Найкращі аудіосистеми для телевізора: топ 3 саундбари на різний бюджет (фото)

У 2026 році вийшла низка саундбарів для телевізорів, які пропонують чудову якість звуку, просунуті функції та стильний дизайн.

Експерти порталу TechRadar випробували низку сучасних саундбарів та обрали кілька найкращих варіантів у різних цінових сегментах.

Samsung HW-Q990H

Samsung HW-Q990H Фото: Future

Samsung HW-Q990H — це флагманський саундбар, який забезпечує таку ж чудову якість Dolby Atmos, як і його попередник. Він не отримав багато покращень порівняно з торішньою моделлю, проте це не завадило йому отримати звання одного з найкращих преміальних саундбарів 2026 року.

Переваги Samsung HW-Q990H:

потужний та детальний звуковий профіль;

хороші можливості підключення;

легко налаштувати та використовувати.

Недоліки Samsung HW-Q990H:

висока ціна;

дизайн потребує оновлення;

світлодіодний дисплей важко читати.

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LG Sound Suite H7

LG Sound Suite H7 Фото: Future

LG Sound Suite H7 не можна назвати бюджетною моделлю, проте він коштує значно дешевше, ніж флагмани конкурентів. Цей саундбар забезпечує об'ємний звук і широкі можливості Dolby Atmos FlexConnect, проте варто враховувати відсутність наскрізного підключення HDMI та підтримки DTS.

Переваги LG Sound Suite H7:

підтримка Dolby Atmos FlexConnect;

об'ємний, потужний звук;

видатні баси;

широкий набір функцій та зручний супутній застосунок.

Недоліки LG Sound Suite H7:

відсутність наскрізного підключення HDMI;

немає підтримки DTS;

все ще відносно дорого.

Klipsch Flexus Core 100

Klipsch Flexus Core 100 Фото: Future

Klipsch Flexus Core 100 пропонує гарне звучання, Dolby Atmos, потужні баси та чіткі діалоги на напрочуд доступну ціну. Ця бюджетна аудіосистема має великий дисплей та простий у використанні застосунок, однак доведеться змиритися з непереконливими просторовими ефектами та відсутністю деяких функцій.

Переваги Klipsch Flexus Core 100:

чіткі діалоги;

хороший бас;

якісний адаптивний дисплей.

Недоліки Klipsch Flexus Core 100:

просторові ефекти;

немає потокової передачі по Wi-Fi;

не найкращий варіант для музики.

Нагадаємо, раніше експерт порадив 3 недорогі саундбари для телевізора.

Фокус також писав про найкращі флагманські навушники 2026 року.