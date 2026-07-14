Кращі навушники за результатами тестів: експерт порівняв моделі Sony та B&W (фото)

Бренди Sony та Bowers & Wilkins (B&W) пропонують високоякісні флагманські навушники, проте їхні сильні сторони дещо різняться.

Оглядач гаджетів Крістіан де Лупер випробував навушники Sony 1000X The Collexion та Bowers & Wilkins Px8 S2, виділивши ключові переваги кожної з моделей. Своїм висновком від поділився у статті для ZDNET.

Sony 1000X The Collexion

Sony 1000X The Collexion Фото: zdnet.com

Однією з основних переваг навушників Sony є шумозаглушення (ANC). Експерт відзначив чудове блокування низькочастотного шуму, як от гул двигунів, гуркіт транспорту та шум поїздів, а також надійну ізоляцію від офісних розмов. Режим прозорості 1000X The Collexion також є кроком вперед порівняно з моделями попередніх поколінь.

Ще одним плюсом Sony 1000X The Collexion став широкий вибір інтелектуальних функцій, доступних через застосунок Sony Sound Connect. Програма пропонує адаптивне керування звуком, інструменти Speak-to-Chat та Quick Attention, а також надійний еквалайзер.

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Окрім того, Sony 1000X The Collexion перевершують свого конкурента від B&W за рівнем комфорту. Хоча ці навушники не можна назвати легкими, місткі амбушури забезпечують чудову посадку для будь-якої форми голови.

Bowers & Wilkins Px8 S2

Bowers & Wilkins Px8 S2 Фото: zdnet.com

У Bowers & Wilkins Px8 S2 експерт насамперед похвалив добре збалансований звук. 40-міліметрові кутові динаміки Px8 S2 налаштовані на передачу деталей середніх частот, вокал та акустичні інструменти є напрочуд реалістичними, а баси звучать потужно, але чітко.

Автор зазначив, що візуально Bowers & Wilkins Px8 S2 здаються дорожчими за Sony 1000X The Collexion завдяки алюмінієвим компонентам, високоякісним кабелям та оздобленню зі справжньої шкіри Nappa.

Bowers & Wilkins Px8 S2 також є беззаперечним лідером, коли йдеться про витривалість акумулятора. Навушники витримують близько 30 годин без підзарядки з увімкненим ANC, що значно перевищує 24 години, які пропонує Sony. Всього 15-хвилинна зарядка забезпечує приблизно 7 годин відтворення.

Вибір експерта

Як Sony 1000X The Collexion, так і Bowers & Wilkins Px8 S2 пропонують чудовий звук та преміальні функції. Експерт віддає перевагу навушникам Sony, зазначивши, що їх зручніше носити протягом тривалого часу. Натомість B&W — це все ще чудовий варіант з точки зору автономності та звучання.

Нагадаємо, раніше експертка порівняла преміальні навушники Sennheiser Momentum 5 та Bose QuietComfort Ultra 2.

Фокус також писав про 3 моделі навушників вартістю до 3 000 грн, які добре показали себе під час тестування.