Лучшие недорогие наушники 2026 года: топ-3 модели с качественным звуком (фото)
Некоторые наушники сегодня предлагают превосходное активное шумоподавление (ANC) и качественное звучание по вполне разумным ценам.
Чтобы упростить выбор недорогих наушников, эксперты TechRadar выделили 3 модели стоимостью до 3 000 грн, которые хорошо показали себя в ходе тестирования.
JLab Go Pods ANC
JLab Go Pods ANC отличаются хорошим звуком и легкой конструкцией. Кроме того, эти наушники оснащены функциями, которые нечасто встречаются в бюджетных моделях, например, активное шумоподавление. По словам экспертов, ANC удивительно эффективно справляется с посторонними звуками.
Время автономной работы JLab Go Pods ANC составляет 7,5 часов при включенном шумоподавлении и около 26 часов в целом с зарядным чехлом. Чехол поставляется со встроенным кабелем USB-C, что упрощает зарядку в дороге.
Какие беспроводные наушники вы носите?
Что касается качества воспроизведения музыки, JLab Go Pods ANC обеспечивают неплохой диапазон звуковой сцены с четко выраженными высокими и средними частотами. Авторы обзора также отметили максимальный уровень громкости, при котором звук не искажается.
- Цена JLab Go Pods ANC в Украине — от 1 999 грн.
EarFun Air Pro 3
В ходе тестов EarFun Air Pro 3 продемонстрировали насыщенный звук с мощным и громким вокалом. В низких частотах звук может немного заглушаться, особенно в тяжелых треках, но это относительно незначительная проблема.
EarFun Air Pro 3 работают до 9 часов от аккумулятора, до 36 часов вместе с зарядным чехлом, а также поддерживают многоточечное соединение и некоторые функции нового поколения, в том числе Bluetooth LE Audio и Auracast.
Хотя по уровню шумоподавления EarFun Air Pro 3 не могут сравниться с премиальными моделями, они обеспечивают достаточно хорошее активное шумоподавление (ANC), позволяющее сосредоточиться на работе и уменьшить большинство посторонних тихих звуков во время путешествий.
- Цена EarFun Air Pro 3 в Украине — от 2 600 грн.
Sennheiser CX 80U
Sennheiser CX 80U — это проводные наушники с подключением USB-C и стильным минималистичным дизайном. Учитывая их цену, они обеспечивают хорошо сбалансированную звуковую сцену.
Стоит учитывать, что у Sennheiser CX 80U нет встроенных регуляторов громкости, а их микрофон нельзя назвать лучшим. Тем не менее, это отличный бюджетный вариант, который не требует зарядки.
- Цена Sennheiser CX 80U в Украине — от 2 028 грн.
Напомним, что эксперт назвала наушники Beyerdynamic Amiron 200 лучшим выбором для тренировок.
Фокус также писал о том, какие флагманские наушники лучше — Sennheiser Momentum 5 или Bose QuietComfort Ultra 2.