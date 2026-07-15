Качественные наушники по доступной цене: какая модель порадовала во время тестирования (фото)

Наушники CMF Buds Pro 2 от Nothing отличаются отличным соотношением цены и характеристик по сравнению с большинством конкурентов.

Несмотря на доступную цену, CMF Buds Pro 2 обладают рядом премиальных функций, а также стильным и функциональным дизайном. Своими впечатлениями от тестирования наушников поделился эксперт портала Android Police Стивен Радочия.

Дизайн

CMF Buds Pro 2 Фото: Android Police

CMF Buds Pro 2 оснащены чехлом со Smart Dial, который позволяет регулировать громкость, ставить на паузу и переключать треки, а также менять режимы ANC. Его можно настроить по своему усмотрению, привязав нужные функции к определенным нажатиям.

Наушники продаются в четырех цветах: оранжевом, синем, светло-сером и тёмно-сером. Класс защиты от влаги IP55 означает, что CMF Buds Pro 2 подходят для использования в спортзале.

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Звук и ANC

CMF Buds Pro 2 Фото: Android Police

По мнению Радочии, настройка эквалайзера понравится не всем, но за такую цену наушники отлично справляются со своей задачей. Хотя звучание CMF Buds Pro 2 нельзя назвать кинематографическим, они превосходят другие бюджетные модели, которые обычно издают металлический шум.

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CMF Buds Pro 2 также неплохо справляются с блокировкой широкого диапазона частот. Режим прозрачности работает хорошо, пропуская чуть больше звуков окружающей среды и расходуя меньше заряда аккумулятора. Он идеально подходит для длительной работы в офисе.

Во время тестирования CMF Buds Pro 2 звук при звонках был четким и чистым. Режим ANC подавлял шум ветра и другие отвлекающие факторы.

Аккумулятор

CMF Buds Pro 2 Фото: Android Police

CMF Buds Pro 2 могут работать до 11 часов на одном заряде. С включенной функцией ANC наушники работают до 6 часов, что является довольно приличным показателем в этом ценовом диапазоне. Чехол обеспечивает до 4 полных зарядок.

Цена Nothing Buds Pro 2 в Украине — от 2 200 грн.

Напомним, что эксперт сравнил флагманские наушники Sony 1000X The Collexion и Bowers & Wilkins Px8 S2.

Фокус также публиковал статью о лучших бюджетных наушниках 2026 года по итогам тестирования.