Oppo випустила бюджетні навушники з ANC: розкрито ціну та характеристики (фото)
Компанія офіційно представила навушники Enco Air 5, які пропонують чудовий звук, витривалий акумулятор та шумозаглушення за відносно доступною ціною.
Характеристики та ціну нових навушників Oppo Enco Air 5 бренд розкрив на своєму на офіційному сайті.
Oppo Enco Air 5 оснащені 12-міліметровим динамічним драйвером з титановою ПЕТ-діафрагмою. Вони пропонують 10-смуговий еквалайзер та три стандартні аудіопресети. Також є функція просторового звуку Alive Audio, але вона доступна лише для користувачів смартфонів Oppo з ColorOS 12.0 або новішою версією.
Для шумозаглушення Oppo Enco Air 5 отримали адаптивну систему ANC з рівнем 52 дБ. Навушники можуть відстежувати навколишній шум, щоб автоматично перемикатись між режимами глибокого, середнього та легкого ANC.
Oppo Enco Air 5 витримують до 13 годин на одному заряді з вимкненим ANC та до 54 годин загалом з використанням зарядного кейса. З увімкненим шумозаглушенням навушники можуть працювати до 6,5 годин самостійно та до 27 годин з кейсом.
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Для підключення Oppo Enco Air 5 використовують Bluetooth 6.1. Є можливість підключатися до двох пристроїв одночасно на iOS та Android. Також доступний ігровий режим з низькою затримкою та налаштовуване сенсорне керування.
Потрійний мікрофон Oppo Enco Air 5 працює разом із моделлю на основі штучного інтелекту для фільтрації фонового шуму. Кожен навушник важить 4,3 грами та має клас захисту від пилу та води IP55. Доступні кольори — чорний та білий.
- Офіційна ціна Oppo Enco Air 5 в Україні — 3 499 грн.
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