Якісні навушники за доступну ціну: яка модель порадувала під час тестування (фото)
Навушники CMF Buds Pro 2 від Nothing пропонують чудове співвідношення ціни та характеристик порівняно з більшістю конкурентів.
Попри доступну ціну, CMF Buds Pro 2 мають кілька преміальних функцій, а також стильну та функціональну конструкцію. Враженнями від тестування навушників поділився експерт порталу Android Police Стівен Радочія.
Дизайн
CMF Buds Pro 2 отримали чохол зі Smart Dial, який дозволяє регулювати гучність, ставити на паузу та перемикати треки, а також змінювати режими ANC. Його можна налаштувати на свій смак, прив’язавши потрібні функції до певних натискань.
Навушники продаються у чотирьох кольорах: помаранчевому, синьому, світло-сірому та темно-сірому. Клас захисту від вологи IP55 означає, що CMF Buds Pro 2 підходять для спортзалу.
Звук та ANC
На думку Радочії, баланс еквалайзера сподобається не всім, але за таку ціну навушники чудово справляються зі своєю роботою. Хоча звучання CMF Buds Pro 2 не можна назвати кінематографічним, вони перевершують інші бюджетні моделі, які зазвичай видають металевий шум.
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CMF Buds Pro 2 також непогано справляються з блокуванням широкого діапазону частот. Режим прозорості працює добре, пропускаючи трохи більше звуків навколишнього середовища та витрачаючи менше заряду акумулятора. Він ідеально підходить для тривалої роботи в офісі.
Аудіодзвінки під час тестів CMF Buds Pro 2 були чіткими та чистими. Режим ANC зменшував шум вітру та інші відволікаючі фактори.
Акумулятор
CMF Buds Pro 2 можуть пропрацювати до 11 годин на одному заряді. З увімкненим ANC навушники витримують до 6 годин, що досить пристойний показник у цьому ціновому діапазоні. Чохол забезпечує до 4 повних зарядок.
- Ціна Nothing Buds Pro 2 в Україні — від 2 200 грн.
Нагадаємо, експерт порівняв флагманські навушники Sony 1000X The Collexion та Bowers & Wilkins Px8 S2.
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