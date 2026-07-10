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Найкращі недорогі навушники 2026 року: топ 3 моделі з якісним звуком (фото)

Навушники JLab Go Pods ANC
JLab Go Pods ANC | Фото: Future

Деякі навушники сьогодні пропонують чудове акутивне шумоподавлення (ANC) та солідне звучання за досить розумними цінами.

Щоб спростити вибір недорогих навушників, експерти TechRadar виділили 3 моделі вартістю до 3 000 грн, які добре показали себе під час тестування.

JLab Go Pods ANC

Бездротові навушники JLab Go Pods ANC
JLab Go Pods ANC
Фото: Future

JLab Go Pods ANC пропонують хороший звук та легку конструкцію. Окрім того, ці навушники оснащені функціями, які не часто можна зустріти у бюджетних моделях, як от активне шумозаглушення. За словами експертів, ANC напрочуд ефективне проти сторонніх звуків.

Навушники JLab Go Pods ANC
JLab Go Pods ANC
Фото: Future

Час роботи від батареї JLab Go Pods ANC становить 7,5 годин з увімкненим шумозаглушенням та близько 26 годин загалом із зарядним футляром. Футляр постачається з вбудованим кабелем USB-C, що спрощує заряджання в дорозі.

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Що стосується якості відтворення музики, JLab Go Pods ANC забезпечують непоганий діапазон звукової сцени з чітко вираженими високими та середніми частотами. Автори огляду також відзначили максимальний рівень гучності, який не спотворює звук.

  • Ціна JLab Go Pods ANC в Україні — від 1 999 грн.

EarFun Air Pro 3

Навушники EarFun Air Pro 3
EarFun Air Pro 3
Фото: Future

В ході тестів EarFun Air Pro 3 продемонстрували насичений звук з потужним та гучним вокалом. У нижчих регістрах звук може трохи засмічуватися, особливо у важких треках, але це відносно незначна проблема.

EarFun Air Pro 3 працюють до 9 годин від акумулятора, до 36 годин разом із зарядним кейсом, а також мають багатоточкове сполучення та деякі функції нового покоління, включно з підтримкою Bluetooth LE Audio та Auracast.

Навушник EarFun Air Pro 3
EarFun Air Pro 3
Фото: Future

Хоча за рівнем шумозаглушення EarFun Air Pro 3 не можуть зрівнятися з преміальними моделями, вони пропонують достатньо хороше ANC для зосередження на роботі та зменшення більшості сторонніх тихих звуків під час подорожей.

  • Ціна EarFun Air Pro 3 в Україні — від 2 600 грн.

Sennheiser CX 80U

Навушники Sennheiser CX 80U
Sennheiser CX 80U
Фото: Future

Sennheiser CX 80U — це дротові навушники з підключенням USB-C та стильним мінімалістичним дизайном. Вони забезпечують добре збалансовану звукову сцену, з огляду на свою ціну.

Варто враховувати, що Sennheiser CX 80U не мають вбудованих регуляторів гучності, а їхній мікрофон не можна назвати найкращим. Тим не менш, це чудовий бюджетний варіант, який не потребує зарядки.

  • Ціна Sennheiser CX 80U в Україні — від 2 028 грн.

Нагадаємо, експертка назвала навушники Beyerdynamic Amiron 200 найкращим вибором для тренування.

Фокус також писав про те, які флагманські навушники кращі — Sennheiser Momentum 5 чи Bose QuietComfort Ultra 2.