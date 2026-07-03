Oppo выпустила бюджетные наушники с ANC: раскрыты цена и характеристики (фото)

Компания официально представила наушники Enco Air 5, которые предлагают отличный звук, длительное временя работы от аккумулятора и шумоподавление по относительно доступной цене.

Характеристики и цену новых наушников Oppo Enco Air 5 компания раскрыла на своем официальном сайте.

Oppo Enco Air 5 оснащены 12-миллиметровым динамическим драйвером с титановой ПЭТ-диафрагмой. В них предусмотрен 10-полосный эквалайзер и три стандартных аудиопресета. Также есть функция пространственного звука Alive Audio, но она доступна только для пользователей смартфонов Oppo с ColorOS 12.0 или более поздней версией.

Oppo Enco Air 5 Фото: Oppo

Для шумоподавления в Oppo Enco Air 5 реализована адаптивная система ANC с уровнем 52 дБ. Наушники могут отслеживать окружающий шум, чтобы автоматически переключаться между режимами глубокого, среднего и легкого ANC.

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Oppo Enco Air 5 работают до 13 часов на одном заряде при отключенной функции ANC и до 54 часов в целом с использованием зарядного чехла. С включенным шумоподавлением наушники могут работать до 6,5 часов автономно и до 27 часов с чехлом.

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Для подключения Oppo Enco Air 5 используется Bluetooth 6.1. Существует возможность одновременного подключения к двум устройствам на iOS и Android. Также доступен игровой режим с низкой задержкой и настраиваемое сенсорное управление.

Тройной микрофон Oppo Enco Air 5 работает в сочетании с алгоритмом на основе искусственного интеллекта для фильтрации фонового шума. Каждый наушник весит 4,3 грамма и имеет класс защиты от пыли и воды IP55. Доступные цвета — черный и белый.

Официальная цена Oppo Enco Air 5 в Украине — 3 499 грн.

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