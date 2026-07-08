Найкращі навушники 2026 року: порівняння флагманських моделей Bose та Sennheiser (фото)

Sennheiser Momentum 5 та Bose QuietComfort Ultra 2 забезпечують відмінне шумопоглинання, чудовий звук, а також комфорт протягом усього дня. Проте пріоритети у цих флагманських навушників різняться.

Щоб визначити найкращі преміальні навушники, оглядачка гаджетів Джада Джонс порівняла Sennheiser Momentum 5 та Bose QuietComfort Ultra 2 за низкою критеріїв. Сильні сторони кожної з моделей вона виділила у статі для ZDNET.

В чому переваги Sennheiser Momentum 5

Sennheiser Momentum 5 Фото: zdnet.com

Одним з плюсів Sennheiser Momentum 5 є високоякісні кодеки. Навушники оснащені звичайними кодеками SBC та AAC, а також безліччю кодеків AptX, включаючи AptX, AptX HD, AptX Adaptive та AptX Lossless для високоякісного прослуховування через Bluetooth.

Sennheiser Momentum 5 також пропонують до 57 годин роботи без підзарядки. Окрім того, акумулятор можна замінити самостійно, як тільки він розрядиться, після чого навушники продовжать працювати.

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Зрештою навушники Sennheiser Momentum 5 сподобаються користувачам, які хочуть більш розширених функцій. Їхній застосунок містить налаштування прослуховування на основі місцезнаходження, восьмисмуговий еквалайзер, підтримку Dolby Atmos та тести слуху для персоналізованого аудіопрофілю.

Ціна Sennheiser Momentum 5 — від 20 799 грн.

Чим кращі Bose QuietComfort Ultra 2

Bose QuietComfort Ultra 2 Фото: zdnet.com

Bose QuietComfort Ultra 2 вирізняються більш лаконічним користувацьким інтерфейсом, оскільки багато найкращих функцій працюють у фоновому режимі. Навушники мають функцію CustomTune, яка вимірює форму вуха, щоб налаштувати найкраще звучання, а функція ActiveSense використовує систему шумозаглушення, щоб блокувати раптові звуки. Bose також пропонує простий трисмуговий еквалайзер та власну технологію просторового мікшування звуку Immersive Audio.

На думку Джонс, Bose QuietComfort Ultra 2 також є кращим варіантом для подорожей завдяки комфорту та високоякісному шумозаглушенню (ANC). Ці навушники мають глибші та зручніші амбушури, а також щільно складаються, тож не займають багато місця.

Що стосується шумозаглушення, Bose QuietComfort Ultra 2 краще мінімізують низькі та середні частоти, такі як двигун літака та людські голоси. Окрім того, ANC працює майже непомітно, що зменшує втому вух після кількох годин носіння.

Ціна Bose QuietComfort Ultra 2 — від 15 900 грн.

Висновок

Загалом обидві моделі забезпечують належний звук, шумопоглинання, тривалий час роботи від батареї та комфорт. Проте Sennheiser Momentum 5 буде кращим вибором для тих, хто цінує автономність, сумісність з Dolby Atmos та широкий набір функцій. Натомість Bose QuietComfort Ultra підійдуть тим, для кого головним пріоритетом є простота, комфорт та шумопоглинання.

Нагадаємо, бездротові навушники Beyerdynamic Amiron 200 пропонують якісний звук, клас міцності IP54 та комфорт при тривалому носінні, що робить їх ідеальним варіантом для тренувань.

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