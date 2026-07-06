Надійні навушники з ANC: яка модель отримала високу оцінку експертів (фото)

Бездротові навушники JBL Live Beam 3 забезпечують надійний звук, чудову роботу ANC та зручне керування еквалайзером.

За результатами випробування навушники JBL Live Beam 3 отримали оцінку 9/10. Детальніше про цю модель розповів експерт порталу Android Police Тімі Кантісано.

Особливістю JBL Live Beam 3 став дисплей, вбудований у зарядний чохол. Через цей екран можна керувати медіа та іншими функціями навушників, не дістаючи смартфон.

JBL Live Beam 3 Фото: androidpolice.com

Ще однією перевагою JBL Live Beam 3 є висока якість звуку з широкими можливостями налаштування. Як зазначає Кантісано, дисплей спрощує налаштування звуку на ходу, що дозволяє більше зосередитись на музиці.

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Експерт також зауважив, що JBL Live Beam 3 чудово блокують зовнішні звуки завдяки функції активного шумозаглушення (ANC). Окрім того, навушники пропонують до 12 годин роботи на одному заряді та підтримують більшість кодеків високої роздільної здатності.

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Ціна JBL Live Beam 3 в Україні — від 6 571 грн.

JBL Live Beam 3 Фото: androidpolice.com

Нагадаємо, компанія Oppo випустила недорогі навушники Enco Air 5 з чудовим звуком та шумозаглушенням.

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