7:

  • відсутність наскрізного підключення HDMI;
  • немає підтримки DTS;
  • все ще відносно дорого.

Klipsch Flexus Core 100

Саундбар Klipsch Flexus Core 100
Klipsch Flexus Core 100
Фото: Future

Klipsch Flexus Core 100 пропонує гарне звучання, Dolby Atmos, потужні баси та чіткі діалоги на напрочуд доступну ціну. Ця бюджетна аудіосистема має великий дисплей та простий у використанні застосунок, однак доведеться змиритися з непереконливими просторовими ефектами та відсутністю деяких функцій.

Переваги Klipsch Flexus Core 100:

  • чіткі діалоги;
  • хороший бас;
  • якісний адаптивний дисплей.

Недоліки Klipsch Flexus Core 100:

  • просторові ефекти;
  • немає потокової передачі по Wi-Fi;
  • не найкращий варіант для музики.

Нагадаємо, раніше експерт порадив 3 недорогі саундбари для телевізора.

Фокус також писав про найкращі флагманські навушники 2026 року.