Найкращі навушники для роботи у 2026 році: експерт порівняв гарнітуру Lenovo та Jabra (фото)

Преміальні бізнес-навушники Jabra Evolve3 75 та Lenovo ThinkPad 8550 пропонують чудову якість звуку, а їхній лаконічний дизайн робить їх придатними для носіння поза офісом.

Оглядач гаджетів Кайл Кухарський порівняв Lenovo ThinkPad 8550 та Jabra Evolve3 75, вказавши на сильні сторони кожної з моделей. Своїми висновками він поділився у статті для ZDNET.

Переваги ThinkPad 8550

Lenovo ThinkPad 8550 Фото: zdnet.com

Одним з плюсів Lenovo ThinkPad 8550 є регульований мікрофон на штанзі, який практично непомітний у піднятому стані. Це робить бізнес-гарнітуру схожою на звичайні навушники. Автор відзначив чистий звук під час дзвінків та зручне керування.

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Окрім того, ThinkPad 8550 буде чудовим вибором для користувачі ноутбуків Lenovo. Завдяки застосунку LAMD, такі моделі ноутбуків, як ThinkPad X1 Carbon, можуть сполучитися з навушниками одним дотиком. Ця програма також дозволяє налаштовувати різні параметри гарнітури та керувати іншими пристроями Aura Edition в екосистемі.

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Ще однією перевагою ThinkPad 8550 є доступність. Порівняно з Jabra, компанія Lenovo пропонує значно краще співвідношення ціни та функціоналу.

Переваги Jabra Evolve3 75

Jabra Evolve3 75 Фото: zdnet.com

Jabra Evolve3 75 однозначно лідирує, коли йдеться про активне шумозаглушення (ANC). Частково це зумовлено дизайном, що забезпечує щільне прилягання до голови. За словами експерта, динамічне шумопоглинання Jabra достатньо хороше, щоб блокувати шум метро та галасливих офісів.

Навушники Jabra підтримують бездротову зарядку, чого не можна сказати про пристрій Lenovo. Проте варто враховувати, що при неправильному розміщенні на магнітній панелі гарнітура може перекинутися.

Загалом модель Jabra Evolve3 75 відчувається більш преміально та має більше функцій для бізнесу, включаючи віддалене керування, яке дозволяє ІТ-командам одночасно розгортати та усувати несправності десятків робочих пар. Також є шифрування, яке забезпечує підвищену безпеку на рівні підприємства.

Вибір експерта

Автор віддає перевагу навушникам Evolve3 75, зазначивши, що вони повністю відповідають бізнес-потребам та забезпечують першокласне ANC. Проте варто враховувати, що гарнітура Jabra, як правило, коштує дорожче.

Нагадаємо, бюджетні навушники CMF Buds Pro 2 від Nothing отримали високу оцінку за результатами тестування.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв флагманські навушники Sony 1000X The Collexion та Bowers & Wilkins Px8 S2.