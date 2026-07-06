Надежные наушники с ANC: какая модель получила высокую оценку экспертов (фото)

Беспроводные наушники JBL Live Beam 3 обеспечивают качественный звук, отличную работу системы ANC и удобное управление эквалайзером.

По итогам тестирования наушники JBL Live Beam 3 получили оценку 9/10. Подробнее об этой модели рассказал эксперт портала Android Police Тими Кантисано.

Отличительной особенностью JBL Live Beam 3 стал дисплей, встроенный в зарядный чехол. С помощью этого экрана можно управлять мультимедиа и другими функциями наушников, не доставая смартфон.

JBL Live Beam 3 Фото: androidpolice.com

Еще одним преимуществом JBL Live Beam 3 является высокое качество звука с широкими возможностями настройки. Как отмечает Кантисано, дисплей упрощает настройку звука на ходу, что позволяет больше сосредоточиться на музыке.

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Эксперт также отметил, что JBL Live Beam 3 отлично блокируют посторонние звуки благодаря функции активного шумоподавления (ANC). Кроме того, наушники обеспечивают до 12 часов работы на одном заряде и поддерживают большинство кодеков высокого разрешения.

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Цена JBL Live Beam 3 в Украине — от 6 571 грн.

JBL Live Beam 3 Фото: androidpolice.com

Напомним, что компания Oppo выпустила недорогие наушники Enco Air 5 с превосходным звуком и шумоподавлением.

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