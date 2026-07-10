Найкращі недорогі навушники 2026 року: топ 3 моделі з якісним звуком (фото)

Деякі навушники сьогодні пропонують чудове акутивне шумоподавлення (ANC) та солідне звучання за досить розумними цінами.

Щоб спростити вибір недорогих навушників, експерти TechRadar виділили 3 моделі вартістю до 3 000 грн, які добре показали себе під час тестування.

JLab Go Pods ANC

JLab Go Pods ANC Фото: Future

JLab Go Pods ANC пропонують хороший звук та легку конструкцію. Окрім того, ці навушники оснащені функціями, які не часто можна зустріти у бюджетних моделях, як от активне шумозаглушення. За словами експертів, ANC напрочуд ефективне проти сторонніх звуків.

JLab Go Pods ANC Фото: Future

Час роботи від батареї JLab Go Pods ANC становить 7,5 годин з увімкненим шумозаглушенням та близько 26 годин загалом із зарядним футляром. Футляр постачається з вбудованим кабелем USB-C, що спрощує заряджання в дорозі.

Відео дня

Опитування Які беспровідні навушники ви носите? Опитування відкрите до AirPods Xiaomi JBL Beyerdynamic CMF Sony JLab OnePlus Shokz Інші Голосувати

Що стосується якості відтворення музики, JLab Go Pods ANC забезпечують непоганий діапазон звукової сцени з чітко вираженими високими та середніми частотами. Автори огляду також відзначили максимальний рівень гучності, який не спотворює звук.

Ціна JLab Go Pods ANC в Україні — від 1 999 грн.

EarFun Air Pro 3

EarFun Air Pro 3 Фото: Future

В ході тестів EarFun Air Pro 3 продемонстрували насичений звук з потужним та гучним вокалом. У нижчих регістрах звук може трохи засмічуватися, особливо у важких треках, але це відносно незначна проблема.

EarFun Air Pro 3 працюють до 9 годин від акумулятора, до 36 годин разом із зарядним кейсом, а також мають багатоточкове сполучення та деякі функції нового покоління, включно з підтримкою Bluetooth LE Audio та Auracast.

EarFun Air Pro 3 Фото: Future

Хоча за рівнем шумозаглушення EarFun Air Pro 3 не можуть зрівнятися з преміальними моделями, вони пропонують достатньо хороше ANC для зосередження на роботі та зменшення більшості сторонніх тихих звуків під час подорожей.

Ціна EarFun Air Pro 3 в Україні — від 2 600 грн.

Sennheiser CX 80U

Sennheiser CX 80U Фото: Future

Sennheiser CX 80U — це дротові навушники з підключенням USB-C та стильним мінімалістичним дизайном. Вони забезпечують добре збалансовану звукову сцену, з огляду на свою ціну.

Варто враховувати, що Sennheiser CX 80U не мають вбудованих регуляторів гучності, а їхній мікрофон не можна назвати найкращим. Тим не менш, це чудовий бюджетний варіант, який не потребує зарядки.

Ціна Sennheiser CX 80U в Україні — від 2 028 грн.

Нагадаємо, експертка назвала навушники Beyerdynamic Amiron 200 найкращим вибором для тренування.

Фокус також писав про те, які флагманські навушники кращі — Sennheiser Momentum 5 чи Bose QuietComfort Ultra 2.