Найкращі навушники для спорту: експертка порадила зручну модель з якісним звуком (фото)

Бездротові навушники Beyerdynamic Amiron 200 пропонують вражаючу якість звуку, пристойний час роботи від акумулятора, а також комфорт навіть при тривалому носінні.

Beyerdynamic Amiron 200 є одними з найкращих навушників для тренувань у 2026 році. Такого висновку дійшла експертка порталу Tom's Guide Ешлі Тім після тестування даної моделі.

Дизайн

Beyerdynamic Amiron 200 Фото: Tom's Guide

Beyerdynamic Amiron 200 являють собою відкриті навушники-вкладки гачкоподібного типу, які кріпляться навколо верхньої частини вуха та спрямовані динаміком до слухового проходу. Вони мають клас міцності IP54, що робить їх ідеальними для тренувань на свіжому повітрі, таких як біг.

За словами Тім, при носінні впродовж цілого дня навушники майже не відчувалися у вухах. Beyerdynamic Amiron 200 важать всього по 11 г, а вушні гачки фіксуються досить надійно. Однак варто враховувати, ця модель має дуже чутливе сенсорне керування, яке декому може здатись надмірно чутливим.

Відео дня

Якість звуку

Навушники Beyerdynamic Amiron 200 Фото: Tom's Guide

Beyerdynamic Amiron 200 забезпечують якість звуку, порівнянну з топовими внутрішньоканальними моделями. Експертка відзначила чудове розділення інструментів, чіткий вокал та збалансовані частоти. Інженерія Beyerdynamic також усуває втрату якості звуку, притаманну відкритим навушникам.

Що стосується якості звуку під час дзвінків, Тім вирішила перевірити її, зателефонувавши мамі під час бігу. За її словами, мікрофон виявився кращим, ніж у AirPods 3 від Apple.

Застосунок

Мобільний застосунок Beyerdynamic Amiron 200 Фото: Tom's Guide

Тім зазначила, що програма Beyerdynamic не надто складна та надає швидкі комбінації клавіш для внесення змін лише кількома дотиками. Для налаштування звуку є пресети еквалайзера для покращення таких речей, як баси чи гучність. Також можна створити власний еквалайзер.

Акумулятор

Beyerdynamic Amiron 200 Фото: Tom's Guide

Beyerdynamic Amiron 200 обіцяють 36 годин автономної роботи, включно із зарядним футляром. Окремо навушники здатні протриматись до 11 годин без підзарядки. Це набагато більше, ніж може запропонувати дорожча модель Bose Ultra Open Earbuds.

Ціна Beyerdynamic Amiron 200 в Україні — від 9 309 грн.

Нагадаємо, бездротові навушники JBL Live Beam 3 отримали оцінку 9/10 від експертів.

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